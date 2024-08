Nga công khai tháo dỡ tên lửa Storm Shadow, Mỹ, NATO “toát mồ hôi“

Kể từ tháng 5/2023, Ukraine đã đạt được kết quả đáng chú ý trong cuộc xung đột với Nga, nhờ dựa vào tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Tên lửa này không chỉ có tính năng tàng hình cao, mà còn có thể tự động né tránh hệ thống phòng không của đối phương, khiến nó trở thành “ngựa ô” trên chiến trường. Tuy nhiên, gần đây Nga đã thu giữ thành công và công khai tháo dỡ một tên lửa Storm Shadow gần như nguyên vẹn. Động thái này không chỉ tiết lộ các chi tiết kỹ thuật của tên lửa, mà còn khơi dậy tư duy mới trong cộng đồng quốc tế về bảo vệ bí mật quân sự trong chiến tranh hiện đại. Tên lửa hành trình Storm Shadow hiện đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nó không chỉ tấn công thành công các mục tiêu có giá trị cao, mà còn trực tiếp dẫn đến cái chết của nhiều sĩ quan cấp cao của Quân đội Nga. Sở dĩ tên lửa Storm Shadow đạt được kết quả như vậy, chủ yếu nhờ khả năng tàng hình tuyệt vời và hệ thống né tránh thông minh. Những đặc điểm này cho giúp tên lửa Storm Shadow tấn công chính xác mục tiêu, trong môi trường chiến trường phức tạp; đồng thời gây khó khăn cho việc phát hiện hoặc đánh chặn. Tuy nhiên, đối với Nga, khi phải đối mặt với loại vũ khí tiên tiến như vậy, chiến lược phản ứng ban đầu của nước này dường như bị “lúng túng”. Tính năng tàng hình và cơ chế né tránh thông minh của Storm Shadow khiến hệ thống phòng không truyền thống của Quân đội Nga khó phát hiện và đánh chặn. Trong trường hợp này, việc có được một tên lửa Storm Shadow hoàn chỉnh để nghiên cứu chuyên sâu đã trở thành giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Ngay sau đó, Nga đã thu giữ thành công một tên lửa Storm Shadow gần như không bị hư hại và thực hiện một hành động bất ngờ; đó là tiến hành tháo rời và phân tích chi tiết nó trong một chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu. Động thái này không chỉ thể hiện sự tự tin của Nga trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, mà còn tiết lộ cho thế giới về công nghệ cốt lõi và nguyên lý hoạt động của tên lửa Storm Shadow. Thông qua buổi phát sóng trực tiếp này, Nga không chỉ giới thiệu với công chúng cấu trúc bên trong của tên lửa Storm Shadow như pin, động cơ, đầu đạn và các bộ phận quan trọng khác, mà còn tiến hành phân tích chuyên sâu về vật liệu, cấu trúc của nó,... Động thái này chắc chắn đã tiết lộ bí mật của tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow và cung cấp thông tin có giá trị cho việc Nga phát triển các biện pháp đối phó tương ứng sau này. Động thái của Nga không chỉ là màn trình diễn công nghệ đơn giản mà còn gây ra cuộc thảo luận toàn cầu về bảo vệ bí mật công nghệ quốc phòng và chiến tranh thông tin. Đối với Anh, tên lửa chiến thuật tiên tiến nhất của nước này đã lộ hết bí mật đối với Nga, đây chắc chắn là một đòn giáng rất lớn. Anh phải xem xét, liệu họ có cần đầu tư số tiền khổng lồ để nâng cấp toàn diện Storm Shadow, hay đơn giản là cho chúng loại khỏi biên chế chiến đấu. Ngoài ra, vụ việc này còn tác động sâu sắc tới Mỹ và các đồng minh. Mỹ từ lâu đã cân nhắc việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí tiên tiến hơn như máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, việc phát sóng trực tiếp quá trình tháo dỡ tên lửa Storm Shadow là lời cảnh báo rằng, một khi những vũ khí công nghệ cao như vậy rơi vào tay kẻ thù, những thông tin kỹ thuật quan trọng có thể bị rò rỉ, từ đó làm suy yếu vị thế thuận lợi của nó trong các cuộc xung đột trong tương lai. Vì vậy, Mỹ có thể đánh giá lại rủi ro trong việc cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine. Câu chuyện về tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật công nghệ quốc phòng trong chiến tranh hiện đại. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, hệ thống vũ khí ngày càng trở nên phức tạp. Một khi công nghệ cốt lõi bị kẻ thù làm chủ, sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Bằng việc công khai tháo dỡ tên lửa, người Nga không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật sao chép mạnh mẽ, mà còn nhắc nhở các nước khác cần thận trọng hơn trong việc bảo vệ bí mật công nghệ quốc phòng của mình. Đối với cộng đồng quốc tế, việc Nga tháo dỡ tên lửa Storm Shadow “cho cả thế giới biết” một lần nữa nêu bật sự cân bằng mong manh giữa việc duy trì ưu thế công nghệ và đảm bảo an ninh thông tin. Các quốc gia cần không ngừng phát triển các biện pháp phòng thủ và bảo vệ kỹ thuật mới, để thích ứng với môi trường chiến trường ngày càng phức tạp. Đồng thời, điều này cũng thúc giục các nước chú ý hơn đến tính đổi mới, độc lập khi phát triển công nghệ quốc phòng, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, để đảm bảo duy trì vị thế dẫn đầu trong cạnh tranh quân sự trong tương lai. Từ những sự kiện trên, câu chuyện về tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow cung cấp cho chúng ta một trường hợp nghiên cứu quan trọng, không chỉ liên quan đến các chi tiết kỹ thuật cụ thể, mà quan trọng hơn là chỉ ra cách duy trì thông qua đổi mới công nghệ và bảo vệ thông tin trong bối cảnh bảo vệ bí mật quân sự và an ninh quốc gia. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Wikipedia, RT). Kỹ sư Nga tháo tên lửa hành trình Storm Shadow và được phát trực tuyến toàn cầu. Nguồn: RT.

