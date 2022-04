Tại sao Nga quyết tâm xóa sổ nhà máy vũ khí Artem ở Kiev?

Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 29/4 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa để phá hủy doanh nghiệp quốc phòng Ukraine có tên Artem ở Kiev. Tại sao "Artem" được coi là mục tiêu quan trọng cho các cuộc không kích của Nga? Theo các chuyên gia quân sự, Artem là một trong những nhà sản xuất quan trọng của tên lửa chống hạm Neptune, mà trước đó Ukraine tuyên bố đã "đánh chìm" tàu tuần dương tên lửa Moscow của Hải quân Nga. Trước tiên, chúng ta đừng vội kết luận, hãy cùng nhìn lại những gì Quân đội Nga đã nói. Về tiến trình của cuộc không kích, Sputnik của Nga đã đưa ra hai tin tức khá nặng nề vào ngày 29/4. Đầu tiên, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ngày 29 cho biết, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã tiêu diệt 112 mục tiêu quân sự Ukraine vào ban đêm, trong đó có 11 cứ điểm, 55 điểm tập trung lực lượng hoạt động của đối phương và 4 kho vũ khí pháo binh tên lửa. Trong một thông tin khác, Thiếu tướng Konashenkov cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, để thực hiện một cuộc tấn công phá hủy tổ hợp tên lửa và hàng không Artem ở Kiev. Tướng Konashenkov chỉ rõ: "Không quân Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa trên không có độ chính xác cao để tiêu diệt nhà máy sản xuất tên lửa Artem và cơ sở sản xuất của Nhà máy Công nghiệp Hàng không vũ trụ ở thành phố Kiev, Ukraine”. Tướng Konashenkov cũng chỉ ra rằng, Quân đội Nga cũng đã sử dụng tên lửa tầm xa Kalibr phóng từ biển có độ chính xác cao, để phá hủy ba trạm biến áp sử dụng cho đường sắt chạy điện, nằm ở các khu vực đầu mối đường sắt Fastov, Krasnoselka và Polonoye. Hai thông báo chính thức của Nga về cuộc không kích đề cập đến hàng chục mục tiêu không kích, nhưng chỉ có một số mục tiêu được nêu tên; và dường như, công ty sản xuất quốc phòng duy nhất có tên trong đợt không kích này là Artem. Hiện Quân đội Nga và giới truyền thông phương Tây, chưa đưa ra thêm lời giải thích nào về nguyên nhân của cuộc không kích nhằm vào kho vũ khí Artem này. Tại sao Quân đội Nga lại dành cho công ty quốc phòng Ukraine này sự "chăm sóc" cao như vậy? Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga luôn có từ "tên lửa" gắn với công ty "Artem"; phải chăng loại tên lửa mà Ukraine sản xuất, có thể gây nguy hại lớn cho Quân đội Nga? Điều này khiến người ta tự hỏi, liệu công ty quốc phòng Ukraine có liên quan chặt chẽ đến việc tàu tuần dương tên lửa Moscow bị chìm hay không? Trong biên chế của quân đội Ukraine hiện tại, loại vũ khí có sức sát thương lớn nhất tới các tàu chiến của Nga, chỉ có thể là tên lửa chống hạm Neptune (R-360). Trong WikiLeaks về tên lửa Neptune cho biết, tên lửa được thiết kế bởi Cục thiết kế Luchi Ukraina; vậy đơn vị sản xuất loại tên lửa này là ai? Cũng theo WikiLeaks và các thông tin công khai khác, các đơn vị tham gia sản xuất tên lửa Neptune bao gồm một số tổ hợp công nghiệp-quân sự nổi tiếng của Ukraine. Sau khi kiểm tra tại đây, các chuyên gia phát hiện ra hai cái tên nghe "quen quen"; một là tổ hợp công nghiệp-quân sự "Artem-Lucci", bao gồm đơn vị thiết kế tên lửa chống hạm "Neptune" Lucci Design Bureau, và nhà máy sản xuất vũ khí Artem, được Quân đội Nga chính thức công bố lần này. Một đơn vị khác tham gia sản xuất tên lửa Neptune là Nhà máy chế tạo máy Vizar ở Kiev. Nhà máy này đã bị Quân đội Nga sử dụng tên lửa tấn công vào giữa tháng Tư. Vào thời điểm đó, Vizar cũng được giới truyền thông phương Tây giải thích là "sự trả thù của Nga cho soái hạm Moscow". Theo YouControl, một dịch vụ chứng nhận công ty trực tuyến của Ukraine cho biết, Artem thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine và các mặt hàng sản xuất chính của nhà máy bao gồm vũ khí và đạn dược, cũng như thiết bị hàng không và tàu vũ trụ. Đặc biệt, công ty Artem đã phát triển tên lửa không điều khiển RS-80 để sử dụng cho tàu chiến, máy bay cường kích, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Vào mùa hè năm 2021, nhà máy đã bàn giao một lô tên lửa RS-80 cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, trong tháng 4, Quân đội Nga đã tấn công hai lần vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Ukraine, một mặt có thể hiểu là Quân đội Nga đã tấn công một cách có hệ thống vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, khiến Ukraine mất đi khả năng bảo đảm vũ khí trong các hoạt động quân sự liên tục. Nếu năng lực sản xuất quân sự trong nước của Ukraine bị tê liệt hoặc bị đình trệ, cộng với việc Quân đội Nga tấn công các tuyến đường sắt quan trọng và các cây cầu đầu mối ở miền tây và miền đông Ukraine, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí viện trợ quân sự của phương Tây tới miền đông Ukraine, thì đây sẽ là đòn chí mạng với Kiev. Nhưng ở một góc độ khác, theo thông tin được công khai, thì hai doanh nghiệp quân sự lớn của Ukraine bị Quân đội Nga liên tiếp tấn công hồi giữa tháng 4, đều có liên quan đến việc chế tạo tên lửa chống hạm Neptune. Điều này khiến người ta phải nghi ngờ rằng, liệu Hải quân Nga sắp tới có can thiệp sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine, khi mà mối nguy hại to lớn tới các tàu chiến của Moscow - là tên lửa chống hạm Nepture - đã được loại trừ.

