Tại sao Nga đưa pháo tự hành ZSU-23-4 Shilka tới Donbass?

Mới đây, hình ảnh tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka của lực lượng Thủy quân lục chiến Nga tiến vào khu vực Luhansk, khiến người xem dậy sóng. Loại pháo phòng không tự hành này không phải là vũ khí tối tân, đã xuống hàng thứ 2 hoặc thứ 3 trong lĩnh vực phòng không. Trong tác chiến phòng không hiện đại, rõ ràng là rất khó sử dụng loại pháo phòng không tự hành này, để đánh chặn máy bay chiến đấu tiên tiến. Tuy nhiên pháo tự hành ZSU-23-4 Shilka vẫn có chỗ đứng trong Quân đội Nga, bởi loại pháo này, không chỉ có thể tấn công máy bay không người lái của Ukraine, mà còn có thể đồng hành cùng lực lượng thiết giáp, trong các hoạt động chiến đấu trong đô thị. Khẩu ZSU-23-4 có bốn nòng, bắn đạn 23mm, với góc tầm lớn tới 80˚ và góc hướng 360˚, tháp pháo điều khiển bằng điện nên lấy phần tử bắn nhanh. Do ZSU-23-4 có tốc độ bắn cực nhanh đến 4.000 phát / phút, nên nó được mệnh danh là “chổi sắt”, quét sạch mọi mục tiêu sinh lực lộ. Do là pháo phòng không, nên ZSU-23-4 bắn đường đạn căng, sơ tốc đầu nòng lớn và có thể bắn nhiều loại đạn như nổ phá, xuyên giáp, đạn cháy, đạn vạch đường; nên nó cũng là vũ khí lý tưởng để tấn công các hỏa điểm, vị trí bắn tỉa hoặc chống tăng trên các nhà cao tầng trong thành phố. Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 là loại pháo phòng không do Liên Xô phát triển và được trang bị từ đầu những năm 1960. Khi mới ra đời, ZSU-23-4 có nhiệm vụ đảm bảo phòng không cho các trung đoàn bộ binh cơ giới và trung đoàn xe tăng của Hồng quân Liên Xô. ZSU-23-4 là loại pháo phòng không đa nòng tự hành, điều khiển hoàn toàn tự động, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Toàn bộ hệ thống bao gồm pháo tự động 4 nòng AЗП 23mm, một tháp pháo kín, khung gầm ГM575 và một hệ thống điều khiển hỏa lực bằng radar. Các thành phần riêng lẻ của ZSU-23-4 Shilka mặc dù không phải là loại tiên tiến nhất, nhưng do được lựa chọn công nghệ phù hợp, thiết kế hợp lý, nên đã đạt hiệu suất tổng thể toàn diện. ZSU-23-4 được đánh giá là một trong những loại pháo phòng không tự hành tầm thấp thành công nhất vào thời điểm đó; và nó cũng là một loại pháo tự hành tương đối tiêu biểu trên thế giới. Sau khi đưa vào biên chế trong Quân đội Liên Xô, ZSU-23-4 đã được sử dụng bởi hầu hết các nước trong khối Hiệp ước Warsaw và các nước khác ủng hộ Liên Xô. Và ZSU-23-4 đã tỏa sáng trong Chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, khi bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu bay thấp và bổ nhào của Israel. Ngoài tác chiến phòng không, ZSU-23-4 còn là vũ khí hỏa lực trong các hoạt động tác chiến trên bộ. Trong cuộc chiến của Quân đội Liên Xô tại Afghanistan, ZSU-23-4 vì nó có góc nâng lớn, nên có thể càn quét quân du kích trên sườn núi, với uy lực lớn. Trong cuộc chiến tại Afghanistan, ZSU-23-4 được Quân đội Liên Xô sử dụng rộng rãi và có hiệu lực rất lớn đối với quân Mujahideen ở vùng núi; pháo 23mm của ZSU-23-4 có thể để nâng cao góc bắn cao hơn nhiều so với các loại vũ khí trên BMP, BTR, T-55, hoặc T-62. Trong cuộc chiến Chechnya sau đó, Quân đội Nga cũng phải đối mặt với vấn đề đó là không thể đối phó hiệu quả với các chiến binh Chechnya trong các tòa nhà cao tầng, khi các loại vũ khí hỏa lực của Nga có đều có góc nâng hạn chế. Cuối cùng, quân đội Nga đã áp dụng phương thức tác chiến phối hợp giữa xe tăng và pháo phòng không ZSU-23-4; các phương tiện phòng không có góc bắn lớn và hiệu quả chế áp hỏa lực tốt, còn pháo xe tăng uy lực và giáp dày. Lần này quân đội Nga đưa cựu binh ZSU-23-4 đến chiến trường Donbass, dường như vì khả năng yểm trợ hỏa lực. Hiện tại, binh đoàn xe tăng Nga ở Ukraine có rất nhiều, nhưng hỏa lực yểm trợ tầm gần không mạnh, xe chiến đấu bộ binh duy nhất cũng gặp vấn đề thiếu hỏa lực. Vào thời điểm này, pháo phòng không ZSU-23-4 được Nga tung ra, rõ ràng là với tốc độ bắn cao, nhằm tiêu diệt khẩu đội chống tăng Ukraine, đồng thời đóng vai trò lớn hơn trong chiến tranh đô thị trong tương lai. Tuy nhiên, ZSU-23-4 cũng có điểm yếu, đó là giáp mỏng, chỉ chống được đạn dưới 20mm; trong khi đó, Quân đội Ukraine hiện được trang bị nhiều vũ khí chống tăng hiện đại. Điều này đòi hỏi bộ binh và xe tăng, phải bảo vệ tốt ZSU-23-4 trong quá trình chiến đấu. Ảnh: Một khẩu ZSU-23-4 của Nga, bị quân Ukraine phá hủy.

