Súng trường tấn công mới của Việt Nam mang dáng dấp AK-15 lộ diện

Sau sự xuất hiện ồ ạt của súng trường tấn công tiêu chuẩn mới của bộ binh Việt Nam là STV-380, người đam mê quân sự nước nhà đã không khỏi vui mừng bởi rất có thể, người lính Việt Nam thời gian tới sẽ được trang bị một mẫu súng mới, đáp ứng nhu cầu của chiến tranh hiện đại, thẩm mỹ và đặc biệt đây là thành quả, tinh hoa do chính trong nước chúng ta tạo ra.

Ảnh: Súng trường STV-380 nhiều khả năng được biên chế đại trà quân đội Việt Nam trong tương lai- Nguồn: QPVN. Súng có ưu điểm lớn so với AK-47 cũ là vẻ ngoài bắt mắt, hiện đại, làm hoàn toàn từ kim loại và nhựa tổng hợp độ bền cao, đồng thời trang bị thêm các ray Picatinny cho phép súng có thể mở rộng phụ kiện như kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ, súng phóng lựu kẹp nòng, đèn pin, laser, chân chống,.. tăng thêm khả năng đa nhiệm cho khẩu súng. Súng hiện đang được sản xuất đại trà tại nhà máy Z-111 Tổng cục công nghiệp Quốc phòng và phiên bản carbin của nó là STV-215.

Ảnh: Cận cảnh súng STV-380 với súng phóng lựu kẹp nòng GL-40- Nguồn: QPVN. Chưa hết vui mừng khi mới đây, mẫu súng trường tấn công mới có kiểu dáng hiện đại hơn cả STV-380 là STV-410 cũng lần đầu lộ diện, khiến giới quan sát quân sự trong nước và quốc tế không khỏi quan tâm. Dù chưa có thông tin cụ thể tuy nhiên ta vẫn dễ dàng nhận ra những đặc tính kỹ thuật và mẫu mã bên ngoài của nó khá tương đồng với súng trường AK-15 của hãng KC Nga.

Ảnh: Bản giới thiệu súng STV-410 - Nguồn: Kênh Giáo dịch Quốc phòng.Súng STV-410 vẫn sử dụng hộp khóa nòng của súng Galil ACE làm nền tảng như trên STV-380, tuy nhiên nó mang dáng dấp bên ngoài hiện đại hơn rất nhiều. Điểm dễ dàng nhận thấy nhất là hàng ray Picatinny trên lưng súng chạy liên tục từ trên ốp lót tay đến hết nắp bệ khóa nòng (mà không đứt quãng như trên STV-380) và thước ngắm của súng cũng được kéo về cuối nắp bệ khóa nòng. Ảnh: Cận cảnh súng trường tấn công STV-410 - Nguồn: Kênh Giáo dịch Quốc phòng. Trích khí của súng là trích khí xiên 45 độ, tương tự trích khí của AKM đồng thời đầu ruồi mới được đặt ngay phía trên trích khí, khá giống với AK-15. Ngoài ra, súng còn được trang bị một que thông nòng gắn phía dưới nòng súng bằng một khe. Đầu nòng dòng che lửa kiểu tương tự như trên STV-380/215. Ảnh: Cận cảnh trích khí và đầu ruồi kiểu mới của súng STV-410. Súng có nòng dài 410mm, sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm tương tự AK, cơ cấu vành cò và lẫy giữ hộp tiếp đạn cũng tương tự như AK. Tuy nhiên ốp lót tay được thiết kế lại khá hoàn thiện, loại bỏ vành nhựa tại vị trí hộp tiếp đạn như trên Galil nên ốp lót tay cũng phải chỉnh sửa, kéo dài đến sát hộp tiếp đạn nhằm che phần buồng đạn lộ ra. Bên dưới ốp lót tay có ray Picatinny được che bằng một ốp nhựa tương tự như trên STV-215/380 để gắn tay cầm dọc, chân chống hay súng phóng lựu kẹp nòng…

Ảnh: Đồ họa STV-410 của Việt Nam - Nguồn: VDI. Súng cũng được loại bỏ cơ cấu khóa an toàn và điều chỉnh chế độ bắn ở bên trái thân súng, phía trên tay cầm, đồng thời sử dụng một báng súng nhựa, kiểu thẳng như trên AKM chứ không hơi cong xuống như trên AK-47 và AKn do Việt Nam sản xuất.

Ảnh: Cận cảnh thân súng STV-380 và lưỡi lê do Việt Nam chế tạo - Nguồn: QPVN. Nhìn qua thiết kế STV-410 ta có thể đáng giá là lấy cảm hứng lớn từ AK-15 của hãng Kalashnikov Concern nổi tiếng Nga. Tuy nhiên, súng vẫn có nhiều đặc trưng khác biệt và máy súng vẫn là kiê Galil ACE.

Ảnh: Một khẩu AK-15 của hãng KC Nga. Dù cho STV-380 đã được lựa chọn thay thế súng bộ binh mới cho Quân đội Việt Nam, tuy nhiên STV-410 không phải đã hết hy vọng. Dù cho chắc chắn rằng chi phí sản xuất cho một khẩu STV-410 sẽ cao hơn STV-380, tuy nhiên với những ưu điểm nổi bật và tính năng hiện đại của nó, STV-410 vẫn có thể sản xuất số lượng vừa phải để trang bị cho những lực lượng tác chiến đặc biệt như Đặc công, Hải quân đánh bộ hay Trinh sát. Ảnh: Bắn thử nghiệm súng trường STV-380 tại nhà máy- Nguồn: QPVN. Thời gian qua, những thông tin về việc Việt Nam sản xuất nhiều loại súng mới cho ta thấy một bước tiến vô cùng lớn và đáng tự hào của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Nước ta đã có thể tự chủ sản xuất một số lượng rất lớn súng trường hiện đại để trang bị cho Quân đội và hoàn toàn có thể hướng đến tương lai xuất khẩu trong thời gian không xa khi đã đủ số lượng yêu cầu. Ảnh: Nhân vật tác xạ với súng trường STV-380 do Việt Nam chế tạo - Nguồn: QPVN. Video Loạt súng trường hiện đại của Việt Nam lộ diện trong Xạ thủ đua tài - Nguồn: QPVN

