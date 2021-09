Sức mạnh thượng thừa của khẩu súng của lực lượng đặc biệt Nga

Vào năm 2001, lực lượng chống khủng bố FSB của Nga, đã đặt hàng một loại súng trường tấn công mới, có khả năng xuyên thủng các bức tường kiên cố, cũng như các tấm áo giáp cứng nhất một cách hiệu quả. Sự cần thiết của một loại vũ khí mới như vậy đã được tiết lộ sau vụ tấn công khủng bố vào một trường học ở Beslan, nơi hơn 1.100 người bị bắt làm con tin (trong đó có 777 trẻ em). Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị đặc nhiệm, các kỹ sư Nga đã chế tạo ra một loại vũ khí được trang bị dùng chung với đạn súng trường tấn công mạnh nhất trên thế giới, đó là đạn 12,7×55 mm. Các kỹ sư Nga đã chế tạo ra một khẩu súng trường tấn công có thiết kế kiểu bullpup (cái tẩu), được gọi là Ash-12, nhằm hỗ trợ cho những tay súng tiểu liên AK-74 khi cận chiến. “Vấn đề chính trong quá trình chế tạo ra một mẫu súng trường tiến công, có khả năng bắn xuyên tường và tiêu diệt những kẻ khủng bố nấp sau, bất kể viên đạn bắn trúng chúng ở đâu. Các viên đạn của Ash-12 rất đáng sợ khi nhìn vào. Nếu bạn so sánh loại đạn được bắn từ khẩu Ash-12 và AK-74, thì loại sau sẽ giống như một cái đinh ghim”, Ivan Alekseev, một cựu sĩ quan của lực lượng đặc nhiệm Nga cho biết. Ông Alekseev giải thích rằng, hai khẩu súng trường tiến công được chế tạo ra vì những lý do và hoạt động khác nhau. AK-74 có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất và tiêu diệt mục tiêu cách xa 300 mét trong không gian mở. “Đạn của nó có sơ tốc lớn và chất lượng xuyên tốt. Tuy nhiên, chúng nhẹ hơn và không đủ động năng để vượt qua các chướng ngại vật rắn. Ash-12 mạnh hơn ở cự ly ngắn, sử dụng những viên đạn nặng và có động năng lớn, có thể xuyên qua các bức tường (có độ dày nhất định); nhưng đồng thời, mất động năng trên cự ly xa”, chuyên gia nói. Theo ông Alekseev, Ash-12 không phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu cách xa trên 150 mét. Về hỏa lực, loại đạn 12,7×55 mm sử dụng cho khẩu Ash-12, là một trong những loại đạn chết người nhất trên thị trường. “Đạn 12,7×55mm có sức xuyên rất lớn và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức, bất kể bạn bắn trúng chúng ở đâu. Một vũ khí thực sự đáng sợ trong tay đối thủ của bạn”; Alekseev cho biết, vũ khí này đã được sử dụng cho các hoạt động chống khủng bố ở khu vực Kavkaz ngày nay. Khẩu Ash-12 khá to và có trọng lượng gần gấp đôi so với một khẩu súng trường tấn công (gần 6 kg với một ống giảm thanh đi kèm). Cảm giác không thoải mái khi sử dụng khẩu súng này khi đứng thẳng, với những người không chuyên nghiệp, nằm bắn là phương pháp tốt nhất. Sức công phá từ đạn của khẩu Ash-12 cũng khiến những người chứng kiến không tin vào mắt mình. Một viên đạn cỡ 12,7×55 mm có thể làm vỡ tung viên gạch theo đúng nghĩa đen và độ giật của súng để lại vết bầm trên vai bạn, do lực giật sau rất mạnh. Các phiên bản hiện đại của Ash-12 có các khe ray Picatinny ở phía trên để lắp kính ngắm quang học và phía dưới để lắp đèn pin hoặc súng phóng lựu. Súng có hai ống giảm thanh có thể tháo rời dễ dàng; một ống lớn có thể so sánh với kích thước của Ash-12 và một cái nhỏ hơn. Đáng ngạc nhiên là ống giảm thanh lớn hơn, sẽ cân bằng trọng lượng của vũ khí và giúp cho việc ngắm bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa dễ dàng hơn. Khẩu Ash-12 trông sắc sảo và đơn giản hơn về mặt cơ học so với các loại tương tự của Mỹ, được thiết kế dựa trên nền tảng súng tiểu liên AR-15 và được trang bị đạn .450 Bushmast hoặc .50 Beowulf. Vũ khí của Mỹ chủ yếu sử dụng để săn bắn, trong khi súng của Nga được chế tạo để tran bị cho các lực lượng đặc nhiệm và chịu được các điều kiện thời tiết và chiến trận khắc nghiệt nhất. Như vậy khẩu súng trường Ash-12, là một vũ khí sử dụng trong các tình huống chống khủng bố với hỏa lực rất mạnh, với kích thước lớn. Loại vũ khí này không phù hợp cho các cuộc giao tranh trong không gian mở, vì loại súng trường tiến công bình thường sẽ phát huy hỏa lực tốt hơn. Nhưng Ash-12 thực sự có thể phá hủy một cánh cửa, tiêu diệt mục tiêu ẩn nấp sau một bức tường; vì vậy nó là một bổ sung tuyệt vời cho các đơn vị phải “tiêu diệt” mục tiêu, khi ẩn nấp sau một vị trí kiên cố. Nguồn ảnh: Guns.

Một trong những nhược điểm của khẩu AK-74 đó là nó... quá mạnh, không phù hợp khi tác chiến trong điều kiện khủng bố lẫn với đám đông con tin. Nguồn: Vicker.



