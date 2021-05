Vũ khí của lực lượng chống khủng bố Nga khủng khiếp như thế nào?

Lực lượng đặc nhiệm Nga đã được trang bị biến thể mới nhất của súng trường tấn công hạng nặng ASh-12,7x55 mm, đó là khẩu ShAK-12; súng đã được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ủy quyền và đang được sản xuất bởi một chi nhánh của Cục Thiết kế dụng cụ KBP. Vào năm 2018, KBP đã giành được giải thưởng cho việc “thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt vũ khí tự động tấn công hạng nặng 12,7 mm ShAK-12” chuyên dùng cho các lực lượng chống khủng bố. Trong khi các mẫu súng AK của Kalashnikov được thiết kế gần đây như AK-12 và AK-15, đều là những loại súng trường tấn công quân sự đa năng, được tính toán cân bằng giữa khả năng đâm xuyên của đạn, mức độ tiện dụng, trọng lượng, độ chính xác và tầm bắn. Ngược lại, khẩu ShAK-12 được thiết kế cho những trường hợp sử dụng cụ thể đặc biệt (như nhiệm vụ chống khủng bố); trong đó yêu cầu về khả năng đâm xuyên của đạn là chủ yếu; còn các yếu tố khác không liên quan. Rút kinh nghiệm từ cuộc vây hãm khủng bố tại trường học Beslan và cuộc khủng hoảng con tin ở nhà hát Lớn ở Moscow vào đầu những năm 2000, FSB nhận thấy sự cần thiết, phải có một vũ khí chiến đấu tầm gần hiệu quả hơn, trong các tình huống bắt giữ con tin. Con người chúng ta sản sinh ra chất Adrenaline và một số chất nhất định, có thể ngăn chặn tác động tức thì của vết thương do đạn bắn; có khả năng tạo cho đối phương (dù đã bị trúng đạn) cơ hội hành động (dù là ngắn ngủi), trước khi đối phương bị hạ gục hoàn toàn. Trong các kịch bản xung đột đô thị, những phút (hoặc thậm chí chỉ vài giây này) có thể tạo ra sự khác biệt của một số con tin đã bị trúng đạn; ví dụ họ vẫn còn đủ tỉnh táo, để kích hoạt những đai thuốc nổ quấn quanh thân, hoặc nã đạn bừa bãi vào con tin. Đạn 12,7х55 mm bắn từ khẩu ShAK-12 nhằm giải quyết vấn đề này, bằng cách vô hiệu hóa ngay lập tức các mục tiêu khi trúng đạn, do đó tránh được các cuộc đấu súng kéo dài. Theo những thử nghiệm, đầu đạn nặng 33 gam này của khẩu ShAK-12, có thể vô hiệu hóa mục tiêu, ngay cả khi mục tiêu ẩn nấp sau các bức tường. ShAK-12 có tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 100 mét, khá thấp đối với mục đích sử dụng quân sự thông thường, nhưng đủ để tác chiến tầm gần. Với kịch bản hoạt động dự kiến của khẩu ShAK-12, tầm bắn hiệu quả thấp có thể được coi là một đặc điểm thiết kế của khẩu súng này, trong đó nó giảm thiểu thiệt hại hơn nữa đối với dân thường. Ba loại đạn dùng cho súng ShAK-12, càng làm nổi bật sự sáng tạo của nhà sản xuất vào tính linh hoạt trong chiến thuật, như đạn xuyên giáp với lực xuyên cực mạnh, để xuyên qua áo chống đạn; đạn có vận tốc cận âm, dùng khi súng lắp ống giảm thanh, đảm bảo tính hiệu quả; các loại đạn đầu bọc nhôm, để tăng khả năng "bám dính" của đầu đạn, khi bắn vào những khối chắn nghiêng. Để phù hợp với lực lượng chống khủng bố, thường tác chiến trong không gian hẹp, nhà sản xuất đã lựa chọn thiết kế súng ShAK-12 kiểu bullpup nòng ngắn. Mặc dù là một dạng tương đối hiếm cho súng trường tấn công cỡ nòng lớn, nhưng giúp xử lý tốt hơn trong môi trường chiến đấu cận chiến. Các nhà sản xuất đã cố gắng giảm trọng lượng quá nặng của khẩu ShAK-12, bằng cách thiết kế các bộ phận của súng như hộp tiếp đạn bằng nhựa và nhôm. Và giống như với nhiều biến thể sử dụng thiết kế bullpup, ShAK-12 có một số chi tiết bằng nhựa. Tuy nhiên ShAK-12 vẫn có trọng lượng nặng tới 5,2 kg (để so sánh với AK-12 là 3,3 kg), điều này khiến nó quá nặng, khi phải kéo dài trong các hoạt động đòi hỏi sự di chuyển liên tục của người lính. Mẫu súng ShAK-12, lần đầu được ra mắt vào năm 2017 và được trưng bày tại triển lãm quốc phòng “Army 2018” của Nga; bước đầu được sử dụng hạn chế trong lực lượng FSB và dự kiến sẽ có tác dụng trong các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai của Nga. Tuy nhiên, Nga có một loạt kế hoạch khác cho ShAK-12, đó là xuất khẩu; ShaK-12 đã được trình diễn tại Defexpo 2018 ở Ấn Độ và Trung Quốc và đang được tiếp thị mạnh mẽ với những quốc gia tiềm năng. Kế hoạch xuất khẩu cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng công ty mẹ Rostec của KPB tỏ ra lạc quan: “Vũ khí cầm tay của Nga từ lâu đã khẳng định mình ở cấp độ quốc tế, là những loại vũ khí đáng tin cậy, dễ sử dụng, đáp ứng các yêu cầu hiện đại cho các hoạt động tác chiến. ShAK-12 là vũ khí hoàn hảo để chống khủng bố và các hoạt động quân sự khác ở các khu vực đông dân cư, bên trong các tòa nhà và công trình, nơi ưu tiên hàng đầu là sự an toàn tối đa của dân thường. Theo dự đoán, các lực lượng đặc nhiệm nước ngoài sẽ quan tâm rất nhiều đến sản phẩm mới này”. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh khẩu súng trường tấn công AK-12 hiện đại bậc nhất của Kalashnikov. Nguồn: QPVN.

