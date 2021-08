Sức mạnh máy bay tiêm kích Su-35 Nga vừa gặp nạn

Tiêm kích Su-35 - loại chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Không quân Nga, đã rơi ở khu vực Viễn Đông nước này, trong một buổi bay huấn luyện diễn ra hôm 1/8 vừa rồi. Theo nhà chức trách Nga, máy bay Su-35S của nước này đã rơi do lỗi của động cơ. Viên phi công điều khiển chiếc Su-35 đã may mắn nhảy dù an toàn, sau đó được đội cứu hộ giải cứu. Theo truyền thông của nước này, phi công điều khiển chiếc Su-35 đang trong tình trạng sức khỏe tốt, không bị thương quá nghiêm trọng. Chiếc máy bay cũng rơi ở khu vực trống trải, không có bất cứ thương vong hay thiệt hại nào dưới mặt đất.Máy bay chiến đấu Su-35 có giá trị ước tính lên tới 85 triệu USD cho mỗi chiếc, được xem là tiêm kích thế hệ 4++ hiện đại nhất thế giới ngày nay, và cũng là chiếc chiến đấu cơ hiện đại nhất Nga đang sở hữu. Theo ước tính của các tổ chức quan sát quốc tế, hiện tại trong biên chế Không quân Vũ trụ Nga đang có khoảng 98 chiếc Su-35, trong tương lai quân số có thể lên tới 128 chiếc. Mặc dù là loại chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại, tuy nhiên Nga vẫn sẵn sàng xuất khẩu Su-35 ra nước ngoài. Cụ thể, Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 24 chiếc chiến đấu cơ Su-35 từ Nga. Theo nhiều nguồn tin, để đề phòng Trung Quốc sao chép loại chiến đấu cơ này, Nga đã sử dụng nhiều biện pháp cực đoan, trong đó có việc bắt Bắc Kinh mua Su-35 với số lượng lớn, và hàn chết nhiều chi tiết quan trọng trên chiếc máy bay. Indonesia cũng từng có ý định nhập khẩu chiến đấu cơ Su-35 từ Nga, tuy nhiên sau khi bị Mỹ đe dọa trừng phạt, quốc gia Đông Nam Á này đã quyết định hủy bỏ hợp đồng với Moscow. Chiến đấu cơ Su-35 sở hữu hai động cơ AL-41F1 hiện đại bậc nhất của Nga ngày nay, có khả năng bay hành trình với tốc độ siêu âm, tốc độ tối đa lên tới 2400 km/h, tầm chiến đấu 1600 km. Loại tiêm kích này có khả năng mang theo tối đa 8 tấn vũ khí, được treo dưới 12 giá cứng dưới bụng và cánh máy bay. Gần như mọi loại vũ khí hàng không của Nga hiện nay, đều tương thích với Su-35, mang lại khả năng tác chiến cực kỳ tuyệt vời của loại chiến đấu cơ này. Nga khẳng định, chiến đấu cơ Su-35 của nước này có đủ khả năng hiện đại, để có thể đối đầu với các máy bay tiêm kích thế hệ 5 hiện nay trên thế giới. Tiêm kích Su-35, cũng được coi là bước đệm, trước khi Không quân Nga trang bị đủ số lượng tiêm kích thế hệ 5 trong tương lai. Nguồn ảnh: Ydex. Khả năng cơ động tới chóng mặt của chiến đấu cơ Su-35. Nguồn: Armies.



