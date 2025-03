Đỗ Mỹ Linh làm dâu hào môn, viên mãn sự nghiệp lẫn gia đình

Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức lên xe hoa về nhà chồng, kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai út của bầu Hiển. Ảnh: FB My Linh Do Đỗ Mỹ Linh và ông xã chào đón bé gái đầu lòng vào tháng 7/2023. Ảnh: FB My Linh Do Sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2016 dành phần lớn thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ. Ảnh: FB My Linh Do Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: FB My Linh Do Người đẹp được ông xã yêu chiều, thường xuyên tặng quà hàng hiệu. Gia đình chồng cũng hết mực yêu thương, ủng hộ cô trong mọi quyết định. Ảnh: FB My Linh Do Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, Đỗ Mỹ Linh còn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ảnh: FB My Linh Do Cô tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí, dự nhiều sự kiện. Ảnh: FB My Linh Do Dù bận rộn với công việc nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Cuối năm 2024, nàng hậu xuất hiện tại một cuộc thi sắc đẹp với vai trò giám khảo. Ảnh: FB My Linh Do Nói về việc lấy chồng, làm dâu, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ quan điểm: "Tôi muốn là một người phụ nữ hướng về gia đình nhưng vẫn phải có cuộc sống riêng, có công việc và đam mê riêng". Ảnh: FB My Linh Do Gần 3 năm chung sống, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang có hôn nhân ngày càng viên mãn, hạnh phúc. Ảnh: FB My Linh Do Mới đây, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi tham gia sự kiện của tập đoàn gia đình chồng. Hình ảnh nàng hậu tươi cười rạng rỡ sánh đôi bên cạnh ông xã là Chủ tịch Đỗ Vinh Quang thu hút ống kính truyền thông. Ảnh: Người đưa tin Dân tình còn đặc biệt quan tâm khi Đỗ Mỹ Linh tham dự với tư cách là Phó chủ tịch của công ty thành viên thuộc tập đoàn do bố chồng cô - Bầu Hiển làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ảnh: Người đưa tin

