Sức mạnh cơ bắp: Tiêm kích F-15EX mang theo 15 tên lửa cùng lúc

Trong bài thử nghiệm mới đây nhất vừa được Không quân Mỹ công bố, tiêm kích chiến đấu F-15EX mới nhất vừa được lực lượng này nhập biên, đã thể hiện khả năng mang vác vũ khí cực kỳ đáng nể. Cụ thể, chiến đấu cơ F-15EX mang theo được tối đa tới 15 tên lửa, trong đó có 12 tên lửa không đối không tầm xa ngoài tầm nhìn AIM-120, cùng với 3 tên lửa đối không đối đất JASSM. So với những loại tiêm kích thế hệ 5 phổ biến của cả Mỹ và Nga hiện nay, khả năng mang theo vũ khí của chiến đấu cơ F-15EX là vượt trội hơn toàn diện. Đơn giản là do, tiêm kích F-15EX chỉ được xếp vào hàng chiến đấu cơ thế hệ 4++, nó không đề cao khả năng tàng hình, do vậy có thể "vác" theo vũ khí ở mọi giá treo dưới bụng và cánh, thay vì để trong khoang chứa. Việc treo vũ khí bên ngoài máy bay, sẽ giúp chiến đấu cơ F-15EX không bị giới hạn bởi không gian chật chội của các kiểu khoang chứa này, giúp nó mang theo được nhiều vũ khí hơn, miễn là giá treo đủ sức "gánh" các loại tên lửa này. Trong đó, tên lửa AIM-120 các phiên bản A/B được coi là tên lửa không đối không tầm xa, có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở khoảng cách tối đa 75 km. Trong khi đó phiên bản AIM-120C-5, được không quân Mỹ quảng cáo là có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay đối phương ở khoảng cách tối đa lên tới 105 km. Đặc biệt với phiên bản mới nhất là AIM-120D, Không quân Mỹ khẳng định loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở khoảng cách lên tới 160 km - nghĩa là mục tiêu bay ngoài đường chân trời. Trong khi đó, loại vũ khí nguy hiểm hơn nữa, mang lại sức mạnh tấn công mặt đất cực kỳ nguy hiểm cho tiêm kích F-15EX, là tên lửa JASSM, cũng xuất hiện trong cấu hình vũ khí của loại chiến đấu cơ này với số lượng ba quả. Đây là loại tên lửa hành trình không đối đất tầm xa, được Không quân Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2009 tới nay. Loại tên lửa này có trọng lượng lên tới 1.021 kg, dài 4,27 mét và mang theo đầu đạn nặng 454 kg. Tên lửa hành trình JSAAM sử dụng động cơ turbojet, cho phép nó bay tới mục tiêu như một máy bay không người lái, kèm theo đó là hệ thống định vị kết hợp giữa GPS, INS và tự động nhận diện mục tiêu. Tùy từng phiên bản, tên lửa không đối đất JASSM AGM-158 sẽ có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa từ 370 km cho tới 1900 km. Đây là loại tên lửa hành trình đối đất cực kỳ nguy hiểm của Mỹ hiện nay. Thông thường, JASSM sẽ phải cần tới các loại máy bay ném bom chiến lược như B-1 hoặc B-2. Tuy nhiên chỉ riêng tiêm kích F-15EX, cũng đã có khả năng mang theo tới 3 tên lửa loại này. Như vậy, khả năng của tiêm kích F-15EX đã được mở rộng hơn rất nhiều so với phiên bản F-15E trước đây. Trong quá khứ, phiên bản F-15E của Mỹ chỉ mang theo được hai tên lửa JASSM - thua kém hơn khá nhiều so với phiên bản kế nhiệm. Nguồn ảnh: USAF. Cận cảnh chiến đấu cơ F-15EX - loại chiến đấu cơ có thời gian thử nghiệm ngắn kỷ lục - chỉ hơn 1 tháng trước khi được đưa vào biên chế Không quân Mỹ. Nguồn: USAF.

