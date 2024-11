Loại tên lửa phòng không nào của Nga mà Ukraine sợ nhất?

Theo trang web VZGLYAD (Tầm nhìn) của Nga cho biết, Quân đội Ukraine, dường như đang tập trung tấn công các hệ thống phòng không của Nga trên khu vực tiền tuyến trong thời gian gần đây. Nhiều hệ thống phòng không dã chiến tầm trung của Quân đội Nga như Buk-M1 Beech (Cây sồi), đã bị Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS mà Mỹ viện trợ để tấn công. Và dường như các hệ thống phòng không này đã trở thành mục tiêu chính của Quân đội Ukraine trong thời gian qua. Trước đó, Quân đội Ukraine cũng đã sử dụng các loại tên lửa hành trình tấn công tầm xa Storm Shadow/ SCALP EG mà Anh và Pháp viện trợ, cùng với tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, để tấn công các hệ thống phòng không tầm xa của Nga như S-300 và thậm chí là cả S-400. Hiện chưa biết chính xác Quân đội Ukraine muốn làm gì khi tấn công các hệ thống phòng không của Nga? Nhưng một số nhà phân tích suy đoán rằng, Quân đội Ukraine có thể đang chuẩn bị cho chiến đấu cơ F-16 ra khu vực tiền tuyến chiến đấu. Trước đó, một chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine vừa tham chiến đã bị bắn hạ, có khả năng bị trúng tên lửa phòng không của Nga. Hiện chưa có thông tin để xác nhận suy đoán này; tuy nhiên, Quân đội Nga đã xác nhận rằng, phi công lái máy bay tiêm kích bom Su-34 của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, Đại úy Bigarinov Arman Kazimkovic đã thiệt mạng khi hành quân vào ngày 31/10. Đại úy Kazimkovich là phi công số 1 lái tiêm kích bom Su-34, thuộc Trung đoàn không quân hỗn hợp Cận vệ số 2 thuộc Sư đoàn không quân 21. Trung đoàn này được thành lập vào năm 2015 và được trang bị máy bay tiêm kích bom Su-34, đóng tại sân bay Shagor, tỉnh Chelyabinsk. Đại úy Kazimkovich không chỉ là phi công, mà còn là người dẫn bay của sở chỉ huy trung đoàn. Thông tin mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), ngày 8/11 cho biết, do một số lượng lớn hệ thống phòng không của Quân đội Nga, đã bị phá hủy trong chiến tranh, cùng với các vấn đề như thiếu hụt các bộ phận và linh kiện nhập khẩu, Quân đội Nga có thể phải đối mặt với việc thiếu hụt vũ khí phòng không. Các hệ thống phòng không của Quân đội Nga gồm nhiều loại, trong đó có nhiều hệ thống phòng không tầm xa, có khả năng đánh chặn máy bay chiến đấu của Ukraine tiếp cận khu vực chiến tuyến. Việc Quân đội Nga mất đi khả năng phòng không mặt trận, sẽ đe dọa sự an toàn của các lực lượng chiến đấu ở tuyến đầu và máy bay chiến đấu của họ ở gần tiền tuyến. Phải thừa nhận rằng, mặc dù các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga liên tục bị tấn công bởi máy UAV cảm tử do Quân đội Ukraine phóng đi, nhưng ở khu vực tiền tuyến, năng lực phòng không dã chiến của Quân đội Nga tương đối mạnh, khiến lực lượng không quân Ukraine buộc phải hoạt động cách xa khu vực chiến tuyến. Liên quan đến khả năng tấn công mặt đất, nếu đúng như những gì mà ISW đề cập, cùng với việc phương Tây liên tục chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 và nhiều bom dẫn đường và tên lửa hành trình hơn cho Ukraine, thì khả năng tấn công của Không quân Ukraine đang tiếp tục được tăng cường. Chắc chắn đây không phải là “điềm lành” cho Nga. Tuy nhiên, điều này không cản trở hoạt động của lực lượng phòng không Nga ở thời điểm hiện tại. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố, phó chỉ huy một đơn vị phòng không của Nga, có mật danh "Taiga" cho biết, hệ thống phòng không Buk-M1 của đơn vị ông đã đánh chặn hơn 10 tên lửa HIMARS (loại không điều khiển) chỉ bằng một tên lửa Buk. "Trong quá trình tiến công cứ điểm Ugledar, địch đã bắn một loạt đạn pháo phản lực HIMARS - khoảng 12 quả. Đơn vị đã phóng đạn tên lửa đánh chặn Buk vào mục tiêu gần nhất. Sau khi bắn trúng mục tiêu đầu tiên, các mảnh vỡ rải rác đã phá hủy hàng loạt đạn HIMARS", Taiga cho biết. Taiga còn tiết lộ, đơn vị phòng không của anh ta đã tiêu diệt hàng chục mục tiêu trên không và hệ thống phòng không Buk-M1 có thể đánh chặn rất hiệu quả các mục tiêu như tên lửa và UAV. Đơn vị của Taiga, đầu tiên gồm các binh sĩ nghĩa vụ, sau đó họ đều ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và trở thành lính hợp đồng. Hiện cũng chưa thể xác nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên đưa ra những thông tin như vậy và khẳng định có bao nhiêu tên lửa tấn công mặt đất, tên lửa và bom dẫn đường của Ukraine mà hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công. Nhưng ngược lại, không thấy tin tức tương tự do Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra. Có vẻ như, chỉ xét về mặt tuyên truyền, hệ thống phòng không tầm trung của Nga mạnh hơn các hệ thống phòng không của phương Tây được Quân đội Ukraine trang bị, như IRIS-T và NASAMS để đánh chặn bom dẫn đường và tên lửa của Nga. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, Wikipedia).

