Mặc dù hành động tấn công của phiến quân khủng bố ở Idlib quá bất ngờ, nhưng lực lượng đồn trú của Quân đội Syria ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã rút lui mà không chiến đấu và chịu mất hơn 7.900 km2 lãnh thổ trong vòng chưa đầy một tuần. Trong các video chiến trường do lực lượng vũ trang khủng bố HTS thuộc chi nhánh Al Qaeda ở Syria công bố, một số lượng lớn quân Chính phủ Syria đã bị bắt giữ, thu giữ nhiều vũ khí hiện đại. Sau khi các đơn vị của Quân đội Chính phủ Syria bị quân HTS xâm nhập và chia cắt ở ngoại ô Aleppo và trong thành phố, họ đã đầu hàng mà không gặp phải sự kháng cự cơ bản nhất nào. Họ cũng “biếu không” một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép cho phiến quân khủng bố. Ảnh: Quân nổi dậy chiếm giữ sân bay và thu giữ trực thăng của Quân đội Chính phủ Syria. Truyền thông Syria đưa tin, tình hình ở tỉnh Aleppo xấu đi nhanh chóng, người Kurd tiếp tục sơ tán đến Manbij và các khu vực ngoài sông Euphrates. Syria đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề ở Aleppo, bằng cách gửi thông điệp tới Nga và Iran rằng phần lớn vũ khí bị bọn khủng bố tịch thu là “không thể sử dụng được”. Ảnh: Bản đồ chiến sự Syria tại Hama ngày 3/12. Trong đó, lực lượng nổi dậy tấn công theo hướng mũi tên xanh, quân chính phủ phản kích trên những mũi tên đỏ. Nhưng không chỉ hàng chục xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, mà cả hệ thống phòng không cũng rơi vào tay bọn khủng bố. Trong số các vũ khí và thiết bị thu được được HTS trưng bày, có xe tăng T-90A và bệ phóng tên lửa phòng không Buk và Pantsir-S1 do Nga viện trợ. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-125M của Quân đội Chính phủ Syria bị quân nổi dậy thu giữ. Nguy hiểm nhất là hai loại vũ khí phòng không mà quân khủng bố thu được từ tay Quân đội Chính phủ Syria sẽ gây ra mối đe dọa chết người đối với các máy bay chiến đấu của Không quân Nga và Syria; khi họ vẫn sử dụng phương pháp ném bom bổ nhào, chứ không phải là bom lượn có điều khiển như ở chiến trường Ukraine. Aleppo là thành phố lớn thứ hai ở Syria, Chính phủ Syria đã đầu tư rất nhiều tài chính và vật chất vào việc tái thiết và sửa chữa sau cuộc chiến chống khủng bố. Giờ đây nó lại một lần nữa rơi vào tay lực lượng vũ trang khủng bố HTS, có thể tưởng tượng được tác động đến niềm tin của người dân Syria lớn như thế nào. Quan trọng hơn, thế giới bên ngoài không hiểu tại sao quân đội của Chính phủ Syria vốn được tôi luyện và hình thành trong hơn mười năm chiến tranh, lại dễ bị tổn thương đến vậy. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu quá bạc nhược, vừa nghe thấy tiếng súng nổ đã ra hàng cả loạt? Một số nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đáng kể về sức mạnh chiến đấu của Quân đội Syria, vốn không có sẵn tinh thần chiến đấu, đó là chính sách quân sự tinh nhuệ thời hậu chiến, khi một lượng lớn cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu đã phục viên, xuất ngũ. Một nguyên nhân quan trọng khác là thành phần hiện tại của phiến quân khủng bố ở Idlib phức tạp hơn. Tờ Daily News của Italy tiết lộ đằng sau phiến quân khủng bố ở Aleppo và những nơi khác ở Syria, là các cơ quan tình báo của chính quyền Kiev, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp kinh phí, vũ khí và hỗ trợ thông tin tình báo cho Quân đội Quốc gia Syria tự do (SNA). Theo thông tin, tại vùng Idlib của Syria, một nhóm hành động có tên "Chemists" là một bộ phận bí mật, do các đặc vụ Ukraine huấn luyện cách sử dụng UAV và chất nổ cho những kẻ khủng bố, từ các tổ chức thánh chiến Syria. Điều này có nghĩa là Quân đội Syria sẽ gặp khó khăn hơn trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố một lần nữa. Trước bối cảnh “nghìn cân treo sợi tóc”, Quân đội Chính phủ Syria đã điều động vị tướng số một của mình là Tướng Suhel Hassan, phụ trách chỉ huy tổng thể cuộc phản công của Quân đội Chính phủ Syria. "Con hổ đã trở lại", truyền thông Syria đưa tin: "Tướng Suhel Hassan được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các hoạt động quân sự phía bắc của Quân đội Syria và trực tiếp giữ chức Tư lệnh Sư đoàn đặc biệt số 25 của Quân đội Chính phủ Syria (trước đây còn gọi là Sư đoàn mãnh hổ). Dưới sự chỉ huy của Tướng Hassan, Sư đoàn đặc nhiệm số 25 đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên vào ngày 2/12, đánh bật phiến quân khủng bố HTS và SNA ở phía đông Aleppo và tái chiếm ngoại ô thành phố. Tiếp theo sẽ bước vào trận chiến đô thị phức tạp. (Nguồn ảnh: SANA, Al Jazeera, CNN, RVvoenkory).

Mặc dù hành động tấn công của phiến quân khủng bố ở Idlib quá bất ngờ, nhưng lực lượng đồn trú của Quân đội Syria ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã rút lui mà không chiến đấu và chịu mất hơn 7.900 km2 lãnh thổ trong vòng chưa đầy một tuần. Trong các video chiến trường do lực lượng vũ trang khủng bố HTS thuộc chi nhánh Al Qaeda ở Syria công bố, một số lượng lớn quân Chính phủ Syria đã bị bắt giữ, thu giữ nhiều vũ khí hiện đại. Sau khi các đơn vị của Quân đội Chính phủ Syria bị quân HTS xâm nhập và chia cắt ở ngoại ô Aleppo và trong thành phố, họ đã đầu hàng mà không gặp phải sự kháng cự cơ bản nhất nào. Họ cũng “biếu không” một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép cho phiến quân khủng bố. Ảnh: Quân nổi dậy chiếm giữ sân bay và thu giữ trực thăng của Quân đội Chính phủ Syria. Truyền thông Syria đưa tin, tình hình ở tỉnh Aleppo xấu đi nhanh chóng, người Kurd tiếp tục sơ tán đến Manbij và các khu vực ngoài sông Euphrates. Syria đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề ở Aleppo, bằng cách gửi thông điệp tới Nga và Iran rằng phần lớn vũ khí bị bọn khủng bố tịch thu là “không thể sử dụng được”. Ảnh: Bản đồ chiến sự Syria tại Hama ngày 3/12. Trong đó, lực lượng nổi dậy tấn công theo hướng mũi tên xanh, quân chính phủ phản kích trên những mũi tên đỏ. Nhưng không chỉ hàng chục xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, mà cả hệ thống phòng không cũng rơi vào tay bọn khủng bố. Trong số các vũ khí và thiết bị thu được được HTS trưng bày, có xe tăng T-90A và bệ phóng tên lửa phòng không Buk và Pantsir-S1 do Nga viện trợ. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-125M của Quân đội Chính phủ Syria bị quân nổi dậy thu giữ. Nguy hiểm nhất là hai loại vũ khí phòng không mà quân khủng bố thu được từ tay Quân đội Chính phủ Syria sẽ gây ra mối đe dọa chết người đối với các máy bay chiến đấu của Không quân Nga và Syria; khi họ vẫn sử dụng phương pháp ném bom bổ nhào, chứ không phải là bom lượn có điều khiển như ở chiến trường Ukraine. Aleppo là thành phố lớn thứ hai ở Syria, Chính phủ Syria đã đầu tư rất nhiều tài chính và vật chất vào việc tái thiết và sửa chữa sau cuộc chiến chống khủng bố. Giờ đây nó lại một lần nữa rơi vào tay lực lượng vũ trang khủng bố HTS, có thể tưởng tượng được tác động đến niềm tin của người dân Syria lớn như thế nào. Quan trọng hơn, thế giới bên ngoài không hiểu tại sao quân đội của Chính phủ Syria vốn được tôi luyện và hình thành trong hơn mười năm chiến tranh, lại dễ bị tổn thương đến vậy. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu quá bạc nhược, vừa nghe thấy tiếng súng nổ đã ra hàng cả loạt? Một số nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đáng kể về sức mạnh chiến đấu của Quân đội Syria, vốn không có sẵn tinh thần chiến đấu, đó là chính sách quân sự tinh nhuệ thời hậu chiến, khi một lượng lớn cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu đã phục viên, xuất ngũ. Một nguyên nhân quan trọng khác là thành phần hiện tại của phiến quân khủng bố ở Idlib phức tạp hơn. Tờ Daily News của Italy tiết lộ đằng sau phiến quân khủng bố ở Aleppo và những nơi khác ở Syria, là các cơ quan tình báo của chính quyền Kiev, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp kinh phí, vũ khí và hỗ trợ thông tin tình báo cho Quân đội Quốc gia Syria tự do (SNA). Theo thông tin, tại vùng Idlib của Syria, một nhóm hành động có tên "Chemists" là một bộ phận bí mật, do các đặc vụ Ukraine huấn luyện cách sử dụng UAV và chất nổ cho những kẻ khủng bố, từ các tổ chức thánh chiến Syria. Điều này có nghĩa là Quân đội Syria sẽ gặp khó khăn hơn trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố một lần nữa. Trước bối cảnh “nghìn cân treo sợi tóc”, Quân đội Chính phủ Syria đã điều động vị tướng số một của mình là Tướng Suhel Hassan, phụ trách chỉ huy tổng thể cuộc phản công của Quân đội Chính phủ Syria. "Con hổ đã trở lại", truyền thông Syria đưa tin: "Tướng Suhel Hassan được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các hoạt động quân sự phía bắc của Quân đội Syria và trực tiếp giữ chức Tư lệnh Sư đoàn đặc biệt số 25 của Quân đội Chính phủ Syria (trước đây còn gọi là Sư đoàn mãnh hổ). Dưới sự chỉ huy của Tướng Hassan, Sư đoàn đặc nhiệm số 25 đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên vào ngày 2/12, đánh bật phiến quân khủng bố HTS và SNA ở phía đông Aleppo và tái chiếm ngoại ô thành phố. Tiếp theo sẽ bước vào trận chiến đô thị phức tạp. (Nguồn ảnh: SANA, Al Jazeera, CNN, RVvoenkory).