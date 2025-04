Kỳ thú loài hoa trông như vũ nữ nhảy múa, nhiều người săn lùng

1. Tên gọi xuất phát từ hình dáng hoa. Hoa lan vũ nữ có cánh hoa xòe rộng, phần môi hoa uốn lượn như chiếc váy của một vũ công đang nhảy múa, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Ảnh: Pinterest. 2. Có hơn 300 loài. Lan vũ nữ thuộc chi Oncidium với hơn 300 loài khác nhau, phân bố rộng rãi từ Trung Mỹ, Nam Mỹ đến vùng Caribbean. Ảnh: Pinterest. 3. Màu sắc đa dạng nhưng vàng là phổ biến nhất. Dù có nhiều màu sắc như đỏ, hồng, cam và trắng, nhưng sắc vàng rực rỡ là màu phổ biến nhất của hoa lan vũ nữ. Ảnh: Pinterest. 4. Chúng có mùi hương dễ chịu. Một số giống lan vũ nữ có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, thậm chí có loại mang hương thơm giống như sô-cô-la hoặc vani. Ảnh: Pinterest. 5. Chúng có khả năng thích nghi cao. Lan vũ nữ có thể phát triển tốt ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới đến vùng khô hạn hơn, miễn là có đủ độ ẩm và ánh sáng. Ảnh: Pinterest. 6. Hoa có thể nở kéo dài nhiều tuần. Một cây lan vũ nữ khỏe mạnh có thể nở hoa kéo dài từ 4 đến 8 tuần, mang lại vẻ đẹp lâu bền cho không gian. Ảnh: Pinterest. 7. Chúng được nhân giống rộng rãi. Do vẻ đẹp quyến rũ và khả năng sinh trưởng tốt, lan vũ nữ được lai tạo và nhân giống rộng rãi để phục vụ nhu cầu trồng trọt và trang trí. Ảnh: Pinterest. 8. Biểu tượng của sự duyên dáng và may mắn. Trong văn hóa nhiều nước, lan vũ nữ tượng trưng cho sự duyên dáng, niềm vui và may mắn, là lựa chọn phổ biến trong các dịp quan trọng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Giá trị thực của hoa lan đột biến | VTV24.

