Su-30SM dùng pháo đánh chìm tàu Ukraine: Lộ ảnh thật từ buồng lái

Màn hình video được cho là được quay từ buồng lái của một máy bay chiến đấu Su-30SM của lực lượng không quân hải quân Nga, với hình ảnh hiển thị trực diện trên kính ngắm của phi công. Qua video có thể thấy, máy bay chiến đấu Nga đã dùng pháo bắn thẳng vào tàu cao tốc Ukraine ở cự ly gần. Truyền thông Nga cho biết, tàu cao tốc chở một đơn vị đổ bộ của quân đội Ukraine, khi bị máy bay chiến đấu Nga tấn công, nó đã quay gấp để né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị đánh chìm. RIA Novosti cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tàu cao tốc của Ukraine là do công ty Willard Marine của Mỹ sản xuất. Tuy nhiên thông báo của Nga không đề cập đến mẫu mã cụ thể của tàu cao tốc. Trước đó, hãng tin RIA Novosti cũng đưa tin, cũng trong sáng sớm ngày 22/8, tiêm kích Su-30SM đã phá hủy một tàu trinh sát của hải quân Ukraine, ở gần một cơ sở khai thác khí đốt của Nga ở vùng biển Biển Đen. Còn tờ Newsweek của Mỹ ngày 23/8 đã dẫn lời Tổng cục Tình báo Ukraine đưa ra thông báo trên mạng xã hội Telegram cho biết, một máy bay chiến đấu của Nga đã giao chiến ác liệt với một số tàu cao tốc Ukraine trên Biển Đen. Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, một máy bay chiến đấu của Nga đã phóng tên lửa và cố gắng tấn công các tàu quân sự của hải quân Ukraine, nhưng không trúng mục tiêu. Phía Ukraine đã nổ súng gần giàn khoan gần Đảo Rắn, làm hư hại máy bay, sau đó chiếc máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất của Nga. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ chỉ ra rằng, không thể xác nhận tin tức chiến trường một cách độc lập. Hệ thống thông tin địa lý toàn cầu (GIS) cũng công bố một đoạn video cho thấy, một trong những tàu cao tốc phóng một tên lửa phòng không di động, sau đó tên lửa này bay trong không trung cho đến khi biến mất, báo cáo cho biết. Truyền thông Mỹ chỉ ra rằng không rõ video này được quay khi nào. Tờ Newsweek cũng trích dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, thông báo trên Telegram rằng, Nga đã đánh chìm một tàu cao tốc của Ukraine gần khu vực Đảo Rắn; cách đất liền của Ukraine không xa. Newsweek cũng đăng đoạn video, được cho là quay từ máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Nga, khi phi công sử dụng pháo 30 mm GSh-30-1 tấn công vào tàu cao tốc Ukraine. Tuy nhiên do hình ảnh bị mờ nên không thể nhìn rõ kết quả cụ thể. Theo trang web chính thức của Tập đoàn Hàng không Sukhoi, nhà sản xuất máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-30SM được trang bị pháo một nòng 30mm Gsh-30-1 với cơ số đạn 150 viên (trong hình khoanh màu đỏ). Ngoài ra, Su-30 còn có thể lắp nhiều loại bom, rocket, tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và tên lửa chống hạm do Nga sản xuất. Còn khu vực Đảo Rắn nằm ở phía Tây Biển Đen, thời Liên Xô, quân đội Liên Xô đã triển khai các hệ thống phòng không và hệ thống giám sát bờ biển trên đảo, làm tiền đồn phòng không ở vùng Crimea. Đảo Rắn bằng phẳng và thiếu nơi trú ẩn, diện tích đất liền chỉ 0,17 km2, là địa hình đặc trưng dễ tấn công và khó phòng thủ. Tuy nhiên, nó cách Odessa, một thành phố cảng quan trọng ở miền nam Ukraine 140 km và chỉ cách bờ biển gần nhất của Ukraine 35 km nên có ý nghĩa chiến lược khá quan trọng. Để tranh giành Đảo Rắn, Nga và Ukraine đều phải trả giá đắt, mất nhiều máy bay chiến đấu và trực thăng. Địa điểm chìm tàu tuần dương "Moscow", soái hạm của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, cũng gần Đảo Rắn. Mặc dù quân đội Nga từng chiếm đóng Đảo Rắn nhưng cuối cùng họ vẫn phải sơ tán khỏi đảo. Kể từ khi quân đội Ukraine phát động phản công vào đầu tháng 6 năm nay, quân đội Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga từ trên bộ, trong khi hải quân Ukraine thường xuyên sử dụng tàu không người lái tự sát và UAV để tấn công các căn cứ hải quân và tàu của Nga ở Biển Đen, đặc biệt là tàu của Hạm đội Biển Đen, quân cảng Sevastopol. Ngoài ra, phía Ukraine còn liên tục tấn công cầu Crimea. Để phòng ngừa, Quân đội Nga đã tăng cường dùng máy bay tuần tra trên không và tiêu diệt các tàu cao tốc cũng như các tàu không người lái tự sát của Hải quân Ukraine từ xa; những chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM của lực lượng không quân hải quân thuộc hạm đội Biển Đen Nga sẽ đảm nhiệm chính nhiệm vụ này. Máy bay Su-30SM của Nga bắn chìm tàu cao tốc của Ukraine trên Biển Đen. Nguồn Thanh Niên/RT

