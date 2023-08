Phương Tây bất lực sau khi biết nguồn gốc linh kiện tên lửa Nga

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 500 ngày và quân đội Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không để tấn công các mục tiêu mặt đất. Đáng chú ý là số lượng tên lửa này dường như ngày càng tăng lên và mức chính xác ngày càng cao hơn? Theo tờ "National" của Tây Ban Nha, liên minh NATO đã thu gom một lượng lớn thiết bị quân sự và đạn dược của Nga tại chiến trường Ukraine và có kế hoạch tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về chúng. Những vũ khí này bao gồm mảnh vỡ của tên lửa hành trình Calibre, một máy bay không người lái cỡ lớn được bảo quản tốt, vỏ đạn mồi nhử tên lửa phòng không, mảnh vỡ của tên lửa siêu thanh và thậm chí cả mảnh vỡ của một chiếc trực thăng vũ trang… cùng nhiều thứ khác. Các chuyên gia của NATO có kế hoạch gửi các vật phẩm, bao gồm 58 vũ khí của Nga và mảnh vỡ của chúng, trở lại các căn cứ quân sự của NATO để phân tích chi tiết. Mục đích là để tiết lộ những “quốc gia nào” đứng sau hỗ trợ và họ đã hỗ trợ Nga ở mức độ nào. Sau khi phân tích phần lớn vũ khí, đạn dược của quân đội Nga, các chuyên gia quân sự NATO rất “ngạc nhiên” khi phát hiện ra rằng, ngoại trừ các bộ phận được sản xuất tại Nga, hầu hết các linh kiện khác thực chất đều đến từ Mỹ, Nhật Bản và Đức. Phát hiện này đã “gây sốc” cho liên minh NATO. Kuzmenko, chuyên gia công nghệ quân sự chỉ ra rằng, sau khi phân tích 58 mẫu vũ khí quân sự của Nga, linh kiện do nước ngoài sản xuất chiếm tới 67%, trong đó Mỹ chiếm số lượng lớn (65%); tiếp theo là Nhật Bản và Đức (35%). Nghiên cứu cũng cho thấy, trong số 58 loại vũ khí và đạn dược quân sự của Nga, có 1.057 bộ phận và linh kiện nước ngoài, đến từ 155 công ty ở 19 quốc gia. Đặc biệt, Mỹ đã đi đầu trong vấn đề này; vì vậy, có thể nói “top 3 nước” quan trọng nhất “viện trợ linh kiện vũ khí cho Nga” là Mỹ, Nhật Bản và Đức. Viện Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) đã công bố một báo cáo có tựa đề "Các linh kiện điện tử phương Tây là trung tâm của vũ khí quân sự Nga". Nghiên cứu đã phân tích 27 vũ khí tiên tiến của Nga và tìm thấy ít nhất 450 linh kiện của nước ngoài. Ví dụ, mô-đun điều khiển, hệ thống dẫn đường vệ tinh và các bộ phận khác bên trong tên lửa 300mm, do bệ phóng tên lửa hạng nặng Tornado-S của Nga phóng, đều đến từ các công ty Mỹ. Máy bay không người lái trinh sát Orlan 10 của Nga sử dụng động cơ của hãng Hextronik của Mỹ, hệ thống điều khiển sản xuất tại Pháp, động cơ sản xuất tại Nhật Bản, hệ thống liên lạc vô tuyến sản xuất tại Mỹ và thậm chí cả bộ xử lý tín hiệu số do Texas Instruments sản xuất. Điều này cho thấy các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga dường như đã không đạt được hiệu quả mong muốn, ở một mức độ nhất định. Mặc dù các nước phương Tây không trực tiếp xuất khẩu các thiết bị và linh kiện điện tử quan trọng sang Nga, nhưng Nga có thể có đủ linh kiện điện tử thông qua hợp tác với các nước bạn và các bên trung gian, để sản xuất vũ khí và tên lửa dẫn đường chính xác. Nga đã giới thiệu một số lượng lớn các phụ kiện thương mại của phương Tây, giúp họ sản xuất hàng loạt vũ khí dẫn đường chính xác với giá rẻ. Điều này cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả trên chiến trường, chống lại các loại vũ khí và thiết bị đắt tiền mà Mỹ và NATO viện trợ cho Ukraine. Chẳng hạn, Nga đã tận dụng tối đa các trung tâm mua sắm mà các nước phương Tây để lại làm nhà máy sản xuất; sử dụng phụ tùng, chip từ Mỹ, Nhật Bản để sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet 2. UAV tự sát Lancet 2 với giá rẻ này, đã tiêu diệt thành công xe tăng Leopard 2 trị giá hàng triệu USD, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và pháo tự hành M777 155mm của Mỹ trên chiến trường ở Ukraine. Kể từ đầu năm 2023 đến nay, Nga dường như đang phát động một cuộc chiến bằng vũ khí dẫn đường chính xác hiệu quả và chi phí thấp, với sự hỗ trợ của các linh kiện phương Tây. Tình trạng này khiến Mỹ và phương Tây cảm thấy bất lực, bởi họ khó có thể biện minh cho mình. Xét cho cùng, thì họ khó có thể áp đặt các lệnh trừng phạt “lên chính mình”. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác và tham vấn chặt chẽ hơn để ngăn chặn xung đột leo thang và giảm thiểu thảm họa nhân đạo do xung đột gây ra. Thông qua hợp tác quốc tế, có thể thiết lập tình hình an ninh ổn định và bền vững hơn, tránh được mối đe dọa nghiêm trọng của chiến tranh đối với hòa bình và ổn định thế giới. Cuối cùng, giải quyết xung đột đòi hỏi tất cả các bên phải hợp tác để tìm ra giải pháp hòa bình cho các tranh chấp thông qua đối thoại, hợp tác và ngoại giao. Đồng thời, sự phức tạp đằng sau công nghệ và chế tạo chiến tranh hiện đại cũng đòi hỏi tư duy chiến lược và hợp tác toàn diện hơn để đảm bảo hiện thực hóa an ninh và ổn định quốc tế. UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt xe tăng Leopard 2 của Ukraine trên hướng mặt trận Zaporizhia. Nguồn Topwar

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 500 ngày và quân đội Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không để tấn công các mục tiêu mặt đất. Đáng chú ý là số lượng tên lửa này dường như ngày càng tăng lên và mức chính xác ngày càng cao hơn? Theo tờ "National" của Tây Ban Nha, liên minh NATO đã thu gom một lượng lớn thiết bị quân sự và đạn dược của Nga tại chiến trường Ukraine và có kế hoạch tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về chúng. Những vũ khí này bao gồm mảnh vỡ của tên lửa hành trình Calibre, một máy bay không người lái cỡ lớn được bảo quản tốt, vỏ đạn mồi nhử tên lửa phòng không, mảnh vỡ của tên lửa siêu thanh và thậm chí cả mảnh vỡ của một chiếc trực thăng vũ trang… cùng nhiều thứ khác. Các chuyên gia của NATO có kế hoạch gửi các vật phẩm, bao gồm 58 vũ khí của Nga và mảnh vỡ của chúng, trở lại các căn cứ quân sự của NATO để phân tích chi tiết. Mục đích là để tiết lộ những “quốc gia nào” đứng sau hỗ trợ và họ đã hỗ trợ Nga ở mức độ nào. Sau khi phân tích phần lớn vũ khí, đạn dược của quân đội Nga, các chuyên gia quân sự NATO rất “ngạc nhiên” khi phát hiện ra rằng, ngoại trừ các bộ phận được sản xuất tại Nga, hầu hết các linh kiện khác thực chất đều đến từ Mỹ, Nhật Bản và Đức. Phát hiện này đã “gây sốc” cho liên minh NATO. Kuzmenko, chuyên gia công nghệ quân sự chỉ ra rằng, sau khi phân tích 58 mẫu vũ khí quân sự của Nga, linh kiện do nước ngoài sản xuất chiếm tới 67%, trong đó Mỹ chiếm số lượng lớn (65%); tiếp theo là Nhật Bản và Đức (35%). Nghiên cứu cũng cho thấy, trong số 58 loại vũ khí và đạn dược quân sự của Nga, có 1.057 bộ phận và linh kiện nước ngoài, đến từ 155 công ty ở 19 quốc gia. Đặc biệt, Mỹ đã đi đầu trong vấn đề này; vì vậy, có thể nói “top 3 nước” quan trọng nhất “ viện trợ linh kiện vũ khí cho Nga ” là Mỹ, Nhật Bản và Đức. Viện Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) đã công bố một báo cáo có tựa đề "Các linh kiện điện tử phương Tây là trung tâm của vũ khí quân sự Nga". Nghiên cứu đã phân tích 27 vũ khí tiên tiến của Nga và tìm thấy ít nhất 450 linh kiện của nước ngoài. Ví dụ, mô-đun điều khiển, hệ thống dẫn đường vệ tinh và các bộ phận khác bên trong tên lửa 300mm, do bệ phóng tên lửa hạng nặng Tornado-S của Nga phóng, đều đến từ các công ty Mỹ. Máy bay không người lái trinh sát Orlan 10 của Nga sử dụng động cơ của hãng Hextronik của Mỹ, hệ thống điều khiển sản xuất tại Pháp, động cơ sản xuất tại Nhật Bản, hệ thống liên lạc vô tuyến sản xuất tại Mỹ và thậm chí cả bộ xử lý tín hiệu số do Texas Instruments sản xuất. Điều này cho thấy các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga dường như đã không đạt được hiệu quả mong muốn, ở một mức độ nhất định. Mặc dù các nước phương Tây không trực tiếp xuất khẩu các thiết bị và linh kiện điện tử quan trọng sang Nga, nhưng Nga có thể có đủ linh kiện điện tử thông qua hợp tác với các nước bạn và các bên trung gian, để sản xuất vũ khí và tên lửa dẫn đường chính xác. Nga đã giới thiệu một số lượng lớn các phụ kiện thương mại của phương Tây, giúp họ sản xuất hàng loạt vũ khí dẫn đường chính xác với giá rẻ. Điều này cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả trên chiến trường, chống lại các loại vũ khí và thiết bị đắt tiền mà Mỹ và NATO viện trợ cho Ukraine. Chẳng hạn, Nga đã tận dụng tối đa các trung tâm mua sắm mà các nước phương Tây để lại làm nhà máy sản xuất; sử dụng phụ tùng, chip từ Mỹ, Nhật Bản để sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet 2. UAV tự sát Lancet 2 với giá rẻ này, đã tiêu diệt thành công xe tăng Leopard 2 trị giá hàng triệu USD, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và pháo tự hành M777 155mm của Mỹ trên chiến trường ở Ukraine. Kể từ đầu năm 2023 đến nay, Nga dường như đang phát động một cuộc chiến bằng vũ khí dẫn đường chính xác hiệu quả và chi phí thấp, với sự hỗ trợ của các linh kiện phương Tây. Tình trạng này khiến Mỹ và phương Tây cảm thấy bất lực, bởi họ khó có thể biện minh cho mình. Xét cho cùng, thì họ khó có thể áp đặt các lệnh trừng phạt “lên chính mình”. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác và tham vấn chặt chẽ hơn để ngăn chặn xung đột leo thang và giảm thiểu thảm họa nhân đạo do xung đột gây ra. Thông qua hợp tác quốc tế, có thể thiết lập tình hình an ninh ổn định và bền vững hơn, tránh được mối đe dọa nghiêm trọng của chiến tranh đối với hòa bình và ổn định thế giới. Cuối cùng, giải quyết xung đột đòi hỏi tất cả các bên phải hợp tác để tìm ra giải pháp hòa bình cho các tranh chấp thông qua đối thoại, hợp tác và ngoại giao. Đồng thời, sự phức tạp đằng sau công nghệ và chế tạo chiến tranh hiện đại cũng đòi hỏi tư duy chiến lược và hợp tác toàn diện hơn để đảm bảo hiện thực hóa an ninh và ổn định quốc tế. UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt xe tăng Leopard 2 của Ukraine trên hướng mặt trận Zaporizhia. Nguồn Topwar