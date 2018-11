Soi sức mạnh tàu sân bay duy nhất của Đông Nam Á

Với chiều dài 182 m và lượng giãn nước chỉ 11.500 tấn, Tàu sân bay Chakri Naruebet nhỏ hơn nhiều so với lượng giãn nước 61.000 tấn của tàu Đô đốc Kuznetsov hoặc hơn 100.000 tấn của siêu tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Military-Today. Kích thước nhỏ khiến nó trông giống tuần dương hạm hạng nhẹ hơn là tàu sân bay. Ảnh: Military-Today. Tốc độ tối đa của tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet đạt 27 hải lý/giờ. Ảnh: Military-Today. Tàu chở 393 thủy thủ, 62 sĩ quan, 146 phi công và các nhân viên phục vụ đội bay. Ảnh: Military-Today. Được hạ thủy vào năm 1996, HTMS Chakri Naruebet có nhiệm vụ tuần tra vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Thái Lan, cũng như thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Ảnh: Military-Today. Trong những năm gần đây, con tàu cùng phi đội SH-60 Sea Hawk hiếm khi rời khỏi cảng nước sâu Chak Samet. Ảnh: Military-Today. Vào đầu những năm 2000, máy bay chủ lực của không đoàn trên tàu HTMS Chakri Naruebet là những tiêm kích AV-8A do Anh sản xuất. Ảnh: Military-Today. Tuy nhiên, các máy bay này nhanh chóng quá tuổi thọ hoạt động và sớm bị loại biên. Ảnh: Military-Today. Hiện nay, chiếc HTMS Chakri Naruebet có vai trò giống một tàu sân bay trực thăng, nhưng nó gần như không còn tham gia hoạt động hải quân. Ảnh: Military-Today. Truyền thông Thái Lan gọi HTMS Chakri Naruebet là "du thuyền trị giá 336 triệu USD" hay "Thai-tanic", do nó được chỉnh sửa để có không gian sinh hoạt rộng rãi cho hoàng gia Thái Lan trong các chuyến ra biển hiếm hoi. Ảnh: thaimilitaryandasianregion.

