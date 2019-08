Sốc: Afghanistan và NATO gây thương vong dân thường nhiều hơn Taliban

Theo báo cáo mới nhất vừa được Liên Hiệp Quốc công bố, số lượng dân thường bị thương vong ở Afghanistan trong nửa đầu năm 2019 đã giảm xuống còn 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái - thời điểm số thương vong trong dân thường ở Afghanistan cao nhất trong lịch sử. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên việc thương vong giảm lại chưa thể làm "yên lòng" báo giới, nhất là trong các báo cáo với các con số cụ thể, Liên Hiệp Quốc khẳng định thương vong do quân đội Afghanistan và NATO gây ra cho dân thường nước này còn cao hơn thương vong do Taliban và IS gây ra. Nguồn ảnh: BI. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2019 này có tổng cộng 403 dân thường thiệt mạng do bị tấn công bởi lực lượng Quân đội Afghanistan, 314 người thiệt mạng do bị liên quân NATO tấn công, tổng cộng là 717 người. Nguồn ảnh: BI. Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại Taliban và IS chỉ trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết cho 531 dân thường vô tội Afghanistan trong thời gian tương đương. Nguồn ảnh: Tube. Báo cáo cũng chỉ rõ, trong số hơn 700 người dân thường Afghanistan thiệt mạng bởi quân đội nước này và liên quan, có tới khoảng 300 người - nghĩa là gần một nửa thiệt mạng do "các cuộc tấn công chĩnh xác và có chủ đích". Nguồn ảnh: BI. Nguyên nhân của các phi vụ tấn công này đó là do lực lượng Taliban hoặc IS hoặc các nhóm nghi ngờ là khủng bố khác hoạt động trong khu vực có đông dân thường và các hành động oanh tạc của liên quân dù trúng mục tiêu nhưng cũng không thể tránh khỏi thương vong cho người vô tội. Nguồn ảnh: BI. Cũng theo báo cáo này, trong số những nạn nhân là dân thường thiệt mạng ở Afghanistan trong nửa đầu năm 2019 có tới 327 trẻ em. Ngoài ra còn có 880 trẻ em khác bị thương trong các vụ oanh tạc, tấn công khủng bố và giao tranh trong nửa đầu năm này. Nguồn ảnh: CNN. Tính tổng cộng từ năm 2001 tới nay, cuộc xung đột ở Afghanistan đã dẫn đến cái chết của 31.000 người kèm theo đó là 29.900 người khác bị thương. Nguồn ảnh: CNN. Năm 2018 là năm đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh kéo dài 18 năm này, chỉ tính riêng trong tháng 10/2018, đã có tới 273 dân thường người Afghanistan bị thiệt mạng và 550 người khác bị thương. Nguồn ảnh: CNN. Mời độc giả xem Video: Quân đội Mỹ khai hoả pháo khủng ở Afghanistan.

