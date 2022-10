Siêu tàu ngầm Nhật mới hạ thủy vượt trội Kilo ở điểm nào?

Tàu ngầm Jingei - có nghĩa là "cá mập bơi nhanh" trong tiếng Nhật, vừa được hạ thủy cách đây ít ngày. Cái tên Jingei từng được Nhật Bản sử dụng cho một tàu chiến từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo thông lệ, Nhật Bản thường sử dụng tên của các loại cá lớn, đặt cho các chiến hạm và tàu ngầm của mình. Jingei được đóng theo lớp Taigei và là chiếc thứ hai trong lớp này. Lớp tàu ngầm Taigei bắt đầu được Nhật hạ thủy từ năm 2020, được đánh giá là loại tàu ngầm hiện đại nhất thế giới ngày nay, vượt xa các loại tàu ngầm phi hạt nhân khác như Kilo của Nga hay Type 209 của Đức Điểm vượt trội nhất của loại tàu ngầm Nhật Bản này, đó là chúng sử dụng pin nhiên liệu Lithium-ion. Đây là loại pin tương tự như pin sử dụng trên điện thoại di động, laptop. So với pin thông thường được sử dụng trên tàu ngầm lớp Kilo hay Type 209, pin Lithium-ion có trọng lượng nhẹ hơn, tích điện tốt hơn và đặc biệt, không sản sinh ra khí độc khi bị hư hại, nguy cơ cháy nổ cũng ít hơn nhiều so với công nghệ pin thông thường. Thực tế, tàu ngầm lớp Taigei mới chỉ được Nhật thiết kế cách đây không lâu, nên nó có trong mình những công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 là điều khá dễ hiểu. Trong khi đó, tàu ngầm Kilo của Nga hay Type 209 của Đức đều được thiết kế từ những năm 70 của thế kỷ trước, chắc chắn không thể có những công nghệ "xịn xò" của thế kỷ 21. Theo tờ Naval News, tàu ngầm Jingei của Nhật cũng được trang bị công nghệ AIP đời mới, cho phép tàu hoạt động với thời gian lâu hơn khi lặn liên tục. So với các tàu ngầm lớp Soryu trước kia, tàu ngầm lớp Taigei hiện nay có hệ thống sonar định vị thủy âm, kèm theo đó là hệ thống chỉ huy trung tâm cũng được nâng cấp. Xét về vẻ bên ngoài, tàu ngầm lớp Taigei có nhiều nét rất tương đồng với tàu ngầm lớp Soryu trước kia của Nhật. Tuy nhiên, vật liệu đóng vỏ tàu đã được thay đổi, cho phép các tàu ngầm Taigei trở nên khó phát hiện hơn trước các hệ thống cảnh báo sớm, truy tìm của đối phương. Theo thông tin được lực lượng phòng vệ Nhật Bản công bố, tính tới năm 2022, quốc gia này sở hữu đội tàu chiến 155 chiếc các loại, trong đó có 22 tàu ngầm tấn công. Các tàu ngầm tấn công của Nhật Bản hiện tại có ba lớp, bao gồm Taigei (mới nhất), Soryu (đông nhất) và lớp Oyashio (cũ nhất). Trong đó, 2 trong tổng số 11 chiếc lớp Oyashio đã được cải biên để chuyên phục vụ công tác huấn luyện. Công nghệ đóng tàu của Nhật Bản có thể được coi là hàng đầu thế giới. Đội tàu ngầm của quốc gia này cũng được đánh giá là hiện đại bậc nhất khu vực Đông Á. Mặc dù vậy, so với Trung Quốc và Nga, đội tàu ngầm của Nhật Bản vẫn thiếu đi các tàu ngầm hạt nhân mang tính chiến lược.

