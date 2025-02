Quang Linh Vlog lên tiếng về thông tin quảng cáo “lố”

Cách đây không lâu, Quang Linh Vlogs livestream bán hàng, giới thiệu về sản phẩm kẹo rau củ. Trong phiên trực tiếp, anh chàng đã gây tranh cãi khi giới thiệu về sản phẩm: "Mỗi viên như này tương đương một đĩa rau". Cũng trong một livestream khác, Quang Linh cũng giới thiệu sản phẩm kẹo rau này như sau: "1 hộp như này như 1 bó rau, hay 1 đĩa rau luộc luôn đó. Mỗi ngày mọi người ăn giúp mình 2-3 viên sau bữa ăn là được". Lời giới thiệu được nhiều người cho rằng anh đã "tâng bốc" sản phẩm quá "lố", trong khi chưa có kiểm chứng nào để chứng minh rằng một viên kẹo nhỏ như vậy lại có giá trị tương đương một đĩa rau. Lần "vạ miệng" này của Quang Linh khiến một số người thậm chí còn tỏ ra khá bức xúc, bởi vì họ đặt niềm tin vào Quang Linh rồi mới mua sản phẩm từ trước đến nay. Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, mới đây Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi khi quảng cáo lố về công dụng của viên kẹo K. trên livestream của mình. Trong bài đăng trên fanpage có 2,2 triệu người theo dõi, nam YouTuber viết: "Trước tiên, Linh rất xin lỗi về việc đã truyền tải thông tin chưa chính xác rằng "1 viên tương đương 1 đĩa rau", gây hiểu nhầm cho khách hàng trong thời gian qua". Quang Linh Vlogs cho biết sau khi nhận ra sai sót thì các phiên livestream tiếp theo, anh đã sửa và không nhắc đến thông tin đó nữa. Anh tiếp tục giải thích: "Hơn hết các thành viên chính khác trong ê kíp cũng không dùng từ ngữ này để quảng bá cho sản phẩm nên đây không phải cố tình quảng cáo lố về sản phẩm đâu ạ." Bài đăng này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của netizen. Ở phần bình luận, nhiều người nhắc nhở anh chàng nên cẩn trọng hơn trong những lần tiếp theo khi quảng cáo về sản phẩm, bởi những thứ anh đang bán không chỉ là sản phẩm mà còn là uy tín của chính mình. Thực tế, Quang Linh cũng từng phải lên tiếng xin lỗi khi chất lượng sản phẩm mình quảng cáo, hoặc sản phẩm do anh bán ra không như kì vọng. Hồi tháng 11.2024, Quang Linh Vlogs cũng từng phải lên tiếng xin lỗi khi bị cho là livestream bán hàng kém chất lượng. Theo đó, dẻ sườn gác bếp L.N do anh chàng quảng cáo không đạt chất lượng, và đã yêu cầu nhãn hàng hoàn tiền 100% đối với các đơn hàng mua trên livestream. Hay vào đầu tháng 11, Quang Linh cũng xin lỗi về chất lượng đóng gói của burger táo đỏ do công ty sản xuất vẫn chưa tốt. Tuy nhiên, với những động thái xin lỗi nhanh chóng này, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho Quang Linh vì có sự chủ động nhận lỗi sai và hành động thực tế để bù đắp lại những sai sót của mình, bảo đảm quyền lợi khách hàng.

