SH-15: Khẩu pháo tự hành 155mm hiện đại bậc nhất Đông Á

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã truyền tay nhau những hình ảnh đầu tiên được cho là của các tổ hợp pháo tự hành SH-15 được biên chế trong quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina. Đây là loại pháo tự hành được phát triển từ mẫu pháo SH-1, có hoả lực chính là một khẩu pháo cỡ nòng 155mm với chiều dài nòng pháo bằng 52 lần đường kính được đặt trên loại xe tải Taian. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi đó biến thể AH-2 của SH-1, phía Trung Quốc khẳng định khẩu pháo này có thể sử dụng được mọi loại đạn 155mm chuẩn NATO cũng như các loại đạn pháo do Norinco của Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Đặc biệt, pháo tự hành SH-15 còn có thiết kế với hệ thống nạp đạn bán tự động, cho phép tăng tốc độ bắn nhanh gấp đôi so với nạp đạn thông thường. Khẩu pháo này cũng được kết hợp với hệ thống chống giật cỡ lớn, cho phép nó giữ được độ chính xác khi khai hoả ở tốc độ cao. Nguồn ảnh: Sina. Kèm theo đó là hệ thống tính toán đạn đạo bằng phần mềm do Norinco tự lập trình thậm chí còn cho phép kíp trắc thủ điều khiển khẩu pháo này từ xa, đảm bảo an toàn trong trường hợp bị đối phương phản pháo. Nguồn ảnh: Sina. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo này có thể lên tới 20 km khi sử dụng loại đạn thông thường và lên tới 53 km khi sử dụng loại đạn phản lực. Nguồn ảnh: Sina. Điểm đặc biệt của khẩu pháo này đó là hệ thống gầm xe có khả năng nâng cao - hạ thấp tuỳ điều kiện địa hình cũng như trọng tải của phương tiện này. Hệ thống đạn dự trữ được đặt ở hai bên thành xe khá lộ liễu và dễ bị tác động khi xe di chuyển trên các đoạn đường gồ ghề. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng pháo tự hành SH-15 có cơ số đạn dự trữ là 48 viên. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài Quân đội Trung Quốc, Pakistan hiện cũng đang sử dụng loại pháo tự hành này. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh hệ thống nạp đạn tự động cực khủng trên pháo tự hành CEASAR.

