Sau 3 tháng tiến công, Ukraine vẫn ở vòng ngoài tuyến phòng ngự

Hãng tin Mỹ CNN ngày 10/9 dẫn lời thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine cho biết họ đang đạt được tiến bộ trên chiến trường phía Nam của nước này, đó là hướng Zaporizhia. Tiến bộ mà bà Hanna Maliar đề cập ở đây, đó chính là việc quân đội Ukraine đột phá thành công “tuyến phòng thủ đầu tiên” của quân đội Nga. Nhưng do phạm vi tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga không rõ ràng, nên cũng đã gây ra tranh cãi. Theo trang “Bình luận quân sự” của Nga, chúng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn dựa trên cách bố trí cụ thể tuyến phòng thủ của quân đội Nga và tình hình đột phá hiện tại của quân đội Ukraine. Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ phạm vi hoạt động phản công của quân đội Ukraine và sự phân bổ các tuyến phòng thủ của Nga. Cuộc phản công của quân đội Ukraine bắt đầu từ đầu tháng 6, nhìn chung được thực hiện đồng thời trên hai mặt trận phía nam và phía đông. Các hoạt động phản công ở phía đông chủ yếu diễn ra ở cánh phía bắc và phía nam của Bakhmut. Ở chiến trường này, không có sự phân biệt giữa các tuyến phòng thủ của Nga, nếu nói đến tuyến phòng thủ nào mà quân đội Ukraine chọc thủng thì phải nói đến mặt trận phía Nam. Ở mặt trận phía Nam, cuộc tấn công của quân đội Ukraine được chia thành ba hướng cụ thể. Trong số đó, các con đường phía đông và phía tây không phải là trọng tâm phòng thủ của quân đội Nga, và sự phân chia các tuyến phòng thủ cũng không đặc biệt rõ ràng; về cơ bản chúng là vành đai phòng thủ phía trước và tuyến phòng thủ chính. Điều thực sự được phân chia rõ ràng là hướng từ phía nam Orekhiv (do Ukraine quản lý) đến Tokmak (do Nga quản lý). Theo định nghĩa của phương Tây, tuyến phòng thủ của Nga phải có hai tuyến, tuyến phòng thủ thứ nhất còn được gọi là tuyến phòng thủ chính, tuyến phòng thủ thứ hai dùng để chỉ tuyến phòng thủ dự bị. Các vị trí phòng thủ của Nga mà quân Ukraine tấn công trước đây, không thuộc hai tuyến phòng thủ này mà là khu vực “vùng xám (khu vực không do bên nào quản lý và nơi diễn ra các trận chiến đấu)”, nằm trước tuyến phòng thủ đầu tiên. Bao gồm cả làng Rabotino cũng nằm trong khu vực này. Nói đúng ra, khu vực “vùng xám” cũng có thể được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga, vì Quân đội Ukraine qua ba tháng cũng chỉ đánh lấn quanh khu vực này; điều này là không thể biện minh được cả về mặt cảm xúc lẫn lý trí. Tuy nhiên chúng ta hiểu theo nghĩa của phương Tây. Vì vậy, cái mà bà Hanna Maliar gọi là “đột phá tuyến phòng thủ đầu tiên” của quân đội Nga, không phải ám chỉ khu vực “vùng xám”, mà là tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga theo kiểu phương Tây; tức là tuyến phòng thủ chính của quân đội Nga. Cụ thể là quân đội Ukraine đã chọc thủng một số tuyến phòng thủ “răng rồng” và chiến hào chống tăng ở phía tây bắc làng Verbove; đồng thời chiếm giữ một số hàng cây gần đó để xây dựng trận địa phòng ngự lâm thời. Vì vậy, những tiến bộ mà quân đội Ukraine tuyên bố trong nửa tháng qua, thực chất là đề cập đến những điều này. Dựa vào bản đồ địa hình, có thể thấy quân Ukraine vẫn đang tấn công dọc theo thung lũng, nhưng chưa kiểm soát được các điểm cao và vị trí dân cư quan trọng, mà mới chỉ tiếp cận làng Verbove. Vì vậy, nói đúng ra, quân Ukraine đã đột nhập vào tuyến phòng ngự của quân Nga, nhưng không thể nói là đột phá được. "Tiến bộ" và "đột phá" là hai thuật ngữ tương đồng, nhưng ý nghĩa của chúng khá khác nhau. Bởi vì tuyến phòng thủ của Nga, nói đúng ra không phải là đường răng rồng và chiến hào chống tăng, mà là một trận địa tổng hợp sâu và rộng vài km. Nó có nhiều hơn một đường răng rồng và nhiều hơn một vị trí phòng thủ của bộ binh. Điều đó không có nghĩa là tuyến phòng thủ của Nga đã bị phá vỡ chỉ vì quân Ukraine “xuyên thủng” được một phần đường đi. Trên thực tế, mấu chốt là Ukraine chiếm được vị trí cốt lõi của quân đội Nga trên tuyến phòng thủ này hay không, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng, họ đã chọc thủng được tuyến phòng thủ này. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ chiến trường có liên quan, thực ra không khó để hiểu được điều này. Vì vậy, nói một cách chính xác, quân đội Ukraine đã đột nhập vào tuyến phòng thủ chính của quân đội Nga, chọc thủng được khu vực phòng thủ phía trước. Tờ Sina của Trung Quốc thì cho rằng, trọng tâm tấn công của quân Ukraine rõ ràng là tiếp tục mở rộng kết quả từ ngôi làng Rabotino, nhưng họ chưa kiểm soát khu vực điểm cao ở phía nam ngôi làng. Điều này khiến Rabotino biến thành “thao trường tập bắn” cho pháo binh và không quân Nga. Đồng thời, theo hướng làng Verbovoe, quân Ukraine cũng cần tăng cường sức mạnh để đánh chiếm. Chỉ cần chiếm được làng Verbove thì sẽ có thông báo rằng, quân đội Ukraine đã thực sự chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Như vậy chỉ khi chiếm được làng Verbovoe, sau đó sẽ đặt nền tảng chiến thuật cho quân đội Ukraine di chuyển ra khỏi phía đông nam và tiếp tục cắt đứt các đường dây liên lạc của quân đội Nga theo hướng này, quân Ukraine mới có thể đạt được nhiều kết quả hơn. Cần phải nói rằng, theo hướng nam này, quân đội Ukraine đã có những đột phá chiến thuật nhất định; tuy nhiên họ cần tranh thủ thời cơ, tăng cường đầu tư sức mạnh, nếu không sau khi quân tiếp viện của Nga đến mặt trận ổn định, sẽ kịp thời khôi phục trận địa phòng ngự. Trên thực tế, quân đội Nga tại tuyến Rabotino – Verbovoe đang vây quân Ukraine từ ba phía và mùa mưa của Ukraine đã đến, sẽ rất khó khăn cho hoạt động phản công của Quân đội Ukraine. UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine ẩn trong cánh rừng trước làng Rabotino. Nguồn Topwar

