Chính trường Ukraine lại “dậy sóng”, trong khi lực lượng tiền tuyến vẫn đang chiến đấu đến cùng với Quân đội Nga, thì vào ngày 14/7, hãng tin Nga RIA Novosti, dẫn lời bà Mariana Bezuglaya của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đăng trên mạng xã hội cho biết, bà có nhiều nguồn tin đã xác nhận rằng, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Alexander Syrsky "ủng hộ việc Quân đội Ukraine đầu hàng"? Bà Bezuglaya cũng cho biết trên mạng xã hội rằng, Tướng Syrsky "đã tán thành việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn và nhiều kế hoạch khác nhau với chủ đề đầu hàng và buộc phải hòa bình". Đồng thời nói rằng, chỉ huy hàng đầu của Quân đội Ukraine "không tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng", và " thẳng thắn tin rằng Ukraine không thể đánh bại người Nga". Nghị sĩ Ukraine đã đăng tin tức liên quan trên mạng xã hội với ý định là tán thành lập trường chống Nga đến cùng của Tổng thống Zelensky và chỉ trích lập trường của Tướng Syrsky. Nhưng nó cũng làm nổi bật ở một mức độ nào đó quan điểm bi quan hiện nay về cuộc xung đột Nga-Ukraine trong Quân đội Ukraine. Điều này thực sự có thể hiểu được; khác với những chính trị gia thuần túy như Tổng thống Zelensky và bà dân biểu Bezuglaya, chỉ chịu trách nhiệm “hô khẩu hiệu từ phía sau” để đánh Nga đến cùng, thì Quân đội Ukraine phải đối mặt trực tiếp với áp lực của Quân đội Nga. Với việc viện trợ của Mỹ và phương Tây dành cho Ukraine suy yếu đáng kể, ngày càng có nhiều cựu chiến binh ưu tú bị tiêu hao và hầu như tất cả các chiến trường đều tràn ngập tân binh. Chỉ huy chiến trường của Quân đội Ukraine biết rõ hơn ai hết về khoảng cách sức mạnh giữa họ và Quân đội Nga. Trên thực tế, Ukraine không thể đánh bại Nga. Đây không chỉ là cảm nhận của riêng Quân đội Ukraine, mà còn là nhận định cơ bản của hầu hết các nước trên thế giới. Đây cũng là lý do khiến nhiều quốc gia trung lập kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột và hiện thực hóa hiệp ước hòa bình. Vấn đề là Chính phủ Ukraine, do Tổng thống Zelensky đại diện, đã hoàn toàn gắn chặt đời sống chính trị và tương lai cá nhân của mình với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mặt khác, NATO, đứng đầu là Mỹ, coi Ukraine là người lính xung kích chống lại Nga. Nói một cách thẳng thắn, họ không quan tâm Ukraine thua hay thắng trong cuộc chiến, họ chỉ quan tâm đến việc Ukraine có thể chống Nga được bao lâu, và điều này có thể mang lại lợi ích gì cho Mỹ. Từ góc độ này, rất dễ hiểu khi Mỹ và phương Tây khuyến khích Ukraine chiến đấu đến cùng. Bởi vì dù sao họ cũng không quan tâm đến việc thắng hay thua. Chỉ cần Ukraine có thể cầm cự thêm một giây nữa, điều này sẽ tiêu tốn thêm nhiều sức mạnh của Nga hơn. Tuy nhiên, đối với đất nước Ukraine, các chiến sĩ tiền tuyến và nhân dân Ukraine, thái độ kiên quyết chiến đấu với Nga đến cùng, bất chấp khoảng cách sức mạnh khách quan giữa hai bên và tình hình yếu kém hiện nay của các đơn vị tiền tuyến, đó là cuộc đấu tranh không quan tâm đến phương pháp, cuối cùng sẽ chỉ khiến Ukraine phải chịu thêm thương vong và tổn thất trong cuộc chiến này. Nói một cách thẳng thắn, tình hình hiện tại trên chiến trường giữa hai bên là Ukraine không còn hy vọng phản công và khó có thể đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến tranh. Thay vào đó, Nga đang theo đuổi chiến thắng và dồn ép từng bước. Nếu tiếp tục bị tiêu hao, Ukraine không những không thể chiếm lại bốn tỉnh ở miền Đông và miền Nam, mà còn phải gánh chịu thương vong rất lớn về phía mình, thậm chí có thể mất thêm lãnh thổ. Chỉ xét riêng về mặt quân sự, điều này là không khôn ngoan. Cuối cùng, nhìn từ góc độ tình hình chính trị nội bộ Ukraine, do xung đột giữa Nga và Ukraine đã đi vào bế tắc, nên Nga đã giành được lợi thế và cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Lực lượng đối lập trong nước của Ukraine thực sự đang phát triển nhanh chóng. Với thông tin từ một đại biểu quốc hội cho rằng, tư lệnh tối cao của Quân đội Ukraine “sẵn sàng chấp nhận đầu hàng” và “tin rằng Quân đội Ukraine không thể đánh bại được Nga”, điều này đã mang đến nguy cơ bất ổn cho tình hình chính trị Ukraine. Nhưng cũng không phải Tướng Syrsky là chỉ huy hàng đầu đầu tiên của Ukraine mất niềm tin vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Người tiền nhiệm của Tướng Syrsky, Tướng Zaluzhny cũng bị đồn là có quan hệ “đi đêm” với Nga. Điều này khiến Tướng Zeluzhny và Tổng thống Zelensky đã xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng bị cách chức. Ngày nay, nếu các chính trị gia Ukraine, trong đó có cả Tổng thống Zelensky, không chú ý đến vấn đề này và chỉ cố gắng gây áp lực lên quân đội, thì họ không những không thể nâng cao tinh thần của Quân đội Ukraine mà còn có thể gây ra một cuộc binh biến, và đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Chính phủ Ukraine phải đối mặt vào lúc này. Cuộc đấu tranh chính trị nội bộ diễn ra khốc liệt, ngày càng ít người tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, Ukraine có thể đánh bại Nga. Điều này phản ánh đầy đủ áp lực mà cuộc chiến tranh “bất đối xứng” đã gây ra cho Ukraine và chính phủ của Tổng thống Zelensky. Tiếp theo, chính phủ của Tổng thống Zelensky sẽ không chỉ phải đối mặt với Nga, mà còn phải đối mặt với nguy cơ tan rã nội bộ của chính mình. Đây là hậu quả trực tiếp của cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài ở Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Kyiv Independent, CNN).

