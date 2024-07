Ukraine từ bỏ vị trí chủ chốt, mục tiêu của Điện Kremlin sắp hoàn thành

Mặt trận Chasov Yar hiện là một trong những khu vực nóng nhất ở tỉnh Donetsk. Với đặc điểm thành phố nằm trên khu vực một ngọn đồi và là tiền đồn che chắn cho ba thành phố ở tỉnh Donetsk, hiện vẫn do Ukraine kiểm soát là Konstantinovka, Kramatorsk và Sloviansk. Một khi Chasov Yar rơi vào tay Quân đội Nga, Ukraine có thể sớm mất toàn bộ khu vực Donbass. Tổng thống Putin chỉ rõ, “giải phóng” Donbass là mục tiêu quan trọng nhất của Quân đội Nga trong các hoạt động quân sự đặc biệt. Tình hình ở Chasov Yar rất bấp bênh và Quân đội Ukraine đã phải rút một phần quân số khỏi khu vực trọng điểm này. Theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, Kiev xác nhận Quân đội Ukraine đã rút khỏi một khu vực ở Chasov Yar. Người phát ngôn của lực lượng tiền tuyến Ukraine nói với các phóng viên rằng, các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn và họ quyết định rút lui về “các vị trí an toàn hơn và được chuẩn bị tốt hơn”. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin này, cho biết Cụm quân Trung tâm của Nga đã "giải phóng" một phần khu định cư Chasov Yar ở vùng Donetsk và cải thiện tình hình tiền tuyến. Hiện tại toàn bộ khu vực Chasov Yar ở phía đông kênh đào đã bị quân Nga kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, nhìn toàn bộ phía bắc Donetsk, Quân đội Ukraine có thể không còn khu vực nào “an toàn hơn”. Quân đội Nga đã giành được ưu thế trên không ở tỉnh Donetsk và hầu như ngày nào họ cũng thả bom FAB-3000, nặng 3.000 kg xuống các vị trí của Quân đội Ukraine. Quả bom tấn này có thể dễ dàng phá hủy tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, dù lực lượng phòng thủ có mạnh đến đâu cũng không thể chịu được sức công phá của quả bom lớn như vậy. Điều khiến Quân đội Ukraine hoảng sợ hơn nữa là việc Nga ném bom hạng nặng từ trên không, đã gây ra bóng đen tâm lý kéo dài cho Quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Trước khi Quân đội Nga tấn công Chasov Yar, Quân đội Ukraine đã bất tuân mệnh lệnh trên chiến trường và từ chối tiếp viện đến một số mặt trận quan trọng ở tỉnh Donetsk với lý do hỏa lực pháo binh và bom của Quân đội Nga quá ác liệt, khiến quân phòng thủ địa phương của Ukraine đã “tự sơ tán”. Theo một số binh lính Ukraine, việc tăng cường cho khu vực này của Quân đội Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong và hoàn toàn không có ý nghĩa quân sự. Có thể thấy, tinh thần của Quân đội Ukraine ở một số mặt trận đã suy sụp nhanh hơn tuyến phòng thủ mặt đất. Hiện nhiều người Ukraine lo ngại sau khi Chasov Yar thất thủ, Quân đội Nga sẽ đẩy nhanh hoạt động quân sự ở tỉnh Donetsk. Với sự sụp đổ của toàn bộ khu vực Donbass, Ukraine sẽ càng có ít đòn bẩy hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình, và tinh thần của Nga sẽ được cải thiện rất nhiều. Nếu sau khi Quân đội Nga chiếm đóng toàn bộ khu vực Donbass, Tổng thống Putin có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho toàn thể người dân Nga, điều đó đủ để chứng minh rằng Nga bước đầu đã trở thành “người chiến thắng” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hơn nữa, Donbass là vùng đất màu mỡ của Ukraine, với lượng lớn tài nguyên khoáng sản và cơ sở công nghiệp. Có thể nói, mất Donbass sẽ trở thành một thất bại mang tính bước ngoặt đối với Ukraine. Quan trọng hơn, sau khi mất đi các thành phố vững chắc ở vùng Donbass, Quân đội Ukraine sẽ ngày càng trở nên “không thể phòng thủ”. Nguyên nhân quan trọng khiến Quân đội Ukraine có thể cầm chân được Quân đội Nga trên đồng bằng Donbass trong hơn 2 năm qua, là do Ukraine đã xây dựng một hệ thống phòng thủ có chiều sâu ở khu vực Donbass từ năm 2014. Trong số các công trình phòng thủ này, Avdiivka là pháo đài nổi tiếng nhất, vì nó từng trở thành địa điểm diễn ra các trận chiến quyết định giữa quân Nga và Ukraine. Tại Avdiivka, một pháo đài phòng thủ quy mô lớn và mạng lưới công sự, hầm hào cũng được xây dựng dưới lòng đất. Từ lâu, Avdiivka là đầu cầu để Quân đội Ukraine phản công quân Nga ở Donetsk. Nhưng đầu năm nay, tân tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, đã phải ra lệnh cho Quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi pháo đài này, với lý do quân phòng thủ địa phương đã hết đạn, lương thực và có dấu hiệu thất bại trên diện rộng. Sau khi chiếm được Avdiivka, “cửa ngõ phía bắc” của Donetsk, Quân đội Nga mới có điều kiện tiến vào Chasov Yar. Hiện nay, nhuệ khí của Quân đội Nga đang lên cao và họ đang thề sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn trên chiến trường. Ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cũng đã phát động một đợt “chiến tranh tâm lý” mới chống lại Ukraine. Ông Medvedev chỉ ra rằng, vào năm 2024, nhiệm vụ tuyển quân của Quân đội Nga sẽ được nâng cao đều đặn và 190.000 công dân Nga đã ký hợp đồng nhập ngũ. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người được tuyển dụng vào Quân đội Nga. Đến cuối năm 2024, Nga có kế hoạch tăng số lượng binh sĩ hợp đồng lên 745.000 người. So với Ukraine, Nga có lợi thế rất nổi bật về nguồn quân số. Trong khi Quân đội Ukraine trên chiến trường Ukraine đã rơi vào thế bất lợi về mặt quân sự. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Southfront.press, CNN, TASS).

