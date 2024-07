Trong thời gian vừa qua, do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thành tích kém cỏi của ông Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình và vụ ám sát gần đây vào ông Trump, nên sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu đã bị thu hút vào đây. Nhưng các sự kiện lớn khác vẫn đang diễn ra, như xung đột Nga-Ukraine. Lúc này, trên chiến trường Ukraine, Quân đội Nga đang tập trung các đơn vị trang bị hạng nặng tấn công Chasov Yar, thành phố tiền đồn quan trọng của Quân đội Ukraine, nằm ở phía tây Bakhmut và là rào chắn quan trọng để bảo vệ vùng đồng bằng ở miền trung Ukraine. Tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Sirsky, đã trực tiếp đến Chasov Yar để đốc chiến. Chiến thuật tấn công Chasov Yar của Quân đội Nga rất đơn giản, bao gồm không kích liên tục và hỏa lực pháo binh bắn theo kiểu “màn đạn”. Những vật cản có thể giải quyết bằng bom và hỏa lực pháo binh, thì không cần đến sự tấn công bằng sức người của các đơn vị bộ binh. Sau một thời gian bắn phá, các căn cứ quân sự, sân bay, điểm tập kết và kho vũ khí của Quân đội Ukraine lần lượt bị xóa sổ, đến nỗi Tổng thống Zelensky đã phải đích thân sang Mỹ, đề nghị xin viện trợ hoặc mua thêm một số hệ thống phòng không tầm xa. Vấn đề là các hệ thống phòng không này không thể triển khai ra tiền tuyến trong thời gian ngắn, trong khi cuộc tấn công của Quân đội Nga vẫn đang diễn ra liên tục. Trong cơn tuyệt vọng, Quân đội Ukraine chỉ có thể lấy quân số, để bù đắp cho sự thiếu hụt về hỏa lực. Kế hoạch của Tướng Syrsky là dựa vào lợi thế về địa hình, để xây dựng tuyến phòng thủ ở phía đông thành phố Chasov Yar, nhằm cầm chân quân Nga trong thời gian dài. Tuy nhiên, khu vực này đã bị quân Nga tràn ngập, buộc Tướng Syrsky ra lệnh cho quân Ukraine phản công và giành lại vị trí, nhưng chỉ huy của nhiều lữ đoàn đều không tuân lệnh. Lý do của họ phần lớn đều giống nhau, đều cho rằng đơn vị của họ thiếu quân số, không đủ đạn pháo, thiếu vũ khí nên không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số khác lại cho rằng, với tình hình chiến trường hiện nay, chỉ những kẻ “đầy ảo tưởng” mới cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng. Sau khi nghe những lời phàn nàn này, phản ứng của Tướng Syrsky ngay lập tức bác bỏ tất cả. Ông ra lệnh cách chức tất cả các chỉ huy của các Lữ đoàn 14, 24, 43, 65, 68 và 79 của Ukraine. Các chỉ huy của các đơn vị khác ở các cấp khác nhau cũng bị cách chức hoặc kỷ luật. Giới quan sát cho rằng, việc loại bỏ nhiều chỉ huy cấp cao như vậy cùng một lúc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine. Nhưng Tướng Syrsky vẫn làm điều này, dù biết hậu quả của nó; chỉ có thể nói rằng tình hình Quân đội Ukraine đã suy sụp đến mức ông phải ra tay. Những quả bom tấn nặng 1.500 và 3.000 kg của Quân đội Nga,vẫn hằng ngày rơi từ trên trời xuống, khiến hàng trăm binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Không chỉ vậy, ngay cả lính đánh thuê phương Tây cũng trở nên sợ hãi với cuộc chiến ở Ukraine. Lính đánh thuê Colombia phàn nàn rằng "một số lính đánh thuê phương Tây không muốn tiếp tục chiến đấu, vì họ không thể nhận được sự hỗ trợ từ Quân đội Ukraine và không nhận được bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Tuy nhiên, phía Ukraine không sẵn sàng để họ rời đi". Chiến thuật tấn công bằng hỏa lực của Quân đội Nga khiến Ukraine thiệt hại nặng nề. Trong trận đánh ngày 13/7, căn cứ quân sự Ukraine ở Konstantinovka bị UAV trinh sát tầm trung của Nga phát hiện. Sau đó, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã sử dụng bom FAB-1500 để tấn công, khiến Quân đội Ukraine chịu thương vong nặng nề. Cũng trong ngày 13/7, sau khi Quân đội Nga phát hiện ra nơi ẩn náu của bệ phóng tên lửa HIMARS của Lữ đoàn 59 Ukraine, Quân đội Nga đã ngay lập tức điều bệ phóng tên lửa tầm xa "Hurricane-S" tiến hành tấn công bão hòa, phá hủy căn cứ trên của Ukraine. Hiện quân Ukraine phòng thủ trên chiến trường mong sự xuất hiện của vũ khí tiếp viện từ Mỹ để đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, lời hứa thì đến nhanh, nhưng vũ khí thì đến chậm, khiến Quân đội Ukraine chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người để chống lại các đợt tấn công của quân Nga. Quân Ukraine không thể sử dụng chiến thuật đối xứng và linh hoạt để chống lại quân Nga, khi đạn pháo chỉ bằng 1/5 của Nga, hỏa lực không quân bằng 0. Trước thương vong lớn, ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine bắt đầu nghi ngờ về kết quả cuối cùng của cuộc chiến này và tin rằng không thể đánh bại quân Nga. Nếu giao tranh cứ tiếp diễn như thế này, Quân đội Ukraine sẽ không thể bảo vệ được Chasov Yar dù có bao nhiêu người thiệt mạng. Bất cứ ai tinh ý cũng có thể thấy, Quân đội Nga có lợi thế về quân số, trang bị, huấn luyện,… nhịp độ cuộc chiến hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Ngay cả bản thân Tướng Silsky cũng phải đối mặt với những nghi ngờ từ giới lãnh đạo Kiev. Một số thành viên của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) phàn nàn về khả năng chỉ huy kém cỏi Tướng Syrsky và muốn thay thế. Tình trạng này cũng giống hệt như tình trạng của các chỉ huy lữ đoàn mà ông vừa loại bỏ. (Nguồn ảnh: Sputnik, RT, Rvvoenkory, Ukrinform, Reuters).

