Quân đội Lào: Không có máy bay chiến đấu, "hải quân" hoạt động trên... sông

Lào là một quốc gia rất rộng lớn, với diện tích hơn 200.000 cây số vuông nghĩa là tương đương với gần 2/3 diện tích Việt Nam nhưng dân số của Lào chỉ khoảng 7 triệu người - không bằng 1/10 so với nước ta. Nguồn ảnh: XH. Mặc dù rộng lớn, nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng Lào dường như lại đầu tư rất ít cho quân sự, bằng chứng là sức mạnh quân sự của quốc gia này đứng gần như "đội sổ" trong danh sách của Global Fire Power. Nguồn ảnh: XH. Quốc gia có 7,2 triệu dân này có khoảng 3,2 triệu người nằm trong độ tuổi lao động, trong đó có 2,3 triệu người phù hợp với tiêu chuẩn nhập ngũ và hàng năm có khoảng 144 nghìn người đến tuổi nhập ngũ. Nguồn ảnh: XH. Mặc dù vậy, quân đội Lào xét về tổng thể có quy mô rất nhỏ, chỉ khoảng 30.000 nhân sự - chiếm 0,4% dân số và bất ngờ hơn, quốc gia này còn không có lực lượng quân dự bị. Nguồn ảnh: XH. Mặc dù Lào vẫn sử dụng luật nghĩa vụ quân sự, theo đó các công dân nam hoàn toàn có thể ứng tuyển vào quân đội khi bước qua tuổi 17 và nghĩa vụ quân sự ngắn nhất là 18 tháng với Lục quân, Không quân và Hải quân có thể dài hơn. Nguồn ảnh: XH. Tuy nhiên do quy mô quân đội nhỏ, chỉ tiêu tuyển lính nghĩa vụ quân sự của Lào là rất ít ỏi. Nguồn ảnh: Pinterest.Lực lượng tăng thiết giáp của Lào cũng không quá nổi bật, tuy nhiên trong thời gian gần đây, Lào đã nhập khẩu một loạt các xe tăng T-72 từ Nga để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Các xe tăng T-72 đưa sức mạnh tăng thiết giáp của Lào vượt qua Campuchia, sánh ngang với các quốc gia lân cận như Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó, chủ yếu Lào sử dụng những loại xe tăng T-34/85 ra đời từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Pinterest. Không quân Lào, nói một cách ngắn gọn thì lực lượng này chỉ làm nhiệm vụ vận tải là chính, không có năng lực chiến đấu không đối không. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Không quân Lào hiện chỉ có ba máy bay vận tải cánh bằng, 30 máy bay trực thăng trong đó phần lớn là trực thăng đa nhiệm, hoàn toàn không có trực thăng tấn công, tiêm kích hay cường kích trong biên chế. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù không hề giáp biển, Hải quân Lào vẫn tồn tại và có nhiệm vụ rất đặc thù, đó là tuần tra và đảm bảo an ninh trên sông Mê-Kông. Nguồn ảnh: Pinterest. Do môi trường hoạt động chủ yếu trên sông, Hải quân Lào tất nhiên không hề có bất cứ một loại tàu lớn nào mà chỉ có 35 tàu tuần tra cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiệm vụ chính của lực lượng Hải quân Lào cũng không phải là bảo vệ lãnh hải (vì Lào không có lãnh hải) mà chỉ là nhiệm vụ chống buôn lậu, chống chặt phá rừng hay ngăn chặn các hoạt động đánh cá trái phép. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là ngân sách quốc phòng của quốc gia này cực kỳ "tiết kiệm", với chỉ 18,5 triệu USD mỗi năm, thấp hơn rất nhiều lần so với các quốc gia khác trong khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lào khoe sức mạnh quân sự khi duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội.

Lào là một quốc gia rất rộng lớn, với diện tích hơn 200.000 cây số vuông nghĩa là tương đương với gần 2/3 diện tích Việt Nam nhưng dân số của Lào chỉ khoảng 7 triệu người - không bằng 1/10 so với nước ta. Nguồn ảnh: XH. Mặc dù rộng lớn, nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng Lào dường như lại đầu tư rất ít cho quân sự, bằng chứng là sức mạnh quân sự của quốc gia này đứng gần như "đội sổ" trong danh sách của Global Fire Power. Nguồn ảnh: XH. Quốc gia có 7,2 triệu dân này có khoảng 3,2 triệu người nằm trong độ tuổi lao động, trong đó có 2,3 triệu người phù hợp với tiêu chuẩn nhập ngũ và hàng năm có khoảng 144 nghìn người đến tuổi nhập ngũ. Nguồn ảnh: XH. Mặc dù vậy, quân đội Lào xét về tổng thể có quy mô rất nhỏ, chỉ khoảng 30.000 nhân sự - chiếm 0,4% dân số và bất ngờ hơn, quốc gia này còn không có lực lượng quân dự bị. Nguồn ảnh: XH. Mặc dù Lào vẫn sử dụng luật nghĩa vụ quân sự, theo đó các công dân nam hoàn toàn có thể ứng tuyển vào quân đội khi bước qua tuổi 17 và nghĩa vụ quân sự ngắn nhất là 18 tháng với Lục quân, Không quân và Hải quân có thể dài hơn. Nguồn ảnh: XH. Tuy nhiên do quy mô quân đội nhỏ, chỉ tiêu tuyển lính nghĩa vụ quân sự của Lào là rất ít ỏi. Nguồn ảnh: Pinterest. Lực lượng tăng thiết giáp của Lào cũng không quá nổi bật, tuy nhiên trong thời gian gần đây, Lào đã nhập khẩu một loạt các xe tăng T-72 từ Nga để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Các xe tăng T-72 đưa sức mạnh tăng thiết giáp của Lào vượt qua Campuchia, sánh ngang với các quốc gia lân cận như Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó, chủ yếu Lào sử dụng những loại xe tăng T-34/85 ra đời từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Pinterest. Không quân Lào, nói một cách ngắn gọn thì lực lượng này chỉ làm nhiệm vụ vận tải là chính, không có năng lực chiến đấu không đối không. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Không quân Lào hiện chỉ có ba máy bay vận tải cánh bằng, 30 máy bay trực thăng trong đó phần lớn là trực thăng đa nhiệm, hoàn toàn không có trực thăng tấn công, tiêm kích hay cường kích trong biên chế. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù không hề giáp biển, Hải quân Lào vẫn tồn tại và có nhiệm vụ rất đặc thù, đó là tuần tra và đảm bảo an ninh trên sông Mê-Kông. Nguồn ảnh: Pinterest. Do môi trường hoạt động chủ yếu trên sông, Hải quân Lào tất nhiên không hề có bất cứ một loại tàu lớn nào mà chỉ có 35 tàu tuần tra cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiệm vụ chính của lực lượng Hải quân Lào cũng không phải là bảo vệ lãnh hải (vì Lào không có lãnh hải) mà chỉ là nhiệm vụ chống buôn lậu, chống chặt phá rừng hay ngăn chặn các hoạt động đánh cá trái phép. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là ngân sách quốc phòng của quốc gia này cực kỳ "tiết kiệm", với chỉ 18,5 triệu USD mỗi năm, thấp hơn rất nhiều lần so với các quốc gia khác trong khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lào khoe sức mạnh quân sự khi duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội.