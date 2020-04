Quân phục dã chiến K17 của Việt Nam: Hiệu quả nguỵ trang đến không ngờ!

Việt Nam từng sử dụng ba bộ quân phục rằn ri với số lượng nhiều nhất lần lượt bao gồm K17 (bìa trái), K07 (giữa) và K94 (bìa phải). Nguồn ảnh: SDMI. So về hiệu quả nguỵ trang trong môi trường rừng núi, bộ quân phục K17 tỏ ra vượt trội hơn cả. Ảnh: Lính Việt Nam với bộ quân phục K17 và K07 chụp ảnh lưu niệm bên cạnh quân nhân Trung Quốc và Singapore. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể thấy, bộ quân phục K17 có khả năng nguỵ trang tốt nhất trong rừng rậm nhiệt đới nhất là dưới môi trường nhiều ánh nắng. Khi này, người lính sẽ gần như hoà mình vào môi trường xung quanh. Nguồn ảnh: Pinterest. So với những bộ quân phục rằn ri trước đây, bộ K-07 có những mảng màu với chi tiết nhỏ hơn, gây ra cảm giác rối mắt hơn. Nguồn ảnh: AARM. Khi hoà mình vào môi trường nhiều màu sắc, nhiều mảng màu tách biệt nhưng lại có màu xanh lá cây là chủ đạo như trong rừng hoặc bụi rậm, những mảng màu nhỏ này sẽ phát huy tối đa hiệu quả nguỵ trang. Nguồn ảnh: AARM. Ngược lại với bộ K07, những mảng màu của K07 có hình khối lớn hơn nên dễ nhận ra hơn, hiệu quả nguỵ trang không cao bằng. Nguồn ảnh: QĐND. Bộ quân phục K17 còn có rất nhiều mảng màu nâu cũng như màu đen, cho phép người lính đạt hiệu quả nguỵ trang tốt ngay cả trong môi trường đất đỏ như ở núi rừng Tây Nguyên chẳng hạn. Nguồn ảnh: QĐND. Những mảng màu tối trên bộ K17 cũng giúp quân phục của người lính tỏ ra ít bị ảnh hưởng hơn ngay cả bị bị bám bụi hay bùn đất, dầu mỡ,... Nguồn ảnh: MEX. Trong khi đó với bộ quân phục nguỵ trang K07, những mảng màu tối có cấu tạo hình khối khá lớn, tách biệt nhau hoàn toàn và nếu bị bám bùn đất lên sẽ thể hiện khá rõ do về cơ bản bố cục hình khối của K07 có phần không rối mắt bằng K17. Nguồn ảnh: QPVN. Tới nay, bộ quân phục K17 vẫn là quân phục dã chiến phổ biến nhất cho lực lượng lục quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: TTXVN. Thiết nghĩ, trong thời gian chúng ta vẫn chưa thể tạo ra được một thuật toán làm vải nguỵ trang theo kiểu kỹ thuật số (Digital) hoàn chỉnh, bộ quân phục K17 vẫn có thể coi là loại quân phục nguỵ trang dã chiến tốt nhất mà chúng ta có thể tự sản xuất được. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Tiềm lực quân sự của Việt Nam qua các thời kỳ.

