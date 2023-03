Quân Nga tiếp tục thu hẹp vòng vây, chiến trường Bakhmut quá nghiệt ngã

Theo hãng tin Anh Reuters, Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một kho đạn của Ukraine gần Bakhmut và bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine. Các quan chức địa phương ở Donetsk tuyên bố rằng, tất cả các con đường dẫn đến Bakhmut hiện đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân Nga. Hồi đầu tháng ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tình hình ở Bakhmut và các khu vực lân cận ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng; hiện Quân đội Nga đang phát động các cuộc tấn công quyết liệt. Đã 9 tháng trôi qua kể từ khi Quân đội Nga tiến hành chiến dịch tấn công Bakhmut. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, Quân đội Nga sẽ đẩy nhanh tốc độ đánh chiếm Bakhmut. Về vấn đề “rút quân hay chiến đấu đến cùng tại Bakhmut”, đã đến lúc Kiev phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Có ít nhất ba điều đáng chú ý về chiến dịch Bakhmut hiện nay. Đầu tiên, tình hình chiến sự không lạc quan đối với Ukraine. Hiện tại Quân đội Nga cùng lực lượng lính đánh thuê Wagner đang bao vây Bakhmut; Quân đội Ukraine đang co dần về khu vực phía tây. Hiện tại, hầu như tất cả các con đường chính dẫn đến Bakhmut đều nằm trong tầm kiểm soát của Quân đội Nga. Điều này đồng nghĩa với việc nếu tình hình không thay đổi, nguồn cung cấp hậu cần của Quân đội Ukraine có thể mất đi sự đảm bảo. Khi đó, Quân đội Ukraine có thể rơi vào hỗn loạn. Kiev cũng đang đau đầu. Tổng thống Zelensky nói rằng, Quân đội Nga đang mở một cuộc tấn công ác liệt và tình hình ở Bakhmut ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Với tư cách là Tổng thống Ukraine, ông Zelensky sẽ không đưa ra tuyên bố như vậy, trừ khi thực sự cần thiết; bởi những lời than vãn như vậy, sẽ khiến tinh thần của Quân đội Ukraine càng thêm sa sút. Mục đích chính của việc Tổng thống Zelensky nói điều này, là để yêu cầu sự giúp đỡ quân sự nhiều hơn từ NATO. Sau khi tràn ngập Bakhmut, Quân đội Nga có thể đánh thẳng đến hai thành phố quan trọng nhất của Donetsk là Kramatorsk và Slavyansk. Đối với Ukraine, đây là một kết quả không thể chấp nhận được. Thứ hai, Ukraine đang ở tâm thế lo lắng. Hồi cuối tháng 2 vừa rồi, Quân đội Ukraine trong thế “bất lực”, đã cho nổ đập hồ chứa Bắc Stavok ở phía bắc Bakhmut, sau đó xảy ra sự cố "lũ lụt". Quân Ukraine làm vậy có lẽ là để ngăn chặn quân Nga tiếp tục thu hẹp vòng vây, đồng thời tạo cơ hội cho quân Ukraine rút khỏi Bakhmut. Tuy nhiên theo quy luật, tình hình càng hỗn loạn thì càng có nhiều biến, đây là kết quả mong đợi của quân Nga. Cần lưu ý rằng, gây lũ lụt là hành động thiển cận; trong khi gây rắc rối cho quân Nga, lũ lụt cũng sẽ khiến người dân Ukraine phải gánh chịu hậu quả. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Ukraine sử dụng chiến thuật này. Ngay từ năm 2022, sau khi Quân đội Nga tấn công Ukraine, Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu nhằm ngăn chặn Quân đội Nga nhanh chóng đạt được các mục tiêu quân sự của mình. Không thể phủ nhận rằng thủ thuật này thực sự hữu ích, nhưng vô tình, Quân đội Ukraine cũng đã làm tổn thương người dân Ukraine. Hậu quả của lũ lụt tràn vào các tòa nhà thấp, khiến những người dân Ukraine vô tội phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Thứ ba, Tổng thống Zelensky đã thay tướng trong chiến đấu và Quân đội Ukraine có thể tự nguyện rút lui. Vào ngày 26/2, Tổng thống Zelensky quyết định cách chức tướng Moskalev, chỉ huy Lực lượng tác chiến chung ở Miền Đông Ukraine. Tờ "Izvestia" của Nga tiết lộ rằng, Tổng thống Zelensky làm điều này không phải chỉ để tìm vật tế thần. Theo logic mà nói, Quân đội Ukraine có khả năng đang chuẩn bị cho việc rút quân khỏi Bakhmut. Lý do Moskalev là một vị tướng nổi tiếng của Ukraine, người đã lập nên những chiến công lớn cho Ukraine. Vì tình hình chiến sự bi đát, Bakhmut được Mỹ và châu Âu gọi là chiến trường "cối xay thịt". Tất nhiên, những tuyên bố tương tự như "Ukraine đang chuẩn bị rút quân khỏi Bakhmut", đã xuất hiện thường xuyên trong vài tháng qua; nhưng cuối cùng không có điều nào trong số đó xảy ra. Theo quan điểm hiện tại, miễn là lực lượng chính của Quân đội Ukraine vẫn còn giữ được, thì Quân đội Ukraine vẫn có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Bakhmut; giống như cuộc phản công trước đó vào Kherson và Izyum. Ngược lại, nếu Quân đội Ukraine chịu thương vong nặng nề, thì dù có bảo vệ được Bakhmut, Ukraine cũng không còn lực lượng để tổ chức phản công; bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine rất có thể sẽ còn kéo dài. Việc tổn hao lực lượng lúc này, thực sự là tai họa với Ukraine. Bakhmut nằm ở vùng Donbass, là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho Quân đội Ukraine, có nhiều tuyến đường bộ, đường sắt đi qua nơi này; việc quân Nga có chiếm được Bakhmut hay không, sẽ có tác động quan trọng đến cục diện chiến sự ở miền đông Ukraine. Theo các nguồn tin của Nga, nếu chiếm được Bakhmut, Quân đội Nga sẽ mở ra con đường tiến về phía tây bắc tới Kramatorsk và Slavyansk, những vị trí cốt lõi của Ukraine ở vùng Donetsk. Mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner đánh cận chiến với quân phòng ngự Ukraine trong thành phố Bakhmut. Nguồn Sina.

