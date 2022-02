Quân Nga thu nhiều tên lửa chống tăng NATO viện trợ cho Ukraine

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, chỉ trong hai ngày tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Quân đội Nga đã thu được một số lượng lớn vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine trong vài tháng qua. Theo Thiếu tướng Konashenkov, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng đã tiến sâu đến 21 km vào khu vực do Quân đội Ukraine quản lý và chiếm được khu dân cư Trekhizbenka. Trên hướng tiến công của các đơn vị dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, sau khi phá vỡ tuyến phòng ngự của các tiểu đoàn Ukraine (phần lớn là lực lượng Miền Tây), đã tiến lên 25 km và đến được Volnovakha. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Konashenkov cho biết: “Chỉ trong hai ngày tiến hành chiến dịch, một số lượng lớn vũ khí do các nước phương Tây chuyển giao cho Ukraine trong vài tháng qua đã bị bắt giữ. Trong số các vũ khí bị thu giữ có hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và NLAW của Anh”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lính dù Nga đã đổ bộ xuống vùng ngoại ô Kiev, gần sân bay Gostomel; “Trong quá trình đánh chiếm sân bay, hơn 200 binh lính của đơn vị đặc biệt của Ukraine đã bị tiêu diệt. Không có tổn thất nào về phía Quân đội Nga”. Trong ngày 25/2, Quân đội Nga đã chiếm được sân bay Gostomel (sân bay của công ty chế tạo máy bay Antonov), cách thủ đô Kiev 25km về hướng tây. 200 chiếc trực thăng đã tham gia đánh chiếm sân bay này và tạo mũi vu hồi chiến dịch vào phía tây thủ đô Kiev của Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, Lực lượng Vệ binh Quốc gia thông báo rằng, trong quá trình đẩy lùi một cuộc không kích của Quân đội Nga vào sân bay Gostomel, quân đội Ukraine đã bắn rơi 3 trực thăng của Quân đội Nga. Hiện nay trên hướng tiến công của lực lượng dân quân DPR, dưới sức tấn công mạnh của dân quân, lực lượng phòng ngự trên hướng này là Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Quân đội Ukraine đã thất thủ, mở ra hướng tiến tới thành phố Volnovakha. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực Quân đội Nga, hiện hướng tiến công của dân quân DPR đang phát triển thuận lợi. Có thể hướng nam là hướng tiến công chính, có nhiệm vụ đánh chiếm cảng biển Mariupol. Hiện dân quân DPR đã chiếm Novognatovka, Nikolaevka và Bogdanovka, bao gồm phần lãnh thổ tiếp giáp với đường cao tốc. Ba khu dân cư này nằm gần hồ chứa Nikolaevsky, đây là một trong những mục tiêu quan trọng của DPR. Trước sự tấn công quyết liệt của dân quân DPR, lực lượng phòng thủ của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 thuộc Quân đội Ukraine, đã thất thủ trong khu dân cư Zamozhnoye. Lực lượng dân quân đã thu nhiều vũ khí và đạn dược của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine để lại. Theo một số thông tin, các đơn vị Quân đội Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc (chủ yếu đến từ Miền Tây Ukraine), đã cố gắng ngăn chặn sự rút lui của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 36 Quân đội Ukraine, khi đã nổ súng vào phía sau và một bên sườn của Lữ 36, khi họ quyết định rút lui. Theo Đại tá Eduard Basurin, Tham mưu phó Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, các tiểu đoàn quốc gia Ukraine đang làm mọi cách để ngăn những đơn vị Quân đội Ukraine rời khỏi khu vực xung đột, dọc theo các hành lang nhân đạo được phía Nga cung cấp. Theo thông tin mới nhất, lực lượng dân quân DPR đã đánh bật được các chiến binh của một trong các tiểu đoàn quốc gia, khỏi những vị trí được gọi là “chốt chặn”. Sau khi xuyên thủng tuyến phòng ngự của Lữ đoàn 36 và thẳng tiến đến thành phố Volnovakha, nơi đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hành các hoạt động quân sự của Ukraine tại Donbass. Nguồn ảnh: Pinterest.

