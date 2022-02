Quân đội Nga tổ chức mũi vu hồi chiến lược vào phía tây Kiev

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Quân đội Nga đã tổ chức mũi vu hồi chiến lược, nhằm phong tỏa thủ đo Kiev từ hướng Tây. Trong đó chiếm sân bay Gostomel làm đầu cầu, để đưa lực lượng đổ bộ đường không và kết nối với nhóm tiến công trong khu vực. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng chủ lực của bộ đội đổ bộ đường không Nga đã hiệp đồng với các đơn vị của “ngày hôm qua” đổ bộ trước vào vùng Gostomel, qua đó phong tỏa thủ đô của Ukraine từ hướng phía tây. Vào ngày 25/2, Quân đội Nga đã huy động 200 trực thăng tấn công vào khu vực sân bay Gostomel; hệ thống phòng không của Ukraine trong khu vực bị chế áp hoàn toàn; sau đó một lực lượng tấn công đã được đổ bộ vào khu vực sân bay Gostomel, giữ vững đầu cầu cho đến khi quân chủ lực xuất hiện. Trong khi đó, Quân đội Ukraine bắt đầu bố trí các trận địa pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad ngay trong các khu dân cư của Kiev nhằm vào sân bay Gostomel. Tuy nhiên việc bố trí các trận địa pháo trong khu dân cư rất nguy hiểm, vì khi Nga phản pháo, sẽ gây thương vong cho dân thường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay vận tải quân sự đầu tiên của Nga đã hạ cánh xuống sân bay Gostomel; như vậy Quân đội Nga đã tạo được thế vu hồi chiến dịch từ sườn nam, không cho lực lượng phía tây tiếp viện cho thủ đô Kiev. Trong quá trình Quân đội Nga đánh chiếm sân bay Gostomel, đã tiêu diệt 200 quân Ukraine bảo vệ tại đây, nhưng phía Nga hoàn toàn không bị thiệt hại gì về người và trang bị. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc bao vây và phong tỏa thành phố Chernihiv, cách thủ đô Kiev 105km về phía Bắc. Trong khi đó, kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin, quân đội Nga đã tiếp cận Kiev không chỉ từ phía bắc (từ Ivankov và Dymer), mà còn từ phía đông bắc, tới Brovary từ Chernihiv và từ hướng tây bằng việc đánh chiếm sân bay Gostomel. Tạo thế bao vây thủ đô của Ukraine từ tất cả các hướng. Theo thông tin, hiện Quân đội Nga đã hoàn thành việc phong tỏa thành phố Chernihiv và các biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn thương vong của dân thường. Người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Chernihiv nói rằng, các đoàn xe bọc thép của Nga đã tiến đến Kiev theo hướng đông bắc. Hãng tin Mỹ CNN đưa tin, có các thông tin cho thấy giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine xung quanh thành phố Chernihiv. Một video từ thành phố này ghi lại hình ảnh cho thấy, trụ sở Cơ quan an ninh Ukraine tại khu vực này đã bốc cháy. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận, chiến sự ở khu vực này vẫn diễn ra ác liệt và cho biết Quân đội Nga “đã hoàn toàn khóa chặt thành phố Chernihiv”, tách rời nó khỏi các khu vực khác. Phía Ukraine nói Quân Nga tổn thất nặng ở quanh Chernihiv, có hơn 30 xe tăng đã bị tiêu diệt. Hiện nay chính quyền Ukraine đã ra lệnh phát vũ khí cho toàn bộ người dân ở thủ đô Kiev. Đoạn phim về việc phân phối vũ khí cho người dân Kiev, đã xuất hiện trên mạng xã hội, súng máy được phân phát cho mọi người, thậm chí không cần đăng ký. Về vấn đề phát vũ khí tự do cho dân Kiev, ngay cả cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko cũng bày tỏ lo ngại, khi việc phân phát vũ khí mà không được đăng ký là rất nguy hiểm, vì không rõ những người này là ai; “có lẽ họ sẽ đi cướp bóc khi nhiều căn hộ và nhà ở Kiev không có ai”; bà Tymoshenko bày tỏ quan ngại. Từ ngoại ô Kiev, có thông tin chiếc máy bay vận tải hạng nặng An-225 Mriya bị hư hỏng nặng trên đường băng của sân bay Gostomel (sân bay căn cứ của công ty chế tạo máy bay Antonov). Đây là chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới từng được chế tạo. Một số thông tin nói rằng, quân đội Ukraine đang cố gắng chiếm lại sân bay Gostomel từ tay quân đội Nga; quân Ukraine đã bắt đầu pháo kích vào khu vực sân bay. Những vụ pháo kích do phía Ukraine tiến hành, làm chiếc máy bay vận tải hạng nặng An-225 bị hư hỏng nặng. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng thông báo rằng quân đội Nga đã chiếm giữ Vorzel ở khu vực Kiev. Chiến sự đã lan đến phía bắc nội thành Kiev. Một số nguồn tin phương Tây nhận định Thủ đô của Ukraine sẽ thất thủ trong ít giờ tới. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Nga về cơ chế trung lập, nhưng cần những sự đảm bảo an ninh để làm được điều này. Còn nhà báo Anna Dolgareva tường thuật rằng, hầu như tất cả các chính trị gia lớn của Ukraine đã biến mất khỏi các kênh truyền hình ở Kiev và dùng “mạng xã hội” để phát ngôn. Nguồn ảnh: Pinterest.

