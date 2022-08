Quân Nga sử dụng chiến thuật “mưa đạn”, Ukraine trì hoãn phản công

Các sự kiện ở khu vực Marinka gần Donetsk hầu như không được báo chí chú ý đến và không được các nhà bình luận quân sự đánh giá cao. Nhưng chính tại đây, pháo binh Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật nổi tiếng là bắn “màn đạn”, vào các khu vực kiên cố của Quân đội Ukraine. Nhà quan sát quân sự Nga Mikhail Khodarenok phát biểu trên tờ PolitExpert, Quân đội Nga đã thiết lập một "địa ngục rực lửa" thực sự cho Lực lượng vũ trang Ukraine, nhờ sử dụng thành thạo chiến thuật pháo binh này, được biết đến từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Mặc dù chiến thuật này không hoàn toàn là một phát minh của Quân đội Nga, nhưng chính Quân đội Nga đã đưa nó đến sự hoàn hảo. Nguyên tắc được sử dụng để tạo ra mật độ hỏa lực lớn, nhằm tiêu diệt và phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ đối phương. Ở Maryinka, cũng như những nơi khác ở phía tây Donbass, Quân đội Ukraine đã tạo ra một mạng lưới phòng ngự rộng lớn gồm các đường hào và lối đi ngầm được củng cố trong suốt 8 năm qua, với sự giúp đỡ về tư vấn của cố vấn NATO. Với hệ thống công sự phòng ngự kiên cố và chắc chắn như vậy, nên việc tấn công vào các trận địa của Quân đội Ukraine hết sức nguy hiểm, khi Quân đội Ukraine đã tận dụng hệ thống công sự trận địa vững chắc liên hoàn, chống trả quyết liệt. Để giải bài toán khi vượt qua hệ thống công sự trận địa phòng thủ kiên cố của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass, Quân đội Nga sử dụng hỏa lực pháo binh và không quân làm mềm chiến trường, với quy tắc bắn kiểu “màn đạn”, tạo ra hỏa lực kinh hoàng. Theo nguyên tắc sử dụng pháo binh của Quân đội Nga, để phá hủy công sự của địch, cần mật độ hỏa lực dày và tiêu hao nhiều đạn dược. Thay vì 200 viên đạn tiêu chuẩn cỡ nòng 152 mm, thì dùng chiến thuật “màn đạn” sẽ phải sử dụng 300-350 quả đạn, để tiêu diệt từng mục tiêu. Với một cuộc tấn công bằng pháo binh với hỏa lực khủng khiếp như vậy, thực tế không để cho đối phương có cơ hội ẩn nấp và sống sót, đảm bảo tiêu diệt được sinh lực địch, dù được bảo vệ bằng những hệ thống công sự trận địa, được gia cố rất tốt. Để đạt được mật độ hỏa lực cao, thay vì dùng một tiểu đoàn pháo binh, người ta sử dụng mười hoặc thậm chí hai mươi tiểu đoàn cùng một lúc. Ngay cả đối với một mục tiêu không có công sự kiên cố, sẽ có khoảng ba trăm và đôi khi là năm trăm quả đạn được sử dụng. Thuật ngữ về việc tiêu thụ đạn pháo của Quân đội Nga ở chiến trường Donbass được tính bằng cơ số "ô-tô đạn" là không hề ngoa. Một toa tàu chở khoảng 5 nghìn quả đạn pháo và số đạn này đủ để “cày nát” các vị trí phòng ngự kiên cố như ở Marinka, chỉ trong một hoặc hai ngày. Hiệu quả của hỏa lực pháo binh Nga như vậy thực sự là quá kinh khủng với sức chịu đựng của con người. Bị tấn công dữ dội, binh lính Ukraine buộc phải vội vàng rút lui ở nhiều cụm cứ điểm phòng thủ. Ngoài ra, do ưu thế về số lượng pháo và mật độ đạn, Quân đội Ukraine không thể bố trí các trận địa pháo phản công. Cùng với đó là sức tấn công từ trên cao của không quân Nga, khiến trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Marinka như "vòng tròn địa ngục" của Dante; Khodaryonok kết luận. Trong khi đó mặc dù có những tuyên bố liên tục của Tổng thống Ukraine Zelensky và các cố vấn, về việc Quân đội Ukraine “sắp sửa” bắt đầu phản công; nhưng đến thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào. Điều này đã được truyền thông phương Tây đăng tải. Tờ Financial Times của Anh cho biết, sẽ không có cuộc tấn công nào của Quân đội Ukraine trên bất kỳ mặt trận nào. Tờ Financial Times đồng thời trích dẫn các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, Kiev đang lên kế hoạch cho các hành động phản công tiếp theo…trong năm tới. Lý do là Quân đội Ukraine không có lực lượng và vũ khí cho các chiến dịch phản công. Financial Times dẫn nguồn cho biết, hiện nay Quân đội Ukraine thậm chí không đủ 30% số vũ khí cần thiết và khó có thể hy vọng rằng, phương Tây sẽ cung cấp tất cả vũ khí này, trước khi kết thúc mùa hè hoặc đầu mùa thu. Nhưng Quân đội Ukraine đã có kế hoạch tích trữ vũ khí, đặc biệt là pháo, đạn pháo và pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Và khi thời cơ tới, Quân đội Ukraine sẽ bắt đầu mở các chiến dịch phản công, để "giải phóng" toàn bộ lãnh thổ cùng một lúc. Một quan chức cấp cao của Quân đội Ukraine cho biết: “Chúng tôi biết tất cả các tọa độ, các vị trí nhà kho và sở chỉ huy của Nga; tuy nhiên việc thiếu đạn pháo, đã hạn chế khả năng của Quân đội Ukraine, tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Khi đã tập trung đủ lực lượng, chúng tôi sẽ tiến hành phản công, nhưng thời cơ phản công không phải trong năm nay. Chúng tôi đang tập trung lực lượng, để tiến hành các cuộc phản công quyết định trong năm tới; hết lời dấn. Nhưng liệu quân Nga có để cho phía Ukraine “tập trung đủ lực lượng” để cho cuộc phản công vào năm sau? Như tờ Sky News của Anh cho biết, Ukraine rất khó tích lũy vũ khí, khi hỏa lực của Quân đội Nga phá hủy chúng còn nhanh hơn toàn bộ nguồn cung cấp của phương Tây.

