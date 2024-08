Quân Nga rút “lưỡi dao cuối cùng” cắm sâu vào nách “thủ đô” Donetsk

Thị trấn Krasnogorovka cách thị trấn Marinka nổi tiếng với những trận đánh ác liệt khoảng 6,5 km về phía bắc và có diện tích gấp khoảng 1,5 lần Marinka. Rõ ràng, đây là một tiền đồn quan trọng, là con dao cắm sâu vào sườn của “thủ đô” nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), được Quân đội Ukraine biến thành cứ điểm phòng thủ quan trọng ở phía tây thành phố từ năm 2014 Nhưng trong một thời gian dài sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Quân đội Nga đã không tấn công Krasnogorovka, mà chỉ tập trung tấn công Marinka. Nguyên nhân là do Marinka ở gần tuyến đường cao tốc M4. Nhưng có một lý do quan trọng nữa là thị trấn Krasnogorovka cũng là nơi quân Ukraine phòng thủ kiên cố hơn, do có nhiều tòa nhà cao tầng hơn và chắc chắn khó đánh hơn. Sau khi quân Nga chiếm được Marinka và mở rộng phạm vi kiểm soát xung quanh, họ vẫn chưa có ý định tấn công trực tiếp vào thị trấn Krasnogorovka, mà tiếp tục tấn công về phía tây và phối hợp với cụm quân phía đông đánh về phía nam. Quân đội Nga chiến đấu ở đây có quân của Cụm quân phía Nam, gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 của Tập đoàn quân số 8, một trung đoàn của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 và 110 của Quân đoàn 1 Donetsk, chiến đấu ở Netailove (thuộc mặt trận tây Avdiivka), phía bắc Krasnogorovka. Với số quân ít như vậy, Quân đội Nga phải thực hiện chiến lược bẻ từng chiếc đũa trong một bó đũa. Sau khi tràn ngập Marinka, họ mở rộng đầu cầu ra các khu vực xung quanh, kết hợp với lực lượng tấn công ở hướng Avdiivka, dần tạo thành vòng vây 3 mặt đối với Krasnogorovka. Bắt đầu vào cuối tháng 4, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của Tập đoàn quân Donetsk số 1 bất ngờ điều quân tấn công Krasnogorovka. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một động thái điên rồ, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 làm sao có đủ lực lượng để tấn công Krasnogorovka chỉ với một bộ phận của Lữ đoàn? Thế trận phòng thủ tại thị trấn Krasnogorovka được xây dựng gần 10 năm, nếu quân Nga muốn tiến vào thị trấn, thì trước hết phải vượt qua các bãi mìn; trong khi họ không có quá nhiều biệt kích có thể đột phá vào thành phố? Nhưng quân Nga với các xe tăng “rùa”, đã giúp đột phá thẳng về cánh phía nam của Krasnogorovka. Trận chiến của quân Nga được lực lượng không quân và hỏa lực pháo binh hỗ trợ tối đa, nhưng tất nhiên không thể không chịu tổn thất. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không có đủ nguồn lực để ngăn chặn quân Nga vào thời điểm đó, nên đã để quân Nga áp sát sườn phía nam Krasnogorovka và đứng vững. Trong đợt đầu tấn công, quân xung kích của Lữ đoàn bộ binh cớ giới số 5 của Quân đoàn Donetsk đã phải trả giá bằng hầu hết thương vong. Dù sao, việc đứng vững chỉ là bước đầu tiên trong cuộc vây hãm, quy mô của thị trấn vệ tình này không hề nhỏ; cho dù lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine có yếu đến đâu, thì vài trăm quân của Lữ đoàn cũng sẽ không thể chiếm được thị trấn. Sau đó, Quân đội Ukraine huy động lực lượng dự bị mở cuộc phản công, thậm chí Lữ đoàn Azov số 3 cũng đến đây chiến đấu trong vài ngày. Quân đội Nga tiếp tục tăng quân vào Krasnogorovka, đồng thời áp sát vòng vây. Đây là một trận chiến đẫm máu theo đúng nghĩa, con số thương vong tuyệt đối của Nga có thể không lớn lắm, nhưng tỷ lệ thương vong của mũi đột kích 1 chắc chắn sẽ cao. Với chiến thuật linh hoạt và tất nhiên là sự hỗ trợ của Lữ đoàn pháo binh 238 và bom lượn dẫn đường của Không quân Nga, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của Quân đoàn Donetsk 1 đã dần chiếm lĩnh khu vực phía nam thị trấn Krasnogorovka. Theo chiến lược “giữ vững từng tấc lãnh thổ” của Quân đội Ukraine, việc để mất Krasnogorovka một cách dễ dàng là điều không thể chấp nhận được; nhưng Quân đội Ukraine khó có thể huy động đủ các đơn vị tinh nhuệ tại đây, khi quân Nga bất ngờ mở hướng mặt trận Kharkov vào ngày 10/5. Vì vậy, chiến thuật mà Quân đội Ukraine ở Krasnogorovka áp dụng là "chiến thuật rút lui đều đặn"; mặc dù Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tăng cường một số số quân, được rút từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 ở phía bắc, một số quân từ Lữ đoàn xung kích đường không số 46 và 80 ở phía nam cho Krasnogorovka, nhưng tình hình đã quá muộn. Về phía Lữ đoàn Azov số 3 đã không thể giúp được gì, do họ bị tổn thất nặng nề trong trận Avdiivka. Ngoài ra, Quân đội Ukraine tại đây thiếu vũ khí hạng nặng. Mặc dù có lệnh chuyển xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 sang, nhưng chỉ huy Lữ đoàn 47 luôn “bất động khi quân ta gặp khó khăn”, nên không thể tiếp viện. Do không có nhiều vũ khí hạng nặng như pháo binh và xe tăng, nên quân Ukraine phòng ngự ở Krasnogorovka không có khả năng phản công, chỉ có thể sử dụng bộ binh để bảo vệ vị trí thành phố và chiến đấu với quân Nga trong việc hỗ trợ hỏa lực, chỉ bằng hỏa khí đi cùng. Việc Quân đội Nga sử dụng một phần Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5, để tấn công đội quân chắp vá của Ukraine tại Krasnogorovka chắc chắn là chưa đủ. Sau đó, lực lượng chủ lực của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110, sau khi đánh chiếm làng Nevelske, ở phía bắc Krasnogorovka, cũng được tăng cường tấn công từ phía đông của thị trấn. Như vậy, với hai lữ đoàn thay nhau tấn công Krasnogorovka và sau 3,5 tháng (từ ngày 15/4) giao tranh căng thẳng, quân đội Nga đã chiếm đóng toàn bộ thị trấn vệ tinh Krasnogorovka. Đây cũng là thị trấn tiền đồn duy nhất, nằm sát thành phố Donetsk còn trong tay quân đội Ukraine. Krasnogorovka rơi vào tay Nga, quân đội Ukraine không thể đe dọa Donetsk bằng hỏa lực pháo binh thông thường. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Sputnik, CNN).

Thị trấn Krasnogorovka cách thị trấn Marinka nổi tiếng với những trận đánh ác liệt khoảng 6,5 km về phía bắc và có diện tích gấp khoảng 1,5 lần Marinka. Rõ ràng, đây là một tiền đồn quan trọng, là con dao cắm sâu vào sườn của “thủ đô” nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), được Quân đội Ukraine biến thành cứ điểm phòng thủ quan trọng ở phía tây thành phố từ năm 2014 Nhưng trong một thời gian dài sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Quân đội Nga đã không tấn công Krasnogorovka, mà chỉ tập trung tấn công Marinka. Nguyên nhân là do Marinka ở gần tuyến đường cao tốc M4. Nhưng có một lý do quan trọng nữa là thị trấn Krasnogorovka cũng là nơi quân Ukraine phòng thủ kiên cố hơn, do có nhiều tòa nhà cao tầng hơn và chắc chắn khó đánh hơn. Sau khi quân Nga chiếm được Marinka và mở rộng phạm vi kiểm soát xung quanh, họ vẫn chưa có ý định tấn công trực tiếp vào thị trấn Krasnogorovka, mà tiếp tục tấn công về phía tây và phối hợp với cụm quân phía đông đánh về phía nam. Quân đội Nga chiến đấu ở đây có quân của Cụm quân phía Nam, gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 của Tập đoàn quân số 8, một trung đoàn của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 và 110 của Quân đoàn 1 Donetsk , chiến đấu ở Netailove (thuộc mặt trận tây Avdiivka), phía bắc Krasnogorovka. Với số quân ít như vậy, Quân đội Nga phải thực hiện chiến lược bẻ từng chiếc đũa trong một bó đũa. Sau khi tràn ngập Marinka, họ mở rộng đầu cầu ra các khu vực xung quanh, kết hợp với lực lượng tấn công ở hướng Avdiivka, dần tạo thành vòng vây 3 mặt đối với Krasnogorovka. Bắt đầu vào cuối tháng 4, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của Tập đoàn quân Donetsk số 1 bất ngờ điều quân tấn công Krasnogorovka. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một động thái điên rồ, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 làm sao có đủ lực lượng để tấn công Krasnogorovka chỉ với một bộ phận của Lữ đoàn? Thế trận phòng thủ tại thị trấn Krasnogorovka được xây dựng gần 10 năm, nếu quân Nga muốn tiến vào thị trấn, thì trước hết phải vượt qua các bãi mìn; trong khi họ không có quá nhiều biệt kích có thể đột phá vào thành phố? Nhưng quân Nga với các xe tăng “rùa”, đã giúp đột phá thẳng về cánh phía nam của Krasnogorovka. Trận chiến của quân Nga được lực lượng không quân và hỏa lực pháo binh hỗ trợ tối đa, nhưng tất nhiên không thể không chịu tổn thất. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không có đủ nguồn lực để ngăn chặn quân Nga vào thời điểm đó, nên đã để quân Nga áp sát sườn phía nam Krasnogorovka và đứng vững. Trong đợt đầu tấn công, quân xung kích của Lữ đoàn bộ binh cớ giới số 5 của Quân đoàn Donetsk đã phải trả giá bằng hầu hết thương vong. Dù sao, việc đứng vững chỉ là bước đầu tiên trong cuộc vây hãm, quy mô của thị trấn vệ tình này không hề nhỏ; cho dù lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine có yếu đến đâu, thì vài trăm quân của Lữ đoàn cũng sẽ không thể chiếm được thị trấn. Sau đó, Quân đội Ukraine huy động lực lượng dự bị mở cuộc phản công, thậm chí Lữ đoàn Azov số 3 cũng đến đây chiến đấu trong vài ngày. Quân đội Nga tiếp tục tăng quân vào Krasnogorovka, đồng thời áp sát vòng vây. Đây là một trận chiến đẫm máu theo đúng nghĩa, con số thương vong tuyệt đối của Nga có thể không lớn lắm, nhưng tỷ lệ thương vong của mũi đột kích 1 chắc chắn sẽ cao. Với chiến thuật linh hoạt và tất nhiên là sự hỗ trợ của Lữ đoàn pháo binh 238 và bom lượn dẫn đường của Không quân Nga, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của Quân đoàn Donetsk 1 đã dần chiếm lĩnh khu vực phía nam thị trấn Krasnogorovka. Theo chiến lược “giữ vững từng tấc lãnh thổ” của Quân đội Ukraine, việc để mất Krasnogorovka một cách dễ dàng là điều không thể chấp nhận được; nhưng Quân đội Ukraine khó có thể huy động đủ các đơn vị tinh nhuệ tại đây, khi quân Nga bất ngờ mở hướng mặt trận Kharkov vào ngày 10/5. Vì vậy, chiến thuật mà Quân đội Ukraine ở Krasnogorovka áp dụng là "chiến thuật rút lui đều đặn"; mặc dù Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tăng cường một số số quân, được rút từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 ở phía bắc, một số quân từ Lữ đoàn xung kích đường không số 46 và 80 ở phía nam cho Krasnogorovka, nhưng tình hình đã quá muộn. Về phía Lữ đoàn Azov số 3 đã không thể giúp được gì, do họ bị tổn thất nặng nề trong trận Avdiivka. Ngoài ra, Quân đội Ukraine tại đây thiếu vũ khí hạng nặng. Mặc dù có lệnh chuyển xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 sang, nhưng chỉ huy Lữ đoàn 47 luôn “bất động khi quân ta gặp khó khăn”, nên không thể tiếp viện. Do không có nhiều vũ khí hạng nặng như pháo binh và xe tăng, nên quân Ukraine phòng ngự ở Krasnogorovka không có khả năng phản công, chỉ có thể sử dụng bộ binh để bảo vệ vị trí thành phố và chiến đấu với quân Nga trong việc hỗ trợ hỏa lực, chỉ bằng hỏa khí đi cùng. Việc Quân đội Nga sử dụng một phần Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5, để tấn công đội quân chắp vá của Ukraine tại Krasnogorovka chắc chắn là chưa đủ. Sau đó, lực lượng chủ lực của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110, sau khi đánh chiếm làng Nevelske, ở phía bắc Krasnogorovka, cũng được tăng cường tấn công từ phía đông của thị trấn. Như vậy, với hai lữ đoàn thay nhau tấn công Krasnogorovka và sau 3,5 tháng (từ ngày 15/4) giao tranh căng thẳng, quân đội Nga đã chiếm đóng toàn bộ thị trấn vệ tinh Krasnogorovka. Đây cũng là thị trấn tiền đồn duy nhất, nằm sát thành phố Donetsk còn trong tay quân đội Ukraine. Krasnogorovka rơi vào tay Nga, quân đội Ukraine không thể đe dọa Donetsk bằng hỏa lực pháo binh thông thường. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Sputnik, CNN).