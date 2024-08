1. Krasnogorovka là một trong những thị trấn tiền đồn của Ukraine, nơi là đầu cầu để quân Ukraine tấn công vào “thủ đô” Donetsk của nước “Cộng hòa tự xưng” Donetsk (DPR). Tại Krasnogorovka, các trận địa phòng thủ của Ukraine đã được xây dựng trong nhiều năm. Việc để mất Krasnogorovka, có nghĩa là toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở ngoại ô Donetsk được xây dựng ở đó từ năm 2014 đã bị phá hủy. 2. Các nguồn tin quân sự của cả Nga và Ukraine đều đưa tin về tốc độ tiến quân của Nga vào Krasnogorovka. Theo các thông tin, Quân đội Nga đã kiểm soát quận Solnechny và chỉ trong một ngày, quân Nga đã tiến lên tới 3 km. Kết quả là phần đông bắc của Krasnogorovka đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. 3. Đồng thời, quân Nga đang nhanh chóng mở rộng khu vực kiểm soát của họ ở phía tây bắc của thị trấn. Theo các thông tin chiến trường, tốc độ tiến quân của Nga gần đây đã tăng lên và họ chiếm giữ tới 50 tòa nhà mỗi ngày. 4. Chiến sự đáng chú ý nữa là ở phía bắc Krasnogorovka, quân Nga đã cắt đứt con đường làng Galitsinovka tới Krasnogorovka. Kết quả là, quân đồn trú Ukraine còn ở trong thị trấn Krasnogorovka đã bị cắt đứt nguồn tiếp tế. 5. Các nguồn tin quân sự không chính thức của Ukraine đã chia sẻ video ghi lại cảnh quân nhân Ukraine kêu ca về đồng đội của họ, khi tố cáo Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 đã bỏ vị trí của họ ở một bên sườn của lực lượng đồn trú còn lại tại khu vực Krasnogorovka. 6. Lực lượng quân Nga tham gia tấn công thị trấn Krasnogorovka bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110, 5 và Lữ đoàn đặc biệt 346. Sau khi Quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu công nghiệp ở Krasnogorovka vào tháng 4 vừa qua, quân Ukraine đã rút về phòng thủ tại các tòa nhà cao tầng và khu dân cư ở phía bắc thị trấn. 7. Trước sức ép tấn công liên tục của quân Nga, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine sau đó đã lệnh cho lực lượng của họ rút khỏi vùng ven phía bắc của thị trấn. Hiện tại chỉ còn một số nhóm trinh sát Ukraine chiến đấu trên đường phố. Các hoạt động dọn dẹp của quân Nga vẫn chưa đảm bảo được quyền kiểm soát của họ đối với các khu dân cư đã chiếm được. 8. Cuộc tấn công của Nga vào Krasnogorovka được hỗ trợ bởi các hoạt động tấn công xung quanh thị trấn. Trước đó, Quân đội Nga lần lượt đánh chiếm làng Nevelskoe nằm ở phía bắc Krasnogorovka và tiến về phía tây, đe dọa bao vây quân đồn trú của Ukraine còn ở phía bắc Krasnogorovka. 9. Cùng lúc đó, quân Nga chiếm làng Georgievka và tiếp tục tiến vào Maksimilyanovka nằm ở phía nam Krasnogorovka. Phía đông Krasnogorovka, các hoạt động của Ukraine trở nên khó khăn, do nơi đây là các hồ chứa nước. Do đó, việc rút lui về vùng ngoại ô phía tây bắc của Krasnogorovka là cách duy nhất để cứu mạng sống của quân Ukraine. 10. Liên quan tới việc tái chiếm Krasnogorovka, chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không 80 của Quân đội Ukraine đã từ chối nhiệm vụ chiếm lại thị trấn Krasnogorovka. Chỉ huy Lữ đoàn 80 nói rằng, Tướng Syrsky đã đặt ra một nhiệm vụ “bất khả thi” cho Lữ đoàn của ông. 11. Đại tá Emil Ishkulov, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh 80 xác nhận việc ông bị cách chức chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không số 80 do từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà Tướng Syrsky giao. Emil Ishkulov gọi nhiệm vụ này là “bất khả thi”, khi Lữ đoàn 80 gặp quá nhiều bất lợi. 12. Theo một số thông tin, Lữ đoàn 80 được giao nhiệm vụ “tái chiếm Krasnogorovka từ tay quân Nga”. Lệnh này được đưa ra vào thời điểm mà một phần ba thành phố vẫn thuộc về quân Ukraine. Tuy nhiên Ishkulov trả lời rằng, anh ta sẽ không nướng quân của mình vào “các cuộc tấn công biển người, trước hỏa lực ác liệt của quân Nga”. 13. Tuy nhiên điều trớ trêu là binh lính của Lữ đoàn tấn công đường không 80 đã yêu cầu lệnh đưa Ishkulov trở lại vị trí chỉ huy lữ đoàn. Rõ ràng là các quân nhân của lữ đoàn này đơn giản là không muốn tham gia vào những “cuộc tấn công bằng thịt” mà Ishkulov nói đến. 14. Tướng Syrsky tiếp tục yêu cầu chỉ huy lữ đoàn mới của Lữ đoàn 80 tiếp tục thực hiện mệnh lệnh tái chiếm thị trấn Krasnogorovka bằng mọi giá. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thị trấn Krasnogorovka đã cơ bản nằm trong tay quân Nga. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, Ukrinform). Quân Nga tiến vào thị trấn Krasnogorovka và chiến đấu trên đường phố và bắt tù binh Ukraine. Nguồn: Southfront.press.

