Quân đội Ukraine tuyên bố vượt sông Dnieper thành công

Theo hãng tin Pháp AFP, việc Quân đội Ukraine tiếp tục đột phá qua sông Dnepr đã đánh dấu một thắng lợi lớn cho Kiev. Còn Quân đội Ukraine đưa ra tin tức mới nhất vào buổi tối cho biết: "Quân đội Ukraine đã củng cố thành công một số đầu cầu ở tả ngạn (bờ đông hay còn gọi là bờ nam) sông Dnieper". Tuyên bố cho biết, Quân đội Ukraine "tiếp tục giữ vững vị trí của mình... và đang thực hiện các hành động để mở rộng chỗ đứng chân". Còn lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine trước đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng, "một loạt hoạt động thành công đã được thực hiện" và "giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục". Tuy nhiên theo các chuyên gia tình báo phương Tây, cuộc phản công tại Kherson của Ukraine chỉ mang ý nghĩa chiến thuật chứ không phải mang ý nghĩa chiến lược. Cuộc “đại phản công” mang nhiều kỳ vọng hơn của Kiev trên hướng Zaporizhia, cho đến nay vẫn không thể đảo ngược cuộc chiến kéo dài 21 tháng. Kể từ khi Nga rút quân khỏi khu vực phía tây vùng Kherson vào tháng 11/2022, quân đội hai bên đã đối đầu ở hai bên sông Dnieper. Đó là thay đổi lớn cuối cùng về vùng đất bị chiếm đóng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine; cả hai bên đều không đạt được tiến bộ, dù đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kể từ đó. Bộ Quốc phòng Nga sau đó dường như phủ nhận tuyên bố về bước đột phá của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: “Đối phương đang ở bên phải (phía tây hay bờ bắc) bờ sông Dnieper”, đồng thời cho biết thêm rằng, họ đã ngăn cản nỗ lực của Ukraine đổ bộ lên các hòn đảo “không xác định”. Trang web của đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng đưa tin hôm 18/11 rằng, Thủy quân lục chiến Ukraine ngày 17/11 tuyên bố, lực lượng của họ không chỉ chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trên sông Dnieper ở phía nam khu vực Kherson, mà còn đột nhập vào bờ đông sông Dnieper; thiết lập nhiều đầu cầu trên bờ phía đông. Quân đội Ukraine cũng cho biết, họ đã gây “thiệt hại nặng nề” cho quân đội Nga trong cuộc giao tranh ác liệt, khiến gần 3.500 người thương vong, phá hủy hàng chục kho đạn của Nga cũng như hàng chục xe tăng, xe bọc thép cùng các loại vũ khí, trang bị khác. Trên thực tế, sông Dnieper rất rộng và cũng là đường phân chia tự nhiên ở phía nam chiến trường Ukraine hiện nay. Tháng 11/2022, quân đội Nga buộc phải rút khỏi khu vực xung quanh Kherson trước sự tấn công ác liệt của Ukraine. Sau khi rút về bờ đông sông Dnieper, họ triển khai các công sự phòng thủ dọc sông, để ngăn quân Ukraine đổ bộ. Hãng tin AP của Mỹ dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây cho rằng, quân đội Ukraine khó có thể đạt được bước đột phá ở bờ đông sông Dnieper để mở lối đi tới Crimea. Do vậy hành động vượt sông của Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Các quan chức phương Tây cho rằng, cuộc “đại phản công” do Ukraine phát động trong năm nay ở Zaporizhia và Nam Donetsk từng khiến giới phân tích cho rằng, cán cân lợi thế trên chiến trường sẽ thay đổi. Nhưng trên thực tế, tình hình về cơ bản đã đi vào bế tắc. Còn theo ông Vladimir Sardo, "thống đốc" vùng Kherson do Moscow bổ nhiệm, cũng chính thức xác nhận bước tiến của quân Ukraine tại vùng Kherson bên tả ngạn sông Dnieper. Tuy nhiên ông cho rằng, quân Ukraine mạo hiểm vượt sông, sẽ phải hứng chịu “lửa địa ngục” của quân Nga. Lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine cũng cho biết, quân đội Nga tại Kherson bị tổn thất nghiêm trọng về quân số và vũ khí, trong đó có 1.216 người thiệt mạng và 2.217 người bị thương, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 24 xe tăng Nga và 89 khẩu pháo các loại, 48 xe bọc thép, 135 xe cơ giới, 9 pháo phản lực, 14 tàu xuồng, 4 sở chỉ huy, 29 kho đạn... Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Uniform ngày 17/11 đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine hiện đang tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực và tiêu diệt kẻ thù ở khu vực bờ trái Kherson. Và để trả đũa, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích quy mô lớn vào thành phố Ukraine. Uniform cho biết: “Hiện quân Nga đang tập trung tấn công vào Avdiivka và chống lại cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut và những nơi khác, ngoài ra họ cần giữ lại một số quân dự bị ở tả ngạn sông Dnieper, quân đội Ukraine đã tạo được chỗ đứng đã mở cuộc phản công quy mô lớn, các cuộc không kích và pháo kích của Nga đã vấp phải sự phản công của quân đội Ukraine; Kênh "Telegram" nổi tiếng của Nga "Cheka-OGPU" đã tiết lộ một vụ bê bối chấn động, cho rằng vào ngày 10/11 vừa qua, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 35 thuộc Tập đoàn quân 41 của Nga, đã nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh "Dnipro", có nhiệm vụ tấn công khu vực Kholopstan tại Kherson, nơi có đầu cầu của quân đội Ukraine. Khu vực Kholopstan là đầu cầu nhỏ nhất trong số nhiều đầu cầu do quân đội Ukraine thiết lập ở tả ngạn sông Dnieper. Theo mệnh lệnh nhận được, Lữ đoàn 35 đã sử dụng chiến thuật không hợp lý, đội hình hành quân trên hai hướng bằng xe cơ giới và tiến về khu vực Kholopstan. Trong thời gian tạm dừng làm công tác chuẩn bị chiến đấu tại làng Gradkivka, cả hai cánh quân đều bị trúng đạn pháo tầm xa của Ukraine, làm 76 quân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thay vào đó, các quan chức quân sự hàng đầu của Nga ở vùng Kherson đang che đậy việc họ ra lệnh sử dụng Lữ đoàn 35 để kiềm chế quân đội Ukraine. Nhưng một sự thật đó là, chỉ huy Tập đoàn quân "Dnipro" đã ra lệnh cho Lữ đoàn 35 tấn công khu vực Klopstan. Chỉ huy Tập đoàn quân "Dnipro" xem đây là một kế hoạch nghi binh, nhằm cố gắng tấn công đánh lừa quân đội Ukraine tấn công quân đội Nga. Tuy nhiên ý định thực sự là gì không được nêu rõ. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đưa tin về trận đánh này và cho biết, họ đã đánh bật quân Nga gần làng Gradkivka thuộc vùng Khoropstan, phá hủy ít nhất 6 phương tiện và ít nhất 25 quân Nga thiệt mạng. "Cheka-OGPU" cho rằng, chính Bộ Quốc phòng Ukraine rõ ràng đã “đánh giá thấp” kết quả của họ.

Theo hãng tin Pháp AFP, việc Quân đội Ukraine tiếp tục đột phá qua sông Dnepr đã đánh dấu một thắng lợi lớn cho Kiev. Còn Quân đội Ukraine đưa ra tin tức mới nhất vào buổi tối cho biết: "Quân đội Ukraine đã củng cố thành công một số đầu cầu ở tả ngạn (bờ đông hay còn gọi là bờ nam) sông Dnieper". Tuyên bố cho biết, Quân đội Ukraine "tiếp tục giữ vững vị trí của mình... và đang thực hiện các hành động để mở rộng chỗ đứng chân". Còn lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine trước đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng, "một loạt hoạt động thành công đã được thực hiện" và "giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục". Tuy nhiên theo các chuyên gia tình báo phương Tây, cuộc phản công tại Kherson của Ukraine chỉ mang ý nghĩa chiến thuật chứ không phải mang ý nghĩa chiến lược. Cuộc “đại phản công” mang nhiều kỳ vọng hơn của Kiev trên hướng Zaporizhia, cho đến nay vẫn không thể đảo ngược cuộc chiến kéo dài 21 tháng. Kể từ khi Nga rút quân khỏi khu vực phía tây vùng Kherson vào tháng 11/2022, quân đội hai bên đã đối đầu ở hai bên sông Dnieper. Đó là thay đổi lớn cuối cùng về vùng đất bị chiếm đóng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine; cả hai bên đều không đạt được tiến bộ, dù đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kể từ đó. Bộ Quốc phòng Nga sau đó dường như phủ nhận tuyên bố về bước đột phá của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: “Đối phương đang ở bên phải (phía tây hay bờ bắc) bờ sông Dnieper”, đồng thời cho biết thêm rằng, họ đã ngăn cản nỗ lực của Ukraine đổ bộ lên các hòn đảo “không xác định”. Trang web của đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng đưa tin hôm 18/11 rằng, Thủy quân lục chiến Ukraine ngày 17/11 tuyên bố, lực lượng của họ không chỉ chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trên sông Dnieper ở phía nam khu vực Kherson, mà còn đột nhập vào bờ đông sông Dnieper; thiết lập nhiều đầu cầu trên bờ phía đông. Quân đội Ukraine cũng cho biết, họ đã gây “thiệt hại nặng nề” cho quân đội Nga trong cuộc giao tranh ác liệt, khiến gần 3.500 người thương vong, phá hủy hàng chục kho đạn của Nga cũng như hàng chục xe tăng, xe bọc thép cùng các loại vũ khí, trang bị khác. Trên thực tế, sông Dnieper rất rộng và cũng là đường phân chia tự nhiên ở phía nam chiến trường Ukraine hiện nay. Tháng 11/2022, quân đội Nga buộc phải rút khỏi khu vực xung quanh Kherson trước sự tấn công ác liệt của Ukraine. Sau khi rút về bờ đông sông Dnieper, họ triển khai các công sự phòng thủ dọc sông, để ngăn quân Ukraine đổ bộ. Hãng tin AP của Mỹ dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây cho rằng, quân đội Ukraine khó có thể đạt được bước đột phá ở bờ đông sông Dnieper để mở lối đi tới Crimea. Do vậy hành động vượt sông của Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Các quan chức phương Tây cho rằng, cuộc “đại phản công” do Ukraine phát động trong năm nay ở Zaporizhia và Nam Donetsk từng khiến giới phân tích cho rằng, cán cân lợi thế trên chiến trường sẽ thay đổi. Nhưng trên thực tế, tình hình về cơ bản đã đi vào bế tắc. Còn theo ông Vladimir Sardo, "thống đốc" vùng Kherson do Moscow bổ nhiệm, cũng chính thức xác nhận bước tiến của quân Ukraine tại vùng Kherson bên tả ngạn sông Dnieper. Tuy nhiên ông cho rằng, quân Ukraine mạo hiểm vượt sông, sẽ phải hứng chịu “lửa địa ngục” của quân Nga. Lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine cũng cho biết, quân đội Nga tại Kherson bị tổn thất nghiêm trọng về quân số và vũ khí, trong đó có 1.216 người thiệt mạng và 2.217 người bị thương, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 24 xe tăng Nga và 89 khẩu pháo các loại, 48 xe bọc thép, 135 xe cơ giới, 9 pháo phản lực, 14 tàu xuồng, 4 sở chỉ huy, 29 kho đạn... Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Uniform ngày 17/11 đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine hiện đang tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực và tiêu diệt kẻ thù ở khu vực bờ trái Kherson. Và để trả đũa, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích quy mô lớn vào thành phố Ukraine. Uniform cho biết: “Hiện quân Nga đang tập trung tấn công vào Avdiivka và chống lại cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut và những nơi khác, ngoài ra họ cần giữ lại một số quân dự bị ở tả ngạn sông Dnieper, quân đội Ukraine đã tạo được chỗ đứng đã mở cuộc phản công quy mô lớn, các cuộc không kích và pháo kích của Nga đã vấp phải sự phản công của quân đội Ukraine; Kênh "Telegram" nổi tiếng của Nga "Cheka-OGPU" đã tiết lộ một vụ bê bối chấn động, cho rằng vào ngày 10/11 vừa qua, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 35 thuộc Tập đoàn quân 41 của Nga, đã nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh "Dnipro", có nhiệm vụ tấn công khu vực Kholopstan tại Kherson, nơi có đầu cầu của quân đội Ukraine. Khu vực Kholopstan là đầu cầu nhỏ nhất trong số nhiều đầu cầu do quân đội Ukraine thiết lập ở tả ngạn sông Dnieper. Theo mệnh lệnh nhận được, Lữ đoàn 35 đã sử dụng chiến thuật không hợp lý, đội hình hành quân trên hai hướng bằng xe cơ giới và tiến về khu vực Kholopstan. Trong thời gian tạm dừng làm công tác chuẩn bị chiến đấu tại làng Gradkivka, cả hai cánh quân đều bị trúng đạn pháo tầm xa của Ukraine, làm 76 quân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thay vào đó, các quan chức quân sự hàng đầu của Nga ở vùng Kherson đang che đậy việc họ ra lệnh sử dụng Lữ đoàn 35 để kiềm chế quân đội Ukraine. Nhưng một sự thật đó là, chỉ huy Tập đoàn quân "Dnipro" đã ra lệnh cho Lữ đoàn 35 tấn công khu vực Klopstan. Chỉ huy Tập đoàn quân "Dnipro" xem đây là một kế hoạch nghi binh, nhằm cố gắng tấn công đánh lừa quân đội Ukraine tấn công quân đội Nga. Tuy nhiên ý định thực sự là gì không được nêu rõ. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đưa tin về trận đánh này và cho biết, họ đã đánh bật quân Nga gần làng Gradkivka thuộc vùng Khoropstan, phá hủy ít nhất 6 phương tiện và ít nhất 25 quân Nga thiệt mạng. "Cheka-OGPU" cho rằng, chính Bộ Quốc phòng Ukraine rõ ràng đã “đánh giá thấp” kết quả của họ.