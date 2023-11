Chiến dịch bao vây Avdeevka: 8 lữ đoàn Nga sẵn sàng xung kích

Trận chiến giành Avdeevka trở thành một trong những trận đẫm máu nhất trong trên chiến trường Ukraine hiện nay, khi cả hai bên đang chịu tổn thất nặng nề. Mặt trận Avdiivka diễn ra theo một kịch bản rất giống với trận Bakhmut trước đó. Theo lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky, Avdeevka có vị trí quan trọng mang tính biểu tượng, nên phải giữ được bằng mọi giá. Đồng thời, trong số 30 nghìn cư dân, chỉ còn hơn một nghìn người còn ở Avdeevka. Toàn bộ thành phố chỉ có một cửa hàng duy nhất. Tờ New York Times của Mỹ nhận định: Avdiivka chủ yếu có ý nghĩa chính trị. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, Quân đội Ukraine không còn lực lượng để duy trì quyền kiểm soát Avdiivka. Việc quân Nga tràn ngập thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Khi nội chiến Ukraine bùng nổ năm 2014, lực lượng dân quân Donbass thân Nga đã tìm cánh chiếm Avdiivka vào năm 2014, nhưng sau đó, trước sự tiến công của Quân đội Ukraine nên đã thất bại. New York Times viết: Kể từ đó, Ukraine đã biến Avdiivka thành pháo đài phòng thủ của Ukraine ở phía đông. Điều đáng chú ý là Avdeevka chỉ nằm cách “thủ đô” Donetsk của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) vài km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine từ Avdeevka. Ngay cả khi quân Nga tràn ngập khu vực giáp Avdiivka, Ukraine vẫn tiếp tục ngăn chặn Nga sử dụng các đường cao tốc và đường sắt chính dọc đường chiến tuyến. Tờ New York Times viết: Việc chiếm được thành phố Avdeevka, sẽ đẩy quân Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô Donetsk và mở ra các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho quân đội Nga trong khu vực. Hơn nữa, đối với Kiev, Avdeevka hiện có giá trị chính trị đặc biệt. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm giữ thành phố này trong nhiều năm và việc để mất thành phố này đối với Ukraine sẽ là một tổn thất lớn về quân sự-chính trị. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái, lực lượng dân quân Donetsk thân Nga đã không thể làm gì trước tuyến phòng thủ vững chắc của Quân đội Ukraine tại Avdeevka. Chiến dịch tổng tấn công của Nga vào Avdeevka, thực sự chính thức vào ngày 10/10 và qua. Có lẽ Quân đội Nga đã rút ra được những kinh nghiệm từ những thất bại trước đó tại Ugledar và Bakhmut, nên họ không ồ ạt tiến quân. Đầu tiên, các trận địa phòng ngự của Ukraine bị pháo hạng nặng và không quân chiến thuật bắn phá ồ ạt, với phương châm là “làm mềm chiến trường”. Khi sức kháng cự của quân Ukraine “yếu dần”, lúc này cuộc hành quân trên bộ bắt đầu. Các phương tiện rà phá bom mìn chiến đấu có nhiệm vụ di chuyển trước, để khắc phục các bãi mìn dày đặc của Ukraine, bố trí trên mọi hướng tiếp cận Avdiivka. Các đơn vị Nga tổ chức tấn công đồng thời từ ba hướng. Từ phía đông bắc, quân Nga đang cố gắng cắt con đường chính gần làng Berdich. Từ phía tây nam, các lực lượng khác tiến về làng Severnoye, cũng nằm trên con đường nhỏ dẫn vào thành phố. Hướng đông nam, qua khu vực mỏ cát và cửa ngõ Yasinovatsky. Những trận đánh khốc liệt nhất diễn ra tại núi xỉ thải có chiều cao 260 mét của Nhà máy luyện cốc Avdeevka. Nhà máy này cũng là trung tâm phòng ngự chính của Ukraine tại Avdeevka. Việc quân Nga chiếm được núi xỉ thải, sẽ có lợi thế chiến thuật rất lớn. Trước đó, doanh nghiệp này từng là nhà sản xuất than cốc lớn nhất ở Ukraine, tại đây có những xưởng sản xuất lớn và nhiều tầng ngầm. Nhìn chung, mọi thứ đều giống như nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Azot ở Severodonetsk hay ở nhà máy chế biến kim loại ở Bakhmut. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đầu tiên của Nga đã bị quân Ukraine đẩy lùi nhờ việc sử dụng ồ ạt UAV tấn công. Phóng viên Carlotta Gall của New York Times viết: “Hầu hết các cuộc giao tranh gần Avdiivka đều được tiến hành từ xa, từ các boongke và vị trí ẩn nấp” . Tuy nhiên, quân Nga dưới sự hỗ trợ tích cực của tác chiến điện tử và lực lượng phòng không, đã khiến UAV của Ukraine không thể phát huy được lợi thế, do vậy quân Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể theo các hướng khác nhau (đặc biệt là ở Opytny, Ykovlevka và Vasilyevka). Theo phóng viên Carlotta Gall của NYT, sau những cuộc tấn công mãnh liệt của quân Nga, lực lượng đồn trú của Ukraine Avdiivka chỉ còn khoảng 15 nghìn quân. Con số này không nhiều, nếu so với Nga có sự tham gia của 8 lữ đoàn; theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, một lữ đoàn Nga có từ 2 đến 8 nghìn quân. Thực tế việc Ukraine cầm chân được quân Nga tại Avdeevka vừa qua, không phải họ có chiến thuật gì vượt trội hay quân số đông, mà chính là nhờ dựa vào hệ thống công sự phòng ngự kiên cố, được xây dựng suốt 8 năm qua; trong đó có nhiều hầm ngầm để điều khiển UAV. Còn tờ Globe and Mail của Canada viết: Ukraine đang cố dụ người Nga vào thành phố để chiến đấu trên đường phố và Nga hiện đang chuẩn bị cho làn sóng tấn công thứ ba. Cho đến nay, hầu hết các cuộc giao tranh không diễn ra ở Avdiivka mà ở các khu vực phía tây bắc thành phố. Globe and Mail cũng cho biết, Ukraine đang cố gắng tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn của họ trong khu vực này, buộc quân đội Nga phải tiến vào thành phố. Tuy nhiên, quân Nga vẫn chưa muốn tiến vào Avdeevka, vì điều này đồng nghĩa với những trận chiến đường phố đẫm máu. The Globe and Mail cho rằng, hiện hai bên đều đang cố gắng hạ gục nhau, nhưng quân đội Nga đang làm điều đó tốt hơn. Trong các cuộc tấn công trước đó, Ukraine gần như đã hết UAV và bom lượn có điều khiển hạng nặng 1.500 kg của Nga, đã làm mất ưu thế về công sự vững chắc của Ukraine. Hiện tất cả các đường tiếp tế đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga. Trong ngày 17/11, quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine theo hướng then chốt và đã tiến thêm một km trong khu vực làng Stepovoye (khoanh màu vàng) ở sườn bắc Avdeevsky. Đồng thời quân Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Các thông tin trên mạng Telegram đưa tin, các nhóm tấn công của Nga, dưới sự yểm trợ của xe tăng T-90M và T-72B3, đã đột phá khu vực làng Stepovoe ở khoảng cách lên tới một km. Các vị trận địa phòng ngự của quân Ukraine trước đó đã bị dập tắt bởi hỏa lực súng cối và pháo phản lực phóng loạt. Trên bản đồ các trận đánh ở Stepovoye, hướng tiến công của quân đội Nga được biểu thị bằng màu đỏ và của quân đội Ukraine được biểu thị bằng màu xanh lam. Hiện quân Nga đã đẩy quân Ukraine vào các cánh rừng trồng gần Stepovoy, ngôi làng vẫn nằm trong vùng xám. Các đơn vị Ukraine vẫn kiểm soát con đường đi qua Orlovka - tuyến đường tiếp tế chính cho quân Ukraine trong thành phố. Theo thông tin mới nhất từ các sĩ quan Nga, ở phía nam Avdeevka, quân Nga với sự hỗ trợ của không quân và pháo phản lực phóng loạt, đang đột nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Các nguồn tin Ukraine đã nói về sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của quân Ukraine và một bộ phận đáng kể quân số đã rời khỏi Avdeevka. Hiện thế chủ động lúc này hoàn toàn nghiêng về phía quân Nga, nên có triển vọng tốt để chiếm thành phố.

Trận chiến giành Avdeevka trở thành một trong những trận đẫm máu nhất trong trên chiến trường Ukraine hiện nay, khi cả hai bên đang chịu tổn thất nặng nề. Mặt trận Avdiivka diễn ra theo một kịch bản rất giống với trận Bakhmut trước đó. Theo lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky, Avdeevka có vị trí quan trọng mang tính biểu tượng, nên phải giữ được bằng mọi giá. Đồng thời, trong số 30 nghìn cư dân, chỉ còn hơn một nghìn người còn ở Avdeevka. Toàn bộ thành phố chỉ có một cửa hàng duy nhất. Tờ New York Times của Mỹ nhận định: Avdiivka chủ yếu có ý nghĩa chính trị. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, Quân đội Ukraine không còn lực lượng để duy trì quyền kiểm soát Avdiivka. Việc quân Nga tràn ngập thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Khi nội chiến Ukraine bùng nổ năm 2014, lực lượng dân quân Donbass thân Nga đã tìm cánh chiếm Avdiivka vào năm 2014, nhưng sau đó, trước sự tiến công của Quân đội Ukraine nên đã thất bại. New York Times viết: Kể từ đó, Ukraine đã biến Avdiivka thành pháo đài phòng thủ của Ukraine ở phía đông. Điều đáng chú ý là Avdeevka chỉ nằm cách “thủ đô” Donetsk của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) vài km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine từ Avdeevka. Ngay cả khi quân Nga tràn ngập khu vực giáp Avdiivka, Ukraine vẫn tiếp tục ngăn chặn Nga sử dụng các đường cao tốc và đường sắt chính dọc đường chiến tuyến. Tờ New York Times viết: Việc chiếm được thành phố Avdeevka, sẽ đẩy quân Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô Donetsk và mở ra các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho quân đội Nga trong khu vực. Hơn nữa, đối với Kiev, Avdeevka hiện có giá trị chính trị đặc biệt. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm giữ thành phố này trong nhiều năm và việc để mất thành phố này đối với Ukraine sẽ là một tổn thất lớn về quân sự-chính trị. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái, lực lượng dân quân Donetsk thân Nga đã không thể làm gì trước tuyến phòng thủ vững chắc của Quân đội Ukraine tại Avdeevka. Chiến dịch tổng tấn công của Nga vào Avdeevka, thực sự chính thức vào ngày 10/10 và qua. Có lẽ Quân đội Nga đã rút ra được những kinh nghiệm từ những thất bại trước đó tại Ugledar và Bakhmut, nên họ không ồ ạt tiến quân. Đầu tiên, các trận địa phòng ngự của Ukraine bị pháo hạng nặng và không quân chiến thuật bắn phá ồ ạt, với phương châm là “làm mềm chiến trường”. Khi sức kháng cự của quân Ukraine “yếu dần”, lúc này cuộc hành quân trên bộ bắt đầu. Các phương tiện rà phá bom mìn chiến đấu có nhiệm vụ di chuyển trước, để khắc phục các bãi mìn dày đặc của Ukraine, bố trí trên mọi hướng tiếp cận Avdiivka. Các đơn vị Nga tổ chức tấn công đồng thời từ ba hướng. Từ phía đông bắc, quân Nga đang cố gắng cắt con đường chính gần làng Berdich. Từ phía tây nam, các lực lượng khác tiến về làng Severnoye, cũng nằm trên con đường nhỏ dẫn vào thành phố. Hướng đông nam, qua khu vực mỏ cát và cửa ngõ Yasinovatsky. Những trận đánh khốc liệt nhất diễn ra tại núi xỉ thải có chiều cao 260 mét của Nhà máy luyện cốc Avdeevka. Nhà máy này cũng là trung tâm phòng ngự chính của Ukraine tại Avdeevka. Việc quân Nga chiếm được núi xỉ thải, sẽ có lợi thế chiến thuật rất lớn. Trước đó, doanh nghiệp này từng là nhà sản xuất than cốc lớn nhất ở Ukraine, tại đây có những xưởng sản xuất lớn và nhiều tầng ngầm. Nhìn chung, mọi thứ đều giống như nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Azot ở Severodonetsk hay ở nhà máy chế biến kim loại ở Bakhmut. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đầu tiên của Nga đã bị quân Ukraine đẩy lùi nhờ việc sử dụng ồ ạt UAV tấn công. Phóng viên Carlotta Gall của New York Times viết: “Hầu hết các cuộc giao tranh gần Avdiivka đều được tiến hành từ xa, từ các boongke và vị trí ẩn nấp” . Tuy nhiên, quân Nga dưới sự hỗ trợ tích cực của tác chiến điện tử và lực lượng phòng không, đã khiến UAV của Ukraine không thể phát huy được lợi thế, do vậy quân Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể theo các hướng khác nhau (đặc biệt là ở Opytny, Ykovlevka và Vasilyevka). Theo phóng viên Carlotta Gall của NYT, sau những cuộc tấn công mãnh liệt của quân Nga, lực lượng đồn trú của Ukraine Avdiivka chỉ còn khoảng 15 nghìn quân. Con số này không nhiều, nếu so với Nga có sự tham gia của 8 lữ đoàn; theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, một lữ đoàn Nga có từ 2 đến 8 nghìn quân. Thực tế việc Ukraine cầm chân được quân Nga tại Avdeevka vừa qua, không phải họ có chiến thuật gì vượt trội hay quân số đông, mà chính là nhờ dựa vào hệ thống công sự phòng ngự kiên cố, được xây dựng suốt 8 năm qua; trong đó có nhiều hầm ngầm để điều khiển UAV. Còn tờ Globe and Mail của Canada viết: Ukraine đang cố dụ người Nga vào thành phố để chiến đấu trên đường phố và Nga hiện đang chuẩn bị cho làn sóng tấn công thứ ba. Cho đến nay, hầu hết các cuộc giao tranh không diễn ra ở Avdiivka mà ở các khu vực phía tây bắc thành phố. Globe and Mail cũng cho biết, Ukraine đang cố gắng tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn của họ trong khu vực này, buộc quân đội Nga phải tiến vào thành phố. Tuy nhiên, quân Nga vẫn chưa muốn tiến vào Avdeevka, vì điều này đồng nghĩa với những trận chiến đường phố đẫm máu. The Globe and Mail cho rằng, hiện hai bên đều đang cố gắng hạ gục nhau, nhưng quân đội Nga đang làm điều đó tốt hơn. Trong các cuộc tấn công trước đó, Ukraine gần như đã hết UAV và bom lượn có điều khiển hạng nặng 1.500 kg của Nga, đã làm mất ưu thế về công sự vững chắc của Ukraine. Hiện tất cả các đường tiếp tế đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga. Trong ngày 17/11, quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine theo hướng then chốt và đã tiến thêm một km trong khu vực làng Stepovoye (khoanh màu vàng) ở sườn bắc Avdeevsky. Đồng thời quân Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Các thông tin trên mạng Telegram đưa tin, các nhóm tấn công của Nga, dưới sự yểm trợ của xe tăng T-90M và T-72B3, đã đột phá khu vực làng Stepovoe ở khoảng cách lên tới một km. Các vị trận địa phòng ngự của quân Ukraine trước đó đã bị dập tắt bởi hỏa lực súng cối và pháo phản lực phóng loạt. Trên bản đồ các trận đánh ở Stepovoye, hướng tiến công của quân đội Nga được biểu thị bằng màu đỏ và của quân đội Ukraine được biểu thị bằng màu xanh lam. Hiện quân Nga đã đẩy quân Ukraine vào các cánh rừng trồng gần Stepovoy, ngôi làng vẫn nằm trong vùng xám. Các đơn vị Ukraine vẫn kiểm soát con đường đi qua Orlovka - tuyến đường tiếp tế chính cho quân Ukraine trong thành phố. Theo thông tin mới nhất từ các sĩ quan Nga, ở phía nam Avdeevka, quân Nga với sự hỗ trợ của không quân và pháo phản lực phóng loạt, đang đột nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Các nguồn tin Ukraine đã nói về sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của quân Ukraine và một bộ phận đáng kể quân số đã rời khỏi Avdeevka. Hiện thế chủ động lúc này hoàn toàn nghiêng về phía quân Nga, nên có triển vọng tốt để chiếm thành phố.