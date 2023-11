Vượt sông Dnepr là hành động nghi binh hay đột phá của Ukraine?

Xét về tình hình chiến trường Ukraine hiện nay, sau khi được tăng cường quân số và vũ khí mới, quân đội Nga một lần nữa mở cuộc tấn công trên nhiều mặt trận; tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa cho thấy quân đội Nga đã tạo được bước đột phá. Nhưng tại khu vực Kherson, theo hãng tin Al Jazeera của Qatar dẫn nguồn tin từ các blog quân sự của Nga xác nhận, quân đội Ukraine đã giành được chỗ đứng ở làng Krynky ở bờ đông sông Dnieper. Hiện Điện Kremlin từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Peskov nói: " Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về quá trình thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt này. Đây là đặc quyền của các chuyên gia và quân đội của chúng tôi". Nhiều nhà phân tích phương Tây “vui mừng” trước bước tiến của quân đội Ukraine, tại khu vực Kherson trên bờ đông sông Dnepr, họ tin rằng quân đội Ukraine có thể tạo ra một hướng phản công mới ở đây, để thoát khỏi những tác động bất lợi từ tiến độ phản công kém. Tuy nhiên, dựa trên tình hình hiện tại, rất khó để nói liệu quân đội Ukraine có đủ năng lực để thực hiện các chiến dịch vượt sông Dnieper quy mô lớn ở khu vực Kherson hay không, bởi họ hiện chỉ có bộ binh nhẹ vượt và không dám cơ động khỏi khu vực hỏa lực pháo binh chi viện ở bờ phía tây. Thật khó để nói liệu quân đội Ukraine có khả năng triển khai một số lượng lớn quân thiết giáp hạng nặng vượt sông và bảo đảm chi viện hỏa lực cho lực lượng vượt sông hay không. Nhưng để đạt được mục tiêu này, Ukraine phải bắc cầu phao. Cùng với đó là Quân đội Ukraine phải triển khai mạng lưới phòng không dã chiến cũng như tầm xa. Tuy nhiên, phía bên này, lực lượng không quân Nga đang hồi sinh với bom lượn có điều khiển, cộng pháo binh và tên lửa các loại, thì việc triển khai cầu phao của Ukraine là bất khả thi vào lúc này. Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak vào ngày 15-11 cho biết, Quân đội Ukraine đã thiết lập được đầu cầu đổ bộ ở bờ Đông sông Dnieper gần Kherson. Đây được cho là “bước tiến quan trọng”, nhằm vượt qua một trong những rào cản chiến lược quan trọng nhất của Nga. Ông Andriy Yermak không cung cấp thông tin chi tiết về việc vượt sông, nhưng xác nhận diễn biến đã được thảo luận rộng rãi trên các diễn đàn quân sự trong tháng qua khi lực lượng Ukraine thường sử dụng những chiếc xuồng cao tốc có thể di chuyển với tốc độ 100 km/giờ để vượt sông. Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho rằng, thông tin của ông Yermak xác nhận đánh giá của ISW rằng, Ukraine đang tiến hành các hoạt động vượt sông “lớn hơn bình thường” ở bờ Đông sông Dnieper và dường như đang giữ vững “một số vị trí” ở vùng Kherson do Nga kiểm soát. Cũng theo ISW, hình ảnh vệ tinh ngày 13/11 cho thấy, các lực lượng Ukraine đang tiến về làng Krynky trên bờ phía Đông, cách Kherson khoảng 35 km về phía Đông Bắc; trong khi hỏa lực Nga bắn phá ngăn chặn mãnh liệt. Các blogger quân sự Nga đã đưa tin về những trận đánh ác liệt gần làng Krynky. Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Saldo cho biết, quân Ukraine tổn thất khoảng 2 tiểu đoàn khi cố gắng vượt sông Dnieper và cố gắng duy trì vị trí ở bờ Đông. Thời gian sống sót của một binh sĩ Ukraine khi ở tả ngạn sông chỉ hơn 2 ngày. Trên kênh Telegram của mình, ông Saldo tuyên bố rằng, quân Ukraine ở làng Krynky đang phải đối mặt với "lửa địa ngục" với những cuộc bắn phá dữ dội của hỏa lực quân Nga và đang bị thiệt hại "trên quy mô lớn". Hãng tin Anh Reuters ngày 15/11 cũng dẫn lời ông Vladimir Saldo, cho biết lực lượng của Ukraine đã tìm cách để vượt sông Dnieper; nhưng quân Nga đã nhanh chóng dồn ép và trút mưa đạn về phía quân Ukraine mạo hiểm vượt sông. "Chúng tôi đã đưa thêm viện binh tới; đối phương bị sa bẫy ở Krynki”, ông Saldo cho biết. Kể từ thời điểm quân Nga rút khỏi thành phố Kherson và khu vực xung quanh vào tháng 11 năm ngoái, sông Dnieper trở thành đường phân chia tự nhiên dọc mặt trận phía Nam, ngăn chặn quân đội Ukraine tiến sâu hơn về phía Crimea. Quân đội Nga cũng xây dựng tuyến phòng ngự kiên cố ở bờ đông từ cuối năm ngoái. Kể từ đó đến nay, Ukraine nhiều lần thực hiện các cuộc vượt sông bằng thuyền máy tốc độ cao, đột kích vào cứ điểm của Nga ở bờ đông Dnieper. Việc đổ bộ thành công sang bờ đông trong những ngày qua, đánh dấu một bước “đột phá” của Ukraine trên chiến tuyến kéo dài hơn 1.000km với Nga. Sau khi cuộc phản công tại Zaporizhia bị đóng băng, quân Ukraine đã tăng cường các hoạt động tác chiến ở khu vực Kherson. Trong khi đó, Nga khó phát hiện và theo dõi các động thái của quân đội Ukraine do tình trạng sương mù dày đặc khi thời tiết chuyển sang mùa đông. Theo phân tích của các chuyên gia, những hành động vượt sông Dnieper của Ukraine chỉ là hành động mang tính quấy phá gây sự chú ý, hơn là một chiến dịch lớn có tính đột phá. Trong lịch sử, chiến dịch vượt sông Dnieper của Quân đội Liên Xô trong thế chiến thứ hai, với thiệt hại hàng trăm nghìn quân là minh chứng. Để bảo đảm cho chiến dịch vượt sông thắng lợi, phải tổ chức bến vượt tốt cả hai bên; đặc biệt là phải khống chế được hỏa lực không quân và pháo binh của đối phương. Trong khi đó, chưa có điều kiện vượt sông nào của Ukraine có thể đáp ứng, nên việc vượt sông Dnieper của Ukraine tại Kherson lúc này, cũng chỉ làm “rối bận” Nga mà thôi, chứ chưa trở thành mối đe dọa.

