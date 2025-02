Geely Coolray 2025 chỉ 530 triệu đồng sẽ về Việt Nam tháng 3/2025

Hiện Geely chưa xác nhận thông tin trên nhưng bên ngoài showroom của mình, hãng xe Trung Quốc cũng treo tấm áp phích cỡ lớn quảng xe Coolray. Động thái này cho thấy, thời điểm Geely Coolray 2025 mới ra mắt thị trường Việt sẽ không còn xa. Các tư vấn bán hàng còn báo giá xe Geely Coolray 2025 tiêu chuẩn chỉ hơn 530 triệu đồng. Nếu mức giá này là thật thì giá xe thấp hơn khá nhiều so với những mẫu SUV/CUV cỡ B cùng phân khúc. Geely Coolray cũng sẽ do Tasco Auto phân phối chính hãng tại Việt Nam. Không chỉ phân phối xe tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu mà Geely và Tasco Auto còn đặt mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Dự kiến, dự án này sẽ khởi công tại Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình) vào nửa đầu năm 2025, với tổng vốn đầu tư lên đến 168 triệu USD. Nhà máy có công suất thiết kế 75.000 xe mỗi năm trong giai đoạn đầu. Không chỉ phân phối xe cho thị trường nội địa mà dự kiến nhà máy này còn xuất khẩu xe ra quốc tế. Geely Coolray sở hữu kích thước tổng thể dài 4.330 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.609 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Kích thước này có phần nhỏ hơn so với các xe hạng B như Xforce hay Creta. Geely Coolray mang dáng dấp hiện đại và thể thao. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi cùng cụm đèn pha LED Matrix và hốc gió trung tâm được mở rộng. Mẫu SUV/CUV cỡ B này còn được trang bị bộ mâm hợp kim Tomahawk 5 chấu kích thước 18 inch khỏe khoắn. Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những tiện ích gì, tại thị trường Philippines, khoang nội thất của Geely Coolray nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay tiêu chuẩn nhưng vẫn chưa có Android Auto. Về trang bị an toàn, Geely Coolray sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: camera 540 độ, 6 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động (song song/vuông góc) và cảnh báo áp suất lốp. Tại Philippines, mẫu xe SUV Geely Coolray được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước ở mọi phiên bản. Video: Xem chi tiết xe SUV Geely Coolray sắp về Việt Nam.

Hiện Geely chưa xác nhận thông tin trên nhưng bên ngoài showroom của mình, hãng xe Trung Quốc cũng treo tấm áp phích cỡ lớn quảng xe Coolray. Động thái này cho thấy, thời điểm Geely Coolray 2025 mới ra mắt thị trường Việt sẽ không còn xa. Các tư vấn bán hàng còn báo giá xe Geely Coolray 2025 tiêu chuẩn chỉ hơn 530 triệu đồng. Nếu mức giá này là thật thì giá xe thấp hơn khá nhiều so với những mẫu SUV/CUV cỡ B cùng phân khúc. Geely Coolray cũng sẽ do Tasco Auto phân phối chính hãng tại Việt Nam. Không chỉ phân phối xe tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu mà Geely và Tasco Auto còn đặt mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Dự kiến, dự án này sẽ khởi công tại Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình) vào nửa đầu năm 2025, với tổng vốn đầu tư lên đến 168 triệu USD. Nhà máy có công suất thiết kế 75.000 xe mỗi năm trong giai đoạn đầu. Không chỉ phân phối xe cho thị trường nội địa mà dự kiến nhà máy này còn xuất khẩu xe ra quốc tế. Geely Coolray sở hữu kích thước tổng thể dài 4.330 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.609 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Kích thước này có phần nhỏ hơn so với các xe hạng B như Xforce hay Creta. Geely Coolray mang dáng dấp hiện đại và thể thao. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi cùng cụm đèn pha LED Matrix và hốc gió trung tâm được mở rộng. Mẫu SUV/CUV cỡ B này còn được trang bị bộ mâm hợp kim Tomahawk 5 chấu kích thước 18 inch khỏe khoắn. Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những tiện ích gì, tại thị trường Philippines, khoang nội thất của Geely Coolray nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay tiêu chuẩn nhưng vẫn chưa có Android Auto. Về trang bị an toàn, Geely Coolray sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: camera 540 độ, 6 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động (song song/vuông góc) và cảnh báo áp suất lốp. Tại Philippines, mẫu xe SUV Geely Coolray được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước ở mọi phiên bản. Video: Xem chi tiết xe SUV Geely Coolray sắp về Việt Nam.