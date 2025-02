Top ôtô "ế chỏng vó" tháng 1/2025, Toyota Corolla Altis góp mặt

Tháng 1/2025 vừa qua vốn trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các mẫu xe ở Việt Nam giảm mạnh về doanh số trong tháng đầu tiên của năm 2025. Sở hữu doanh số thê thảm nhất thị trường trong tháng 1/2025 vừa qua là 10 cái tên ôtô ế chỏng vó tại Việt Nam. Đứng đầu trong top 10 ôtô ế nhất Việt Nam tháng 1/2025 vừa qua là Honda Civic Type R. Mẫu xe hiệu suất cao này có doanh số đúng 1 chiếc. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì Honda Civic Type R vốn là mẫu xe không dành cho số đông với giá bán lên đến 2,399 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng Honda cũng chỉ bán mẫu xe này dưới dạng đặt hàng. ị trí thứ hai thuộc về một mẫu xe khác mang thương hiệu Honda, đó là Accord. Trong tháng 1/2025 vừa qua, hãng Honda chỉ bán được 5 chiếc Accord cho người Việt, giảm 58,3%. Trong tháng đầu năm 2025, mẫu sedan hạng D này tiếp tục được hãng Honda ưu đãi tiền mặt lên đến 250 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi chính hãng này cũng không thể kéo doanh số của Accord lên. Trong năm 2024, Honda Accord cũng chính là một trong những mẫu xe "ế" nhất Việt Nam. Nguyên nhân bắt nguồn từ giá cao, lên đến 1,319 tỷ đồng, và chỉ có 1 phiên bản. Bên cạnh đó, Honda Accord còn đã lâu chưa được nâng cấp về mặt thiết kế và trang bị nên kém hấp dẫn. Sự tuột dốc của phân khúc sedan hạng trung tại thị trường Việt Nam cũng tác động không nhỏ đến doanh số của Honda Accord. Đứng ở vị trí thứ 3 là Toyota Corolla Altis doanh số giảm đến 80,5% xuống còn 7 xe. Đây không phải là tháng đầu tiên mẫu sedan hạng C này góp mặt trong top 10 xe bán kém nhất thị trường trong thời gian qua. Cũng như sedan hạng D, phân phúc sedan cỡ C tại Việt Nam hiện đang mất dần sức hút vì sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng. Toyota Corolla Altis là một ví dụ điển hình cho sự chuyển dịch này. Xếp thứ 4 trong top 10 là Toyota Alphard với doanh số đạt 14 xe, giảm 51,7%. Tương tự Honda Civic Type R, mẫu xe được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này tương đối kén khách vì giá cao, lên đến 4,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh số của Alphard vẫn gấp đôi người anh em cùng thương hiệu là Corolla Altis dù giá đắt hơn rất nhiều. Sở hữu doanh số ngang bằng với Toyota Alphard là Kia K5. So với tháng 12/2024, doanh số của mẫu xe Hàn Quốc này giảm 33,3%. Đây là mẫu sedan hạng trung thứ 2 góp mặt trong top 10 này, sau Honda Accord. Suzuki Jimny với chỉ 16 xe bán ra, giảm 63,6%. Trong thời gian qua, mẫu xe này đã từng vài lần góp mặt trong top xe bán kém nhất thị trường. Nguyên nhân là bởi mẫu xe này có giá khá cao, khởi điểm từ 789 triệu đồng, trong khi kích thước, trang bị tiện nghi và an toàn lại không tương xứng. Ngoài ra, Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam với số lượng giới hạn. Cái tên thứ 7 góp mặt trong top 10 là Mitsubishi Pajero Sport. Mẫu SUV hạng trung này sở hữu doanh số chỉ 17 xe, giảm 80%. Như vậy, mẫu xe này bán kém cả đối thủ cùng phân khúc là Isuzu mu-X. Trong vài tháng trở lại đây, mẫu xe nhà Mitsubishi đã bị cắt chương trình ưu đãi chính hãng. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến Mitsubishi Pajero Sport có doanh số khá khiêm tốn. Tương tự Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser chỉ bán được 17 xe cho người Việt, giảm đến 87,5%. Điều này không có gì bất ngờ vì Land Cruiser chỉ dành cho một nhóm đối tượng khách hàng nhỏ với giá bán từ 4,286 tỷ đồng. Vị trí thứ 9 trong top 10 là Kia Soluto với 18 xe bán ra, giảm 63,2%. Đây là mẫu xe thứ hai của thương hiệu Kia trong top 10 này, sau K5. Khác với người anh em K5, Kia Soluto nằm trong phân khúc sedan hạng B vốn rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Soluto lại bán kém dù giá rẻ, chỉ từ 386 triệu đồng, vì thiết kế và trang bị kém hấp dẫn. Mẫu xe cuối cùng trong top 10 là Toyota Land Cruiser Prado. Doanh số của mẫu xe này giảm 13,6% xuống còn 19 chiếc. Cũng như người anh em Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado không phù hợp với khách hàng đại chúng khi có giá bán từ 3,46 - 3,48 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe Toyota thứ 4 xuất hiện trong top 10 này, sau Corolla Altis, Alphard và Land Cruiser. Video: 10 mẫu xe chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam năm 2025

