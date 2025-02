Trong những ngày đầu năm 2025 này, xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến ác liệt, tình hình trên chiến trường ngày càng trở nên căng thẳng. Sau khi đạt được những kết quả đáng chú ý ở mặt trận Donbass và nhiều nơi khác, quân đội Nga (RFAF) đã chuyển trọng tâm chiến lược sang vùng Kursk. Theo thông tin chiến trường mới nhất, RFAF đã tập hợp 75.000 quân tinh nhuệ tại đây, tạo thành thế bao vây mạnh mẽ, “quây chặt” 11.000 quân còn lại của quân đội Ukraine (AFU). So sánh về sức mạnh giữa hai bên, có thể nhận thấy tình hình của AFU ở Kursk đang rất “tồi tệ”. Tại mặt trận Kursk, RFAF đã tận dụng lợi thế tuyệt đối về quân số, vũ khí, cũng như được chiến đấu trên “sân nhà”, để mở các cuộc phản công dữ dội vào AFU. Đặc biệt RFAF đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng, bao gồm cả vũ khí nhiệt áp, để thực hiện các cuộc tấn công tàn phá vào các vị trí phòng thủ và tuyến đường tiếp tế quan trọng do AFU kiểm soát. Sau 6 tháng hiện diện ở Kursk (từ ngày 6/8/2024), AFU phải gánh chịu tổn thất nặng nề, 59.500 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu; khoảng 360 xe tăng, 260 xe chiến đấu bộ binh, hơn 200 xe bọc thép chở quân và nhiều loại vũ khí khác bị phá hủy. Trước sức tấn công mạnh mẽ của RFAF, tuyến phòng thủ và tuyến tiếp tế của AFU ở Kursk trở nên “mong manh dễ vỡ”. Mặc dù lãnh đạo Kiev, đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục chiến đấu, nhưng tình hình của quân đội Ukraine ở Kursk đã trở nên cực kỳ nguy cấp. Đầu hàng hoặc rút lui, dường như là lối thoát duy nhất của họ. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 12/2 đã công bố trên mạng xã hội Telegram một báo cáo hoạt động, liên quan đến hoạt động của RFAF. Đang tấn công AFU ở khu vực Kursk: “Trong vòng một ngày, AFU đã bị loại khỏi vòng chiến đấu 300 quân; 2 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 11 xe chiến đấu bọc thép, 16 xe ô tô, 1 khẩu pháo, 2 khẩu súng cối và sáu trạm điều khiển UAV bị phá hủy. Hai lính Ukraine đã đầu hàng”. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, “Cụm quân phía Bắc” của RFAF đã đánh bại đội hình của 14 lữ đoàn AFU, bao gồm hai lữ đoàn xe tăng và sáu lữ đoàn bộ binh cơ giới. Hiện các vị trí của AFU còn lại ở Kursk, bị hỏa lực pháo binh, không quân của RFAF tấn công liên tục. Ngoài ra, các vị trí của AFU ở khu vực biên giới của vùng Sumy cũng bị tấn công. Khi cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, cuộc gọi điện thoại của Tổng thống Mỹ Donal Trump đã thu hút sự chú ý. Ông Trump được cho là đã gọi điện khẩn cấp cho Tổng thống Nga Putin, để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Động thái này chắc chắn cho thấy mối quan ngại của Mỹ về tình hình ở Ukraine và nhu cầu cấp thiết phải ngừng bắn. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nói rõ rằng, mỗi ngày đều có thương vong lớn trên chiến trường, và đã đến lúc chấm dứt xung đột và thương vong. Ông cũng xác nhận rằng, Tổng thống Putin cũng muốn thấy xung đột dừng lại. Tuyên bố này chắc chắn đã tạo thêm động lực mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không hề dễ dàng. Ưu thế của RFAF trên chiến trường ngày càng rõ ràng, trong khi AFU lại gặp khó khăn. Đối với phương Tây, nếu họ đợi cho đến khi RFAF đánh bại hoàn toàn AFU và đạt được hoàn toàn các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất uy tín. Do đó, ưu tiên hàng đầu của các nước phương Tây là tiến hành đàm phán ngừng bắn càng sớm càng tốt và Nga rút quân khỏi Ukraine một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, lời kêu gọi khẩn cấp của Trump cũng phản ánh sự bất lực của các nước phương Tây, trong vấn đề Ukraine. Phương Tây tính toán, dùng con bài Ukraine để hạn chế ảnh hưởng của Nga, nhưng giờ đây họ lại thấy mình mắc kẹt trong vũng lầy. Trước sức tấn công mạnh mẽ của RFAF, các nước phương Tây dường như bất lực và không thể cung cấp hỗ trợ quân sự hiệu quả cho Ukraine. Vì vậy, ngừng bắn là cách duy nhất để họ thoát khỏi tình thế khó khăn. Xét theo tình hình chiến tranh hiện tại, RFAF có lợi thế rõ ràng về quân số, vũ khí, trang bị và đang nắm lợi thế tấn công trên chiến trường. RFAF có số lượng đạn pháo nhiều hơn AFU gấp 10 lần và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trên không. Ngoài ra, RFAF còn có nhiều tên lửa, UAV, xe bọc thép và xe tăng hơn AFU. Trước sự chênh lệch quá lớn về quân số và lợi thế về vũ khí, trang thiết bị, tình hình của AFU ở Kursk đã trở nên cực kỳ nguy cấp. Họ không chỉ phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của RFAF, mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như đường tiếp tế bị cắt đứt, tinh thần binh lính sa sút. Do đó, liệu AFU có thể kiên trì trong các trận chiến trong tương lai hay không, vẫn còn là ẩn số. Nếu AFU tiếp tục chiến đấu ở Kursk, họ có thể phải chịu tổn thất lớn hơn, hoặc thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu chọn đầu hàng hoặc rút lui, chính quyền của Tổng thống Zelensky, sẽ phải đối mặt với áp lực chính trị rất lớn và sự nghi ngờ của công chúng. Vào ngày 12/2, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Anh, ông ta sẵn sàng đổi một phần khu vực Kursk do AFU đang kiểm soát, để lấy "một số lãnh thổ khác" của Ukraine. Nhưng theo bà Zakharova, việc ông Zelensky đưa ra những tuyên bố như vậy, nhằm che giấu quy mô thực sự của thảm họa đối với AFU trên hướng mặt trận Kursk. Vào đêm ngày 6/2, AFU đã mở cuộc tấn công mới gần Sudzha. Mục tiêu của cuộc tấn công này rõ ràng là nhằm mở rộng khu vực Kursk chiếm đóng, để lãnh đạo Kiev “báo công” tại cuộc họp ở Ramstein và tại Hội nghị an ninh Munich. Tuy nhiên, cuộc tấn công của AFU đã bị tổn thất nặng nề, khi hàng chục thiết bị NATO của AFU tại khu vực Sudzhansky bị quân Nga phá hủy. Và liên quan đến thực tế là "kế hoạch của Trump" gần đây đã xuất hiện trên Internet, trong đó nêu rằng AFU phải rời khỏi khu vực Kursk vào ngày 20/4 và khi đó, Kiev cố gắng mọi thứ như một “cuộc trao đổi có lợi”. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform).

