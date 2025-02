Không phải Điêu Thuyền, đây mới là mỹ nhân đẹp nhất thời Tam Quốc

Dưới thời Tam quốc, Điêu Thuyền nổi tiếng là đại mỹ nhân khiến bao người si mê. Nhan sắc của nàng được ví là "Bế nguyệt" (khiến Mặt Trăng phải xấu hổ mà giấu mình). Thế nhưng, nhiều chuyên gia nhận định Điêu Thuyền không phải là đệ nhất mỹ nhân thời Tam quốc. Thay vào đó, Chân Lạc mới chính là đệ nhất mỹ nhân thời Tam quốc. Nhan sắc diễm lệ của Chân Lạc đã được Tào Thực ca ngợi hết lời trong bài phú "Lạc Thần Phú". "Lạc Thần phú" được Tào Thực sáng tác khi Chân Hoàng hậu - chị dâu của ông - đã qua đời. Trong tác phẩm này, Tào Thực dùng hình ảnh ẩn dụ của "Mật Phi - thần của Lạc Thủy" để ca ngợi vẻ đẹp của mỹ nhân Chân Lạc. Theo các ghi chép, Chân Lạc sinh năm 182, quê ở quận Trung Sơn (nay là Chính Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Cha của nàng mất khi mỹ nhân này mới 3 tuổi. Năm 9 tuổi, Chân Lạc với tư chất thông minh nên có thể tự học chữ, đọc sách. Nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của Chân Lạc khiến bao người si mê, muốn cưới nàng làm vợ. Khi đến tuổi thành thân, mỹ nhân này được Viên Thiệu hỏi cưới về làm vợ cho con trai Viên Hy. Trong trận chiến Quan Độ, cha con Viên Thiệu thất bại trước liên quân của 18 chư hầu Quan Đông. Vài năm sau, cha con Viên Thiệu lần lượt qua đời. Tào Tháo nổi tiếng là háo sắc nên từ sớm đã để mắt tới Chân Lạc. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra theo dự tính của Tào Tháo. Sau khi công hạ Nghiệp Thành, Tào Phi - con trai của Tào Tháo - lập tức đưa 1.000 lính xông vào Viên phủ cướp bóc. Ngay khi gặp Chân Lạc, Tào Phi đã đem lòng yêu mỹ nhân tuyệt sắc và nhất quyết xin cha cho cưới làm vợ. Năm đó, Tào Phi mới 17 tuổi. Tào Tháo không thể ngang nhiên cướp mỹ nhân mà con trai xin cưới nên cuối cùng đành phải chấp nhận mối hôn sự này. Dù Chân Lạc từng có một đời chồng và hơn 5 tuổi nhưng Tào Phi hết mực yêu thương mỹ nhân này. Bà được chồng sắc phong làm hoàng hậu sau khi Tào Phi xưng đế. Chân hoàng hậu sinh cho chồng một con trai và một con gái. Theo thời gian, nhan sắc của Chân hoàng hậu không còn như xưa trong khi trong cung luôn có vô số mỹ nhân trẻ đẹp. Chân hoàng hậu vì thế mà thất sủng. Do nhiều lần can gián Tào Phi và thể hiện thái độ bất mãn nên cuối cùng vị hoàng hậu này bị chồng ban cho chén rượu độc rồi chết trong đau đớn. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần hiếm có con dù được vua sủng ái.

