Nga sử dụng ồ ạt bom nhiệt áp có điều khiển ở chiến trường Ukraine

Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga công bố mới đây, lực lượng không quân chiến thuật Nga hiện sử dụng bom nhiệt áp ODAB-500 mới, được trang bị bộ dẫn đường UMPK, có thể biến bom thường thành bom có điều khiển có độ chính xác cao. Loại bom nhiệt áp mới này, được sử dụng để tấn công các vị trí mặt đất của quân Ukraine trên các máy bay ném bom chiến đấu Su-34. Do sử dụng nguyên lý chân không hoặc nhiệt áp, bom nhiệt áp được coi là một trong những vũ khí thả từ trên không nguy hiểm nhất. Một chiếc Su-34 có thể mang theo 4 quả bom nhiệt áp ODAB-500 và được trang bị bộ dẫn đường UMPK. Giờ đây, bộ mô-đun UMPC có thể được sử dụng giống như bộ JDAM của Mỹ trên nhiều loại bom của Nga, từ bom phá đến bom nhiệt áp và bom chùm. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 4/4/2024 cho thấy, máy bay tiêm kích bom Su-34 đã thả 4 quả bom nhiệt áp ODAB-500. Đoạn video ghi lại cảnh một chớp sáng ngắn trên quả bom cho thấy, chốt nổ đã kích hoạt, mở ra các cánh lượn của mô-đun UMPK và đưa quả bom bay đến mục tiêu. Máy bay tiêm kích bom Su-34 là máy bay ném bom chiến thuật hai chỗ ngồi của Nga, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong mọi điều kiện thời tiết, ngày/đêm. Hiện chiến đấu cơ này được ví là “ngựa thồ” của Không quân Nga, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine. Su-34 được biết đến với tốc độ ấn tượng và khả năng vũ khí toàn diện. Với động cơ AL-31FM1 mạnh mẽ, nó có thể đạt tốc độ Mach 1,8 (khoảng 1.920 km/h) và ở độ cao trên 10.000 mét, nâng cao khả năng sống sót và tính linh hoạt. Su-34 có thể mang được nhiều loại vũ khí, với tổng trọng lượng tới 8.000 kg trên 12 mấu treo dưới bụng và dưới cánh. Su-34 cũng là loại máy bay có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí có điều khiển mới nhất của Nga như bom dẫn đường chính xác, nhiều loại tên lửa khác nhau (đối không, đối đất, chống hạm) và tên lửa không điều khiển. Với số lượng vũ khí phong phú, kết hợp với hệ thống tác chiến điện tử và điện tử hàng không tiên tiến của máy bay, cho phép Su-34 thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, từ tấn công sâu và tấn công trên biển đến trấn áp hệ thống phòng không của đối phương. Còn bom nhiệt áp ODAB-500 là loại bom nhiên liệu-không khí (FAE) được Nga phát triển và sử dụng. Những quả bom này được thiết kế để tạo ra vụ nổ có sức tàn phá rất cao, chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân. Nguyên lý hoạt động của bom nhiệt áp đó là khi cách mặt đất khoảng 10 mét, quả bom được kích nổ, giải phóng một đám mây khí dung dễ cháy. Đám mây khí dung sẽ bao phủ hoàn toàn khu vực mục tiêu, xâm nhập vào mọi ngóc ngách được bảo vệ, mà bom đạn thông thường không thể tiêu diệt hiệu quả. Các luồng khí dung này đi vào các công sự dưới lòng đất thông qua cửa ra vào, ống thông gió, lỗ bắn, ống thoát nước... Sau đó, ngòi nổ của quả bom nhiệt áp kích nổ thuốc nổ của bom (nổ sơ cấp), đốt cháy đám mây khí dung và tạo ra vụ nổ thứ cấp dữ dội. Khu vực vụ nổ sẽ tạo ra nhiệt độ cao lên tới 4000°C (trong khi nhiệt độ nóng chảy của thép là 1510°C). Không có sinh vật sống nào có thể tồn tại trong bán kính vụ nổ. Nếu nhiệt độ cao không thể giết chết tất cả những người trong khu vực mục tiêu một cách hiệu quả, thì áp suất cực lớn do vụ nổ tạo ra sẽ đủ để nghiền nát cơ thể con người. Vụ nổ sẽ tạo ra một làn sóng xung kích siêu thanh ngay lập tức, phá hủy mọi thứ nó gặp phải. Đồng thời vụ nổ sẽ đốt cháy toàn bộ oxy ở khu vực lân cận, tạo ra vùng chân không, có thể dẫn đến vụ nổ thứ cấp có sức tàn phá không kém. Bom nhiệt áp ODAB-500 nặng 500 kg và được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố, đường hầm, chiến hào và các nhóm tòa nhà hoặc vũ khí. Nó là sự kết hợp hiệu ứng nổ của chất nổ thông thường với hiệu ứng áp suất kéo dài của vũ khí nhiệt áp. Phạm vi sát thương của bom ODAB-500 từ 100 đến 200 mét. Ngoài việc có hiệu quả sát thương sinh lực ẩn lộ, nó còn có khả năng vô hiệu hóa nhanh chóng các bãi mìn chống tăng, khiến nó trở thành vũ khí chiến lược để phá hủy các mục tiêu mà khó bị phá hủy bằng chất nổ thông thường. Bom ODAB-500 có đường kính 500 mm và chiều dài 2.380 mm; tổng trọng lượng của bom là 525 kg, trong đó chất nổ phụ nặng 193 kg và từ 190 đến 193 kg chất nổ nhiên liệu - không khí năng lượng cao, dễ bay hơi. Tuy nhiên thành phần chính xác của nó chưa được tiết lộ. Rất có thể các mục tiêu mà Quân đội Nga sẽ sử dụng bom nhiệt áp tấn công giai đoạn tới là những thành phố, thị trấn… nơi có nhiều tòa nhà kiên cố mà Quân đội Ukraine đã biến thành các pháo đài để cầm chân quân Nga. Do vậy không chỉ bom phá, mà các loại bom nhiệt áp hạng nặng chắc chắn sẽ được sử dụng để dọn đường. Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật bom lượn với số lượng lớn để phá hủy pháo đài Avdiivka. Đỉnh điểm của chiến dịch Avdiivka là hơn 100 quả bom lượn đã được Không quân Nga thả trong một ngày, khiến các vị trí phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine nhanh chóng sụp đổ. Hiện nay Chasov Yar là “tâm chấn” của chiến trường Ukraine, và có thể phát huy những kinh nghiệm tại Avdiivka, Không quân Nga sẽ tăng cường sử dụng các loại bom, trong đó có cả bom nhiệt áp ODAB-1500 và thậm chí là FAB-3000 để phá hủy các công sự ngầm, khiến Chasov Yar khó có thể đứng vững. (Nguồn ảnh: Sputnik, Topwar, Bild). Không quân Nga sử dụng bom nhiệt áp ở chiến trường Ukraine. Nguồn: X.

Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga công bố mới đây, lực lượng không quân chiến thuật Nga hiện sử dụng bom nhiệt áp ODAB-500 mới, được trang bị bộ dẫn đường UMPK, có thể biến bom thường thành bom có điều khiển có độ chính xác cao. Loại bom nhiệt áp mới này, được sử dụng để tấn công các vị trí mặt đất của quân Ukraine trên các máy bay ném bom chiến đấu Su-34. Do sử dụng nguyên lý chân không hoặc nhiệt áp, bom nhiệt áp được coi là một trong những vũ khí thả từ trên không nguy hiểm nhất. Một chiếc Su-34 có thể mang theo 4 quả bom nhiệt áp ODAB-500 và được trang bị bộ dẫn đường UMPK. Giờ đây, bộ mô-đun UMPC có thể được sử dụng giống như bộ JDAM của Mỹ trên nhiều loại bom của Nga, từ bom phá đến bom nhiệt áp và bom chùm. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 4/4/2024 cho thấy, máy bay tiêm kích bom Su-34 đã thả 4 quả bom nhiệt áp ODAB-500. Đoạn video ghi lại cảnh một chớp sáng ngắn trên quả bom cho thấy, chốt nổ đã kích hoạt, mở ra các cánh lượn của mô-đun UMPK và đưa quả bom bay đến mục tiêu. Máy bay tiêm kích bom Su-34 là máy bay ném bom chiến thuật hai chỗ ngồi của Nga, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước trong mọi điều kiện thời tiết, ngày/đêm. Hiện chiến đấu cơ này được ví là “ngựa thồ” của Không quân Nga, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine. Su-34 được biết đến với tốc độ ấn tượng và khả năng vũ khí toàn diện. Với động cơ AL-31FM1 mạnh mẽ, nó có thể đạt tốc độ Mach 1,8 (khoảng 1.920 km/h) và ở độ cao trên 10.000 mét, nâng cao khả năng sống sót và tính linh hoạt. Su-34 có thể mang được nhiều loại vũ khí, với tổng trọng lượng tới 8.000 kg trên 12 mấu treo dưới bụng và dưới cánh. Su-34 cũng là loại máy bay có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí có điều khiển mới nhất của Nga như bom dẫn đường chính xác, nhiều loại tên lửa khác nhau (đối không, đối đất, chống hạm) và tên lửa không điều khiển. Với số lượng vũ khí phong phú, kết hợp với hệ thống tác chiến điện tử và điện tử hàng không tiên tiến của máy bay, cho phép Su-34 thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, từ tấn công sâu và tấn công trên biển đến trấn áp hệ thống phòng không của đối phương. Còn bom nhiệt áp ODAB-500 là loại bom nhiên liệu-không khí (FAE) được Nga phát triển và sử dụng. Những quả bom này được thiết kế để tạo ra vụ nổ có sức tàn phá rất cao, chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân. Nguyên lý hoạt động của bom nhiệt áp đó là khi cách mặt đất khoảng 10 mét, quả bom được kích nổ, giải phóng một đám mây khí dung dễ cháy. Đám mây khí dung sẽ bao phủ hoàn toàn khu vực mục tiêu, xâm nhập vào mọi ngóc ngách được bảo vệ, mà bom đạn thông thường không thể tiêu diệt hiệu quả. Các luồng khí dung này đi vào các công sự dưới lòng đất thông qua cửa ra vào, ống thông gió, lỗ bắn, ống thoát nước... Sau đó, ngòi nổ của quả bom nhiệt áp kích nổ thuốc nổ của bom (nổ sơ cấp), đốt cháy đám mây khí dung và tạo ra vụ nổ thứ cấp dữ dội. Khu vực vụ nổ sẽ tạo ra nhiệt độ cao lên tới 4000°C (trong khi nhiệt độ nóng chảy của thép là 1510°C). Không có sinh vật sống nào có thể tồn tại trong bán kính vụ nổ. Nếu nhiệt độ cao không thể giết chết tất cả những người trong khu vực mục tiêu một cách hiệu quả, thì áp suất cực lớn do vụ nổ tạo ra sẽ đủ để nghiền nát cơ thể con người. Vụ nổ sẽ tạo ra một làn sóng xung kích siêu thanh ngay lập tức, phá hủy mọi thứ nó gặp phải. Đồng thời vụ nổ sẽ đốt cháy toàn bộ oxy ở khu vực lân cận, tạo ra vùng chân không, có thể dẫn đến vụ nổ thứ cấp có sức tàn phá không kém. Bom nhiệt áp ODAB-500 nặng 500 kg và được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố, đường hầm, chiến hào và các nhóm tòa nhà hoặc vũ khí. Nó là sự kết hợp hiệu ứng nổ của chất nổ thông thường với hiệu ứng áp suất kéo dài của vũ khí nhiệt áp. Phạm vi sát thương của bom ODAB-500 từ 100 đến 200 mét. Ngoài việc có hiệu quả sát thương sinh lực ẩn lộ, nó còn có khả năng vô hiệu hóa nhanh chóng các bãi mìn chống tăng, khiến nó trở thành vũ khí chiến lược để phá hủy các mục tiêu mà khó bị phá hủy bằng chất nổ thông thường. Bom ODAB-500 có đường kính 500 mm và chiều dài 2.380 mm; tổng trọng lượng của bom là 525 kg, trong đó chất nổ phụ nặng 193 kg và từ 190 đến 193 kg chất nổ nhiên liệu - không khí năng lượng cao, dễ bay hơi. Tuy nhiên thành phần chính xác của nó chưa được tiết lộ. Rất có thể các mục tiêu mà Quân đội Nga sẽ sử dụng bom nhiệt áp tấn công giai đoạn tới là những thành phố, thị trấn… nơi có nhiều tòa nhà kiên cố mà Quân đội Ukraine đã biến thành các pháo đài để cầm chân quân Nga. Do vậy không chỉ bom phá, mà các loại bom nhiệt áp hạng nặng chắc chắn sẽ được sử dụng để dọn đường. Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật bom lượn với số lượng lớn để phá hủy pháo đài Avdiivka. Đỉnh điểm của chiến dịch Avdiivka là hơn 100 quả bom lượn đã được Không quân Nga thả trong một ngày, khiến các vị trí phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine nhanh chóng sụp đổ. Hiện nay Chasov Yar là “tâm chấn” của chiến trường Ukraine, và có thể phát huy những kinh nghiệm tại Avdiivka, Không quân Nga sẽ tăng cường sử dụng các loại bom, trong đó có cả bom nhiệt áp ODAB-1500 và thậm chí là FAB-3000 để phá hủy các công sự ngầm, khiến Chasov Yar khó có thể đứng vững. (Nguồn ảnh: Sputnik, Topwar, Bild). Không quân Nga sử dụng bom nhiệt áp ở chiến trường Ukraine. Nguồn: X.