Quân đội Ukraine bị thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của dân quân

Đêm hôm qua, các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine nằm gần đường giới tuyến, đã phải hứng chịu những đợt tấn công mạnh mẽ từ các loại pháo hạng nặng của lực lượng dân quân ly khai hai nước cộng hòa tự xưng. Theo thông tin có được từ truyền thông Nga, các đơn vị pháo binh của dân quân LPR và DPR đã bắn phá dữ dội về vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine, phá hủy ít nhất 4 trận địa súng cối, một số xe bọc thép, trong đó có hai xe chiến đấu bộ binh và xe hỗ trợ kỹ thuật (MTLB). Được biết so với ngày hôm trước, dân quân LPR và DPR thực hiện các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ hơn vào các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine. Để xác định vị trí của quân đội Ukraine, các radar trinh sát pháo binh được dân quân sử dụng, giúp nhanh chóng xác định vị trí của các trận địa pháo và nhanh chóng chế áp chúng. Theo thông tin sơ bộ về kết quả của các cuộc tấn công trả đũa của dân quân LPR và DPR vào các vị trí của Quân đội Ukraine, làm ít nhất 4 người bị thương và 3 người thiệt mạng. Tuy nhiên những thông tin này, vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức từ Kiev. Còn theo truyền thông Nga, dẫn nguồn từ nước cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết, tại vị trí bố trí các hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine, nằm cách đường giới tuyến vài km, đã bị phá hủy bởi hàng loạt cuộc pháo kích của dân quân DPR. Hình ảnh được truyền thông Nga đăng tải cho thấy, một hệ thống pháo và tên lửa phòng không Tunguska đã bị trúng đạn; còn hệ thống tên lửa phòng không Osa bị hư hỏng do các mảnh đạn pháo. Theo thông tin sơ bộ, khu vực bố trí các hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine đã bị lực lượng dân quân DPR dùng máy bay không người lái do thám; sau đó pháo binh cỡ lớn của DPR đã nổ súng chính xác vào vị trí của quân đội Ukraine. Hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao, khu vực bố trí các hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine tại khu vực giới tuyến, lại trở thành mục tiêu của pháo binh dân quân DPR. Tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ rằng, điều này có thể là do ý đồ của lực lượng dân quân. Do lực lượng dân quân ly khai thường sử dụng máy bay không người lái để trinh sát và sửa bắn cho pháo binh của họ vào các vị trí của quân đội Ukraine, cũng như thực hiện trinh sát; nhưng hiện tại hỏa lực dày đặc của lực lượng phòng không Ukraine, không cho phép dân quân làm điều này. Trong những ngày qua, ngoài việc tiến hành pháo kích, Quân đội Ukraine đang tổ chức nhiều cuộc đột nhập vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng; tuy nhiên nhiều cuộc đột nhập bị phát hiện và bao vây. Hiện tại, cuộc xung đột giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra. Phía Ukraine tiếp tục cáo buộc quân chính phủ Ukraine sử dụng vũ khí vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm pháo 122mm và bệ phóng tên lửa 122mm. Quân chính phủ Ukraine cũng cáo buộc lực lượng dân quân vi phạm tương tự. Mặc dù xung đột giữa hai bên tiếp tục, nhưng phía Ukraine có ý định “hạ nhiệt”; Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình “1 + 1” của Ukraine vào ngày 20/2, nói về Nga xâm lược Ukraine là “không phù hợp”. Vào ngày 20/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có hai cuộc điện đàm trong một ngày. Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố sau đó rằng, hai nguyên thủ bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình xấu đi nghiêm trọng tại khu vực giới tuyến ở Donbass. Hiện các nước cộng hòa tự xưng vẫn tiếp tục sơ tán dân chúng sang Nga. Vào ngày 20 giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Chupriyan cho biết, hơn 53.000 cư dân miền đông Ukraine đã vượt biên giới và nhập cảnh vào Nga. Hiện tại, lực lượng dân quân ly khai đã kiềm chế được sự tấn công dữ dội của phía Ukraine; mặc dù ở một số đoạn của đường giới tuyến, có những khoảng trống nghiêm trọng trong phòng thủ, do các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Video về trận địa của Quân đội Ukrane bị trúng đạn pháo của lực lượng dân quân ly khai.

