Nga đưa pháo phản lực hạng nặng TOS-1A tới "ngã ba biên giới"

Cuộc pháo kích quy mô lớn vào lãnh thổ Donbass, đã kéo dài đến ngày thứ tư; trong khi đó, dù cuộc tập trận chung Belarus-Nga mang tên “Allied Resolve – 2022” chưa kết thúc, nhưng đã thấy một đoàn tàu vận chuyển ít nhất 4 hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1A, tới khu vực ngã ba biên giới Nga – Belarus - Ukraine. Trên đoạn video được người đi đường quay đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy có ít nhất 7 hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, trên các toa tàu, đang hướng về phía Belarus. Theo kênh Motolko Help Telegram cho biết, đoàn tàu đang di chuyển từ Gomel đến Rechitsa. Tuy nhiên điểm đến cuối cùng của những hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng này vẫn chưa được xác định.Pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A được cho là vũ khí có sức sát thương lớn, chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân chiến thuật. TOS-1A được thiết kế để vô hiệu hóa các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, phá hủy các tòa nhà và công trình kiến trúc, cũng như tiêu diệt nhân lực của đối phương ở các khu vực trống trải và trong các công sự. Tuy nhiên, không có bình luận chính thức nào về vấn đề này; theo truyền thông Nga, trong những ngày qua, phía Kiev đã phá vỡ các thỏa thuận Minsk; do vậy không loại trừ Nga có thể can thiệp vào tình hình ở Donbass để bảo vệ công dân của mình. Còn theo thông tin mới nhất, các nhà lãnh đạo Belarus và Nga quyết định tiếp tục duy trì sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ Belarus; mặc dù các cuộc diễn tập quân sự giữa Nga và Belarus đã chính thức kết thúc. Thông tin về vấn đề này đã được Bộ Quốc phòng Belarus công bố. Theo thông tin không chính thức, quân đội Nga sẽ ở Belarus ít nhất cho đến giữa năm nay. Lý do Nga hiện diện trên lãnh thổ Belarus là do các hoạt động quân sự của Ukraine ở Donbass; mặc dù trên thực tế, khoảng cách từ biên giới của các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR tới biên giới với Belarus là khoảng 500-600 km, lý do này làm dấy lên một số nghi ngờ. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo “Do các hoạt động quân sự của Ukraine gần biên giới Belarus và leo thang quân sự tại khu vực Donbass; Nga và Belarus đã quyết định tiếp tục kiểm tra chung các lực lượng phản ứng. Trong quá trình Nga-Belarus kiểm tra thêm lực lượng phản ứng, các giai đoạn phòng thủ, chưa được đề cập đến mức độ chi tiết ở giai đoạn trước, sẽ được kiểm tra và củng cố lại. Việc kiểm tra để bảo đảm khả năng phản ứng thích hợp và giảm leo thang các hoạt động chuẩn bị quân sự, của những lực lượng quá khích gần biên giới chung của Nga và Belarus”; hết lời dẫn. Rõ ràng, quyết định duy trì sự hiện diện quân sự của Nga tại Belarus được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào ngày 18/2. Tuy nhiên vẫn có các thiết bị quân sự bổ sung tiếp tục được vận chuyển đến Belarus, điều này gây ra một số câu hỏi từ các chuyên gia. Theo một số thông tin từ các nguồn truyền thông Belarus, quân đội Nga đã bắt đầu thuê nhà ở các khu vực phía nam của Belarus trong 4 tháng liền; đó là lý do để khẳng định rằng, sự hiện diện của quân đội Nga tại Belarus sẽ tiếp tục cho đến giữa năm nay. Nguồn ảnh: Pinterest.

