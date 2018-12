Quân đội Syria lại thu giữ tên lửa chống tăng TOW ở miền nam Syria

Ngày 1/12/2018, theo hãng tin nhà nước SANA, quân đội Syria, chủ lực là lực lượng công binh và an ninh quân sự phát hiện thêm một kho vũ khí cất giấu bí mật trong khu vực mới giải phóng gần đây ở miền nam Syria.

Kho vũ khí bí mật có 4 tên lửa chống tăng điều khiển TOW do Mỹ chế tạo, một số đạn vũ khí chống tăng RPG-75 do Tiệp Khắc chế tạo, hàng chục đạn phóng lựu diệt tăng RPG-7 do Bulgaria chế tạo, các loại súng máy, súng trường tấn công và nhiều trang thiết bị quân sự khác, hơn 100.000 viên đạn các cỡ nòng khác nhau.

Hầu hết các loại vũ khí này do Mỹ tài trợ cho tổ chức nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) nhằm lật đổ chính quyền ông Assad ở miền nam Syria từ năm 2014 đến năm 2017 theo chương trình "đào tạo và trang bị" được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký quyết định ủy quyền.

Hầu như tất cả các tay súng FSA trên miền nam Syria buộc phỉa tham gia vào thỏa thuận hòa giải đầu năm 2018 và chuyển giao vũ khí cho quân đội Syria. Rất nhiều các chiến binh cực đoan di tản đến khu vực do phe đối lập kiểm soát ở miền bắc Syria . Những chiến binh này đã giấu rất nhiều vũ khí, trang bị chiến trang hòng sử dụng cho các cuộc tấn công khủng bố khi có điều kiện.