Quân đội Ukraine phản công, dân quân LPR tổn thất nặng

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Miền Đông Ukraine theo lệnh của Tổng thống Putin, các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã tấn công bất ngờ dọc theo toàn bộ chiến tuyến, và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực dân cư từ Quân đội Ukraine. Sau những phút đầu chống đỡ đòn tấn công hỏa lực bằng pháo binh và tên lửa của Nga, phía các đơn vị Quân đội Ukraine đã phục hồi khả năng và tiến hành phản công tiêu diệt lực lượng dân quân LPR. Theo thông tin ban đầu, trước sự phản công mãnh liệt của Quân đội Ukraine, lực lượng dân quân đã chịu tổn thất đáng kể, cả về trang thiết bị và nhân lực; đã có 80 dân quân LPR bị phía Ukraine tiêu diệt. Hiện lực lượng dân quân đã được rút hoàn toàn khỏi khu vực thị trấn Shchastia. Theo thông tin ban đầu, mặc dù Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng sau cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga, nhưng tình hình trong khu vực vẫn đang trong thế giằng co. Hiện có thông tin là Quân đội Ukraine có bằng chứng về việc lực lượng dân quân LPR bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào rạng sáng 24/2. Tuy nhiên vì một số lý do, video không thể được tải lên, do tình hình hiện tại trong khu vực không được tiết lộ. Truyền thông Ukraine cho biết, vào khoảng lúc 05 giờ sáng (giờ địa phương), biên giới Ukraine tại khu vực giáp ranh giữa Nga và Belarus đã bị tấn công bởi quân đội Nga do Belarus hỗ trợ. Các cuộc tấn công của Quân đội Nga vào các đơn vị phòng thủ biên giới, tuần tra biên giới và các trạm kiểm soát đang được phía Nga thực hiện bằng hỏa lực pháo binh, vũ khí hạng nặng và vũ khí nhỏ; các địa điểm Nga tấn công trải khắp vùng Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr. Ngoài các cuộc tấn công của Nga đang được tiến hành từ các vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk và từ Crimea; còn có các lực lượng đặc nhiệm của Nga cũng luồn sâu vào hậu phương của Ukraine và tiến hành các hoạt động phá hoại. Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến 07 giờ 00 ngày 24/02, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu, 1 trực thăng vũ trang và phá hủy một số xe tăng của Quân đội Nga; tuy nhiên phía Nga không xác nhận thông tin này. Còn theo truyền thông Nga, chỉ chưa đầy 40 phút sau khi bắt đầu cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, hạm đội của Hải quân Ukraine đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi hỏa lực của Quân đội Nga. Thông tin về chủ đề này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng, đề cập đến thực tế là nhiều cuộc tấn công của phía Nga đã được thực hiện vào quân cảng Odessa và vào các căn cứ của Hải quân Ukraine ở cả Biển Đen và Biển Azov. Hiện tại đã có thông tin xác nhận rằng, lực lượng thủy quân lục chiến của Nga đã đổ bộ vào các cảng lớn nhất của Ukraine; theo thông tin của truyền thông Nga, lúc 7 giờ 30 sáng 24/2, quân đội Nga đã chiếm được Mariupol; mặc dù chưa có xác nhận chính thức về điều này từ phía Bộ Quốc phòng Nga. Đồng thời theo các nguồn tin cho biết, nhiều chuyến bay của không quân NATO trên Biển Đen, tuy nhiên các máy bay chiến đấu của NATO đang ở trong không phận quốc tế gần không phận Ukraine, hoặc trong không phận của Romania và Bulgaria. Tình hình trong khu vực hiện thời rất nguy cấp, hiện có thông tin cho rằng, hậu quả của cuộc tấn công của Nga đã làm khoảng vài nghìn dân thường bị thương vong, các thành phố lớn nhất như Kharkov, Odessa, Kiev, Dnipro, Zaporozhye, v.v., đã bị Quân đội Nga tấn công bằng pháo tầm xa và tên lửa. Trong khi đó Ukraine kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đóng eo biển Bosphorus, Dardanelles không cho tàu chiến Nga đi qua. Theo các nhà phân tích quốc tế, cuộc đối đầu quân sự giữa Nga, DPR, LPR và Ukraine có thể kéo dài ít nhất 4 tháng.

