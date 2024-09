Vào ngày 20/9, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, nói với phóng viên khi chia sẻ về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk cho biết: "Những người lính của chúng tôi đang làm nhiệm vụ của họ. Và họ sẽ tiếp tục hành động. Quyền kiểm soát sẽ được khôi phục”. Cuộc phản công của Quân đội Nga giành lại khu vực Kursk từ tay Ukraine đã thu hút sự chú ý của dư luận. Vậy Kursk có ý nghĩa gì với Quân đội Nga? Nó thực sự “vô dụng” hay là “cọng rơm cứu mạng”? Hãy cùng nói về bối cảnh, diễn biến của chiến dịch này và thấy được ý nghĩa sâu xa của nó. Nói đến Kursk, nơi này có lịch sử lâu đời, vì nơi đây từng là chiến địa quan trọng trong Thế chiến thứ hai, và giờ đây nó đã trở thành một chiến trường mới đối với Ukraine. Kursk không phải là một thành phố bình thường, nó giống như một quân cờ. Tại đây, Quân đội Ukraine từ lâu đã coi Kursk như một “con tin” và họ đã ra tay bất ngờ trước sự chủ quan, khinh địch của người Nga. Nhìn vào Quân đội Nga, họ phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên là vấn đề Nga không đủ quân cho chiến trường Ukraine, sau đó họ phải điều quân từ các mặt trận khác, điều này thực sự khiến người ta “đổ mồ hôi hột”. Hơn nữa, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine giống như một “con đê chắn lũ”, không dễ gì có thể phá vỡ được trong thời gian ngắn. Về vũ khí trang bị: trước đây, vũ khí của Quân đội Nga so với Quân đội Ukraine có thể là so “phấn với vôi”; nhưng hiện tại, với sự trợ giúp của phương Tây, khoảng cách đã được thu lại. Từ vũ khí hạng nhẹ đến hạng nặng, đủ loại vũ khí mới lần lượt xuất hiện trong Quân đội Ukraine, điều này khiến Quân đội Nga phải chịu một áp lực nhất định. Suy cho cùng, tinh thần cũng là một khía cạnh cần phải nhắc đến. Những thất bại liên tiếp gần đây của Quân đội Nga, chắc chắn đã khiến các binh sĩ thất vọng, thậm chí hạ thấp tinh thần của họ. Như các nhà lý luận kinh điển chỉ ra, sự thắng bại của cuộc chiến, phụ thuộc phần lớn vào tinh thần của người lính trên chiến trường. Thậm chí có tin đồn cho rằng, một số binh sĩ Nga đã chọn cách không tuân lệnh và không ra chiến trường; điều này thực sự khiến các chỉ huy cảm thấy chóng mặt và tinh thần chiến đấu xuống thấp đối với một đội quân, nó giống như một cọng rơm có thể gãy bất cứ lúc nào. Tiếp theo, hãy nói về lý do tại sao Quân đội Nga lại bị ám ảnh bởi Kursk như vậy so với việc tràn ngập các khu vực khác, Kursk chắc chắn không phải là một địa điểm “ngõ cụt”. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiến trường của các chiến lược gia quân sự. Trong lịch sử, ai kiểm soát được Kursk sẽ nắm giữ chìa khóa chiến thắng. Bên nào sẽ giành chiến thắng trong trận chiến Kursk, thực sự chưa thể biết, nhưng có thể nói rõ ràng một điều, không bao giờ có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh và nạn nhân luôn là thường dân. Chúng ta có lẽ nên suy ngẫm về cuộc chiến này, suy ngẫm về nền hòa bình lẽ ra thuộc về quê hương mình, hơn là nỗi đau trong ngọn lửa chiến tranh. Về hướng đi tương lai của Kursk, chúng ta dường như có thể nhìn thấy manh mối. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ và các nước phương Tây, Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ dốc toàn lực để chống lại cuộc phản công của Nga; họ quyết giữ nơi này là “con tin” trong cuộc đàm phán có thể sắp tới. Không chỉ có quân Nga đang chuẩn bị, cuộc phản công của quân Ukraine cũng là một vở kịch có thể được dàn dựng bất cứ lúc nào. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, ai nắm được thế chủ động có thể sẽ là bên giành lợi thế, nhưng chưa chắc phải là bên giành chiến thắng. Nếu Quân đội Nga lật ngược thế cờ tại Kursk, đương nhiên chiến thắng này sẽ tiếp thêm tinh thần cho binh lính. Đúng là việc đánh bật quân Ukraine khỏi Kursk không hề dễ dàng, ngay cả khi Quân đội Nga đã đạt được một số thắng lợi nhỏ trong cuộc phản công vừa qua. Tuy nhiên Quân đội Ukraine dĩ nhiên cũng không dễ dàng bỏ cuộc, vì họ đã đầu tư quá nhiều vào mặt trận này. Sau những thất bại trước cuộc phản công của Nga, quân Ukraine củng cố lại, tung thêm lực lượng tiếp viện, khiến tốc độ phản công của quân Nga dừng lại. Khi xem xét chiến lược phòng thủ của Quân đội Ukraine, chúng ta cũng phải ngưỡng mộ quyết tâm của họ. Họ đã triển khai các lớp tuyến phòng thủ ở Kursk và tận dụng lợi thế về địa hình để xây dựng hệ thống phòng thủ cố định vững chắc. Đây không phải là chuyện đùa. Thậm chí chỉ huy Quân đội Ukraine mô tả, hệ thống phòng thủ của Kursk giống như một bức “tường đồng vách sắt”. Điều này cho thấy khả năng phòng thủ mạnh mẽ của họ không chỉ là tuyên truyền, mà sẽ gây khó khăn cho các hoạt động phản công của Nga. Như vậy Quân đội Nga khó có thể đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực Kursk trước tháng Mười như tuyên bố. (Nguồn ảnh: TASS, Ukrinform, Topwar).

