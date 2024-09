Bất ngờ lý do Hezbollah vẫn dùng máy nhắn tin “cổ lỗ sĩ“

Vào ngày 17/9, nhiều máy nhắn tin đã phát nổ gần như đồng thời ở các khu vực khác nhau của Lebanon, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 2,8 nghìn người khác bị thương. Hezbollah đổ lỗi cho Israel về vụ đánh bom. Ở cấp độ chuyên gia, một cuộc thảo luận đã nổ ra về việc chính xác những vụ nổ này, có thể được thực hiện như thế nào? Như cựu sĩ quan tình báo Mỹ Edward Snowden đã nói, vụ nổ lớn trên máy nhắn tin của Hezbollah và các thiết bị liên lạc khác ở Lebanon, rất có thể là do chất nổ được cài trong đó. Ông tin rằng, thủ phạm gây ra sự cố không phải do pin quá nóng như các chuyên gia nghi ngờ. Máy nhắn tin, từng là biểu tượng của công nghệ một thời, ngày nay trông giống như những thiết bị “cổ xưa”. Tuy nhiên, đằng sau sự đơn giản, chúng ẩn chứa công nghệ hiệu quả; đó là lý do tại sao tổ chức vũ trang Hezbollah từ bỏ thiết bị di động, để chuyển sang sử dụng máy nhắn tin. Không giống như điện thoại thông minh hiện đại, máy nhắn tin không thể gửi tin nhắn lại. Chức năng chính của nó chỉ là nhận tin nhắn văn bản, được truyền qua kênh radio ở một tần số nhất định. Mỗi máy nhắn tin, được cấu hình để nhận tín hiệu trên tần số này. Ngoài ra, mỗi máy nhắn tin có một mã duy nhất, tương tự như số điện thoại. Khi một tin nhắn được gửi đến trạm nhắn tin, nó sẽ chứa mã này. Nếu mã trong tin nhắn khớp với mã máy nhắn tin, thiết bị sẽ nhận được tin nhắn và phát ra tiếng bíp hoặc rung. Khóa dịch chuyển tần số (FSK) được sử dụng để mã hóa thông tin thành tín hiệu vô tuyến. Điều này có nghĩa là dữ liệu được mã hóa bằng cách thay đổi tần số của tín hiệu sóng mang. Tốc độ truyền dữ liệu của máy nhắn tin tương đối thấp, cho phép sử dụng các mạch đơn giản và đáng tin cậy. Tin nhắn được truyền dưới dạng văn bản rõ ràng, không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Tuy nhiên, chỉ có một thiết bị cụ thể có thể giải mã được tin nhắn được truyền đi. Máy nhắn tin có thiết kế rất đơn giản và không cần bảo trì phức tạp. Thời gian pin hoạt động lâu dài, một lần nạp đầy, có thể dùng được vài tháng. Ngoài ra, các thiết bị này nhỏ, gọn và nhẹ. Máy nhắn tin ở đỉnh cao phổ biến vào những năm 1990. Tính đến năm 1994, trên thế giới có 61 triệu thiết bị như vậy. Chúng được người dân ở hầu hết các nước sử dụng. Vào thời điểm đó, quá trình gửi tin nhắn không đơn giản như bây giờ. Bước đầu tiên là gọi cho công ty nhắn tin. Số máy nhắn tin và nội dung tin nhắn được gửi cho nhà điều hành, sau đó nhà điều hành truyền thông tin đến trạm gốc, trạm gốc sẽ gửi tín hiệu đến tất cả các máy nhắn tin trên mạng. Được điều chỉnh theo tần số cụ thể, thiết bị sẽ nhận dạng số duy nhất của nó, nhận tín hiệu và hiển thị thông báo trên màn hình. Vào thời điểm đó, máy nhắn tin rất phổ biến đối với các doanh nhân cần liên lạc thường xuyên. Chúng cũng được sử dụng trong bệnh viện để liên lạc nhanh chóng với bác sĩ và y tá. Lực lượng cứu hộ, lính cứu hỏa và cảnh sát đã sử dụng máy nhắn tin để phối hợp nỗ lực của họ. Tuy nhiên, sự ra đời của điện thoại di động hai chiều đã khiến máy nhắn tin chỉ có thể nhận tin nhắn văn bản trở nên kém cạnh tranh. Điện thoại thông minh hiện đại cung cấp chức năng rộng hơn nhiều. Máy nhắn tin không cho phép bạn gửi tin nhắn trả lời, điều này hạn chế đáng kể việc sử dụng chúng. Mặc dù thực tế là thời đại của máy nhắn tin đã kết thúc ở hầu hết các quốc gia, những thiết bị này vẫn tiếp tục được sử dụng ở một số khu vực có đặc điểm riêng như môi trường y tế, dịch vụ khẩn cấp như cứu hỏa, doanh nghiệp ở vùng xâu, vùng xa hay tổ chức các sự kiện công cộng, máy nhắn tin vẫn phát huy tác dụng. Tổ chức vũ trang Hezbollah sử dụng máy nhắn tin chứ không phải điện thoại hay phương tiện liên lạc khác là có lý do riêng của họ. Đây là phương tiện liên lạc lý tưởng cho tổ chức của họ, trước sự theo dõi gắt gao từ tổ chức tình báo Mossad của Israel. Do những máy nhắn tin này, không có bộ phát tín hiệu để có thể theo dõi chủ sở hữu. Và đây là điểm khác biệt chính so với bất kỳ điện thoại di động nút bấm nguyên thủy nào, vì ngay cả điện thoại di động có nút bấm nguyên thủy nhất, vẫn phải tự động đăng ký vào nhà mạng và báo hiệu vị trí của chủ sở hữu. Còn máy nhắn tin, về cơ bản là một thiết bị nhận văn bản thay vì tín hiệu giọng nói. Nó không có phần mềm phức tạp, kết nối internet, ăng-ten hoặc wi-fi nào để kết nối với thiết bị từ xa. Do vậy không thể tải một phần mềm độc hại lên máy, hoặc phát hiện vị trí của máy nhắn tin. Điều này tương ứng với các mục tiêu và mục đích bảo mật tối đa, mà các thành viên của Hezbollah đã sử dụng. Hezbollah là một cơ cấu có tổ chức chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở, trong đó cấp trên ra lệnh cho cấp dưới, cấp dưới phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên. Vì vậy, việc thiếu phản hồi từ hầu hết các máy nhắn tin, không phải là trở ngại đối với những thành viên của phong trào này. Theo hãng tin Anh Reuters, Hezbollah mới chỉ bắt đầu sử dụng máy nhắn tin gần đây, như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp, để tránh bị giám sát; đồng thời không lo điện thoại di động có thể bị hack. Reuters cho biết, khi các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah ngừng sử dụng điện thoại di động, Mossad đã có "sự gián đoạn thông tin". Máy nhắn tin cho phép các thành viên Hezbollah trao đổi tin nhắn lên tới một trăm ký tự. Ngoài ra, thời lượng pin của thiết bị họ chọn lên tới 85 ngày, theo The Daily Mail, đây là một trong những yếu tố quyết định, khi Lebanon từng trải qua tình trạng mất điện thường xuyên trong những năm gần đây. Các thiết bị này đã được sử dụng bởi các thành viên của nhiều đơn vị khác nhau trong phong trào Hezbollah. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Al Jazeera, Wikipedia).

