Nga phá cầu ở Pokrovsk, ba lữ đoàn Ukraine bị bao vây

Số lượng cư dân ở thành phố Pokrovsk giảm từ 65.000 xuống còn khoảng 10.000 và thành phố phải đối mặt với tình trạng không có người ở. Mặc dù các tòa nhà trong khu dân cư ít bị thiệt hại hơn, nhưng vẫn có rất ít người đi bộ trên đường phố. Trong khi UAV của Nga tiếp tục tấn công các khu đô thị, khiến giao thông gần như tê liệt hoàn toàn. Các cây cầu trên đường cao tốc M30 bị đạn pháo và bom của Nga làm nổ tung. Nhân viên dịch vụ khẩn cấp cũng đã được sơ tán và việc sửa chữa đường không thể bắt đầu. Quân đội Ukraine đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về hậu cần và cần khẩn trương tìm ra giải pháp ngăn chặn nguồn cung bị cạn kiệt. Ba lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine ở mặt trận Pokrovsk bị thiệt hại nặng nề và khả năng phòng thủ của họ bị suy giảm. Quân đội Nga tăng tốc tấn công ở phía đông nam thành phố Pokrovsk, đặc biệt là khu vực Grodovka; họ đã giành được lợi thế chiến thuật nhờ chiếm được khu vực các điểm cao. Quân đội Nga tiến về phía thành phố Myrnohrad, quân Ukraine cố gắng phản công nhưng bị đẩy lui. Cuộc bao vây Selydove dần thành hình, quân Ukraine tăng cường phòng thủ và phản công, nhưng quân Nga cũng mở cuộc tấn công ở phía nam, nhắm vào khu vực khai thác mỏ Skaya. Sau khi chiếm được khu vực này, Quân đội Nga đã có thể tấn công sâu hơn vào Pokrovsk. Số lượng cư dân của Pokrovsk đã giảm đáng kể, từ 65.000 xuống còn khoảng 10.000. Sự thay đổi này liên quan chặt chẽ đến tình hình an ninh trong khu vực. Sự sơ tán của cư dân Pokrovsk chủ yếu là do lo ngại các cuộc giao tranh đang diễn ra. Nhiều gia đình đã chọn cách sơ tán để tìm nơi trú ẩn an toàn. Trên đường phố Pokrovsk có rất ít người đi bộ, các cửa hàng và các cơ sở công cộng đóng cửa. Sức sống của thành phố đã gần như biến mất, để lại một dải đường phố vắng tanh và những tòa nhà còn sót lại. Sự thay đổi này cho thấy sự mong manh về tương lai của thành phố này, khi không còn có người ở. Trong khi đó, UAV của Nga liên tục tấn công các mục tiêu điểm trong thành phố Pokrovsk. Những UAV này rất chính xác trong việc lựa chọn mục tiêu, nhắm mục tiêu vào các trung tâm giao thông và cơ sở hạ tầng quan trọng. Giao thông vận tải gần như tê liệt hoàn toàn và chuỗi cung ứng của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh của thành phố Pokrovsk bị tê liệt và việc đi lại của người dân trở nên khó khăn. Các vụ tấn công bằng UAV khiến Pokrovsk rơi vào tình trạng hoảng loạn, buộc nhiều người phải chạy trốn. Quân đội Ukraine đang theo dõi chặt chẽ tình hình và cố gắng tìm ra các biện pháp ứng phó hiệu quả, để bảo vệ những cư dân còn lại và các cơ sở quan trọng. Trong khi đó, pháo binh Nga mở chiến dịch bắn phá nhằm vào các cây cầu trên đường cao tốc M30. Hoạt động này đã gây ra sự gián đoạn của các tuyến giao thông quan trọng. Nhiều cây cầu bị phá hủy, khiến các phương tiện không thể đi qua, làm giảm khả năng vận chuyển vũ khí, đạn dược, hàng cứu trợ cho tuyến trước. Do những cây cầu bị phá hủy, người dân và binh lính Ukraine ở các khu vực lân cận phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp. Hỗ trợ hậu cần không đầy đủ đã gây áp lực lớn lên Quân đội Ukraine. Lúc này, nhu cầu cấp thiết là phải tìm các tuyến đường thay thế, để vận chuyển hàng tiếp tế, nhưng điều kiện giao thông xung quanh không cho phép. Quân đội Ukraine ở khu vực Pokrovsk đang gặp khó khăn lớn về tiếp tế hậu cần trong chiến đấu. Với việc thành phố bị bao vây và giao thông bị gián đoạn, nguồn cung ngày càng khan hiếm. Chuỗi cung ứng thực phẩm, vật tư y tế, vũ khí và đạn dược cho lực lượng phòng thủ của thành phố đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine bị thiệt hại nặng nề và khả năng phòng thủ của họ bị suy giảm đáng kể. Người chỉ huy phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn và cần các biện pháp cấp bách để giải quyết các vấn đề cung ứng hậu cần. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt và tinh thần của binh lính Ukraine bị thử thách nghiêm trọng. Việc thiếu nguồn cung cấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu, Quân đội Ukraine cần khẩn trương tìm ra giải pháp, để đảm bảo có thể tiếp tục chống trả các cuộc tấn công của kẻ thù. Quân đội Nga đã tiến về thành phố Myrnohrad trong nỗ lực mở rộng khu vực kiểm soát; quân Ukraine dù phản công nhưng vẫn bị đẩy lùi. Trong trận chiến, Quân đội Ukraine cố gắng tận dụng địa hình để tổ chức phòng thủ, nhưng ưu thế về hỏa lực và quân số của Nga, khiến cuộc phản công không hiệu quả. Khi giao tranh tiếp diễn, Quân đội Ukraine cần đánh giá lại chiến thuật của mình và xem xét khả năng tiếp viện. Sự thành công của Quân đội Nga ở mặt trận Pokrovsk đã ảnh hưởng đến tình hình chiến tranh và tác động đến tinh thần của Quân đội Ukraine. Khi trận chiến diễn Pokrovsk càng ác liệt, thì vòng vây của Selydove dần hình thành. Quân đội Ukraine ở Selydove đã tăng cường phòng thủ trong khu vực và tổ chức phản công. Tuy nhiên, Quân đội Nga mở cuộc tấn công ở phía nam, nhắm vào khu vực khai thác mỏ Skaya. Việc kiểm soát Selydove sẽ giúp Quân đội Nga tăng khả năng tiến hành các hoạt động tiếp theo. Lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Selydove phải đối mặt với nhiều áp lực và cần phải tìm cách tồn tại trước các cuộc tấn công từ nhiều bên. Khi vòng vây dần dần thu hẹp, cường độ giao tranh càng gia tăng, tình hình quân Ukraine tại đây càng bị đe dọa hơn. (nguồn ảnh Reuters, Kyiv Independent, TASS, Liveuamap).

