Quân đội Ấn Độ bất ngờ mua xe bọc thép địa hình cực khủng

Vừa qua, ông Rajinder Bhatia - giám đốc Công ty Brahat forge cho biết họ xác nhận việc quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 200 xe thiết giáp bánh lốp chở quân (APC) Kalyani M4 mới nhằm nâng cao khả năng vận tải chiến đấu của lực lượng này. Kalyani M4 là phương tiện bọc thép có khả năng kháng mìn có sức nổ tương đương 50kg NTN ở 2 bên hông xe và 14 kg ở gầm xe. Năm ngoái, nó đã thực hiện thành công các thử nghiệm tại khu vực vùng núi cao tại Đông Ladakh nơi đang có các tranh chấp biên giới giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ Đây là một sản phẩm được Công nghiệp Quốc phòng Ấn Độ phát triển phối hợp cùng với mẫu Tata Kestrel, dự kiến đơn giá cho một chiếc sẽ giao động trong khoảng 750.000 USD.Xe bọc thép có trọng lượng 16 tấn với khả năng chở theo tối đa 8 binh sĩ đầy đủ trang bị, kíp lái 2 người. Sản phẩm ưu tiên về hiệu suất hoạt động và khả năng bảo vệ cho binh sĩ với việc đạt tiêu chuẩn STANAG cấp 4 trên toàn bộ thân xe đồng nghĩa với đó là có thể chống được đạn súng máy hạng nặng 14.5mm bắn từ cự ly 200m. Trái tim của xe là một động cơ diesel tăng áp cho công suất cực đại 465 mã lực, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa tới 140km/h, tầm hoạt động tối đa tới 800km. Trang bị hộp số xe tự động cũng như nhiều thành phần của ô tô thông thường giúp giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng cũng như phụ tùng thay thế, cùng với đó là thân thiện với người vận hành. Nhìn chung, Kalyani M4 là một loại xe thiết giáp bánh lốp tốt với khả năng kháng mìn lý tưởng, tốc độ cao, linh hoạt và giá cả hợp lý, cực kỳ phù hợp với điều kiện tác chiến thực tế trong quân đội Ấn Độ hiện nay nên việc nước này đặt mua số lượng lớn xe là điều rất tốt. Dù cho lục quân Ấn Độ đang vận hành hàng nghìn xe tăng thiết giáp các loại, tuy nhiên họ lại vô cùng thiếu thốn trong các dòng xe thiết giáp bánh lốp mà chỉ sử dụng chủ yếu là thiết giáp bánh xích vốn nặng nề hơn cũng như kém sự cơ động. Trong thời gian qua, Ấn Độ đã liên tiếp có các hợp đồng đặt hàng số lượng lớn đối với những sản phẩm vũ khí do Công nghiệp quốc phòng trong nước tự chế tạo. Như việc mua mới thêm các xe tăng Arjun, tiêm kích Tejas,… là một cú huých mạnh nhằm mở rộng và nâng cao khả năng sản xuất vũ khí của quốc gia. Đây cũng là những nỗ lực nhằm gia tăng sức mạnh quân sự của nước này trong bối cảnh những xung đột với Trung Quốc tại khu vực biên giới Đông Ladakh đang ngày càng có những chuyển biến phức tạp hơn và việc thất thế và vũ khí trang bị của Ấn Độ là điều có thể thấy rõ. Do đó, trong tương lai với hàng loạt hợp đồng mua sắm và chế tạo vũ khí mới, có thể Ấn Độ sẽ nhanh chóng bù đắp những khoảng trống và căn bằng hơn so với kẻ thù tiềm năng trong khu vực khi có các bổ sung kịp thời và đầu tư đúng hướng. Nguồn ảnh: TH. Lính Trung Quốc và lính Ấn Độ ẩu đả tay đôi ở khu vực xung đột biên giới giữa hai nước.

Vừa qua, ông Rajinder Bhatia - giám đốc Công ty Brahat forge cho biết họ xác nhận việc quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 200 xe thiết giáp bánh lốp chở quân (APC) Kalyani M4 mới nhằm nâng cao khả năng vận tải chiến đấu của lực lượng này. Kalyani M4 là phương tiện bọc thép có khả năng kháng mìn có sức nổ tương đương 50kg NTN ở 2 bên hông xe và 14 kg ở gầm xe. Năm ngoái, nó đã thực hiện thành công các thử nghiệm tại khu vực vùng núi cao tại Đông Ladakh nơi đang có các tranh chấp biên giới giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ Đây là một sản phẩm được Công nghiệp Quốc phòng Ấn Độ phát triển phối hợp cùng với mẫu Tata Kestrel, dự kiến đơn giá cho một chiếc sẽ giao động trong khoảng 750.000 USD. Xe bọc thép có trọng lượng 16 tấn với khả năng chở theo tối đa 8 binh sĩ đầy đủ trang bị, kíp lái 2 người. Sản phẩm ưu tiên về hiệu suất hoạt động và khả năng bảo vệ cho binh sĩ với việc đạt tiêu chuẩn STANAG cấp 4 trên toàn bộ thân xe đồng nghĩa với đó là có thể chống được đạn súng máy hạng nặng 14.5mm bắn từ cự ly 200m. Trái tim của xe là một động cơ diesel tăng áp cho công suất cực đại 465 mã lực, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa tới 140km/h, tầm hoạt động tối đa tới 800km. Trang bị hộp số xe tự động cũng như nhiều thành phần của ô tô thông thường giúp giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng cũng như phụ tùng thay thế, cùng với đó là thân thiện với người vận hành. Nhìn chung, Kalyani M4 là một loại xe thiết giáp bánh lốp tốt với khả năng kháng mìn lý tưởng, tốc độ cao, linh hoạt và giá cả hợp lý, cực kỳ phù hợp với điều kiện tác chiến thực tế trong quân đội Ấn Độ hiện nay nên việc nước này đặt mua số lượng lớn xe là điều rất tốt. Dù cho lục quân Ấn Độ đang vận hành hàng nghìn xe tăng thiết giáp các loại, tuy nhiên họ lại vô cùng thiếu thốn trong các dòng xe thiết giáp bánh lốp mà chỉ sử dụng chủ yếu là thiết giáp bánh xích vốn nặng nề hơn cũng như kém sự cơ động. Trong thời gian qua, Ấn Độ đã liên tiếp có các hợp đồng đặt hàng số lượng lớn đối với những sản phẩm vũ khí do Công nghiệp quốc phòng trong nước tự chế tạo. Như việc mua mới thêm các xe tăng Arjun, tiêm kích Tejas,… là một cú huých mạnh nhằm mở rộng và nâng cao khả năng sản xuất vũ khí của quốc gia. Đây cũng là những nỗ lực nhằm gia tăng sức mạnh quân sự của nước này trong bối cảnh những xung đột với Trung Quốc tại khu vực biên giới Đông Ladakh đang ngày càng có những chuyển biến phức tạp hơn và việc thất thế và vũ khí trang bị của Ấn Độ là điều có thể thấy rõ. Do đó, trong tương lai với hàng loạt hợp đồng mua sắm và chế tạo vũ khí mới, có thể Ấn Độ sẽ nhanh chóng bù đắp những khoảng trống và căn bằng hơn so với kẻ thù tiềm năng trong khu vực khi có các bổ sung kịp thời và đầu tư đúng hướng. Nguồn ảnh: TH. Lính Trung Quốc và lính Ấn Độ ẩu đả tay đôi ở khu vực xung đột biên giới giữa hai nước.