Phương Tây và Ukraine đau đầu vì chữ “Z” bí ẩn trên vũ khí của Nga

Một cuộc thảo luận đang bùng lên trên các phương tiện truyền thông phương Tây những ngày gần đây, liên quan đến các dấu hiệu kì lạ gây chú ý trên các thiết bị quân sự của Nga, được các tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải trên TikTok. Chúng ta đang nói về sự xuất hiện của kí hiệu được vẽ trên trang thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Nga, chủ yếu là các phương tiện quân đội nằm ở các vùng phía tây của đất nước, được đánh dấu bằng ký hiệu “Z” màu trắng nằm trong một hình vuông màu trắng lớn hơn. Nhà báo phương Tây Barbie Latza Nadeau của tờ The Daily Beast đã có bài viết thể hiện sự bối rối và tò mò của các chuyên gia quân sự phương Tây về ý nghĩa của kí hiệu này trên vũ khí Nga. Phóng viên Arik Toler của trang web Bellingcat cho biết nhóm của anh đã theo dõi các biểu tượng quân sự của Nga trong một thời gian dài, nhưng họ không biết các biểu tượng Z có ý nghĩa gì. Bản thân Toler viết rằng "chúng tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây với quân đội Nga”. Người dùng mạng xã hội Nga cũng đã nhận thấy rằng trong vài ngày qua, trong bối cảnh những lời đồn đoán xung quanh việc Nga "xâm lược" Ukraine, rất nhiều video đã xuất hiện trên trang web cho thấy trang bị của lực lượng vũ trang Nga với dấu hiệu chữ Z. Rất nhiều ý kiến tranh luận đã nổ ra, bởi vì tất cả các thiết bị này đều được nhìn thấy ở khu vực Kursk và Belgorod, những nơi chỉ cách biên giới Ukraine từ 10 đến 40 km. Những người chú ý quan sát nhận thấy rằng dấu hiệu Z nói trên được vẽ trong một hình vuông, nhưng không theo quy cách nhất định mà được vẽ một cách vội vàng. Hơn nữa, kí hiệu Z này được thể hiện rất nhiều, trên đủ loại phương tiện quân sự, ước tính lên tới hàng trăm chiếc, như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, MT-LB, pháo tự hành, hệ thống súng phun lửa hạng nặng, MLRS, xe rà phá bom mìn tự hành, bệ phóng tên lửa, xe chở nhiên liệu và xe tiếp tế... Nhiều bình luận cho rằng kí hiệu này được sử dụng như sơn huỳnh quang được phủ lên thiết bị để máy bay và trực thăng có thể nhận biết vào ban đêm, đồng thời giúp cho các phương tiện này dễ nhận biết và di chuyển an toàn trong đêm tối. The Daily Beast tiếp tục trích dẫn lời chuyên gia quân sự Rob Lee, người được gọi là "bậc thầy về hoạt động quân sự của Nga". Chuyên gia Lee tuyên bố rằng các phương tiện với biểu tượng "Z" có thể sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine, nếu cuộc tấn công này thực sự xảy ra. Các ý kiến khác cũng được đưa ra trong một ấn bản khác của phương Tây. Một trong số đó viết như sau: "Quân đội Nga áp dụng biểu tượng Z để tránh bắn nhầm vào nhau, vì Nga có nhiều loại thiết bị giống như quân đội Ukraine". Đồng thời, một thuyết âm mưu khác được thêm vào rằng "Nga sử dụng bảng chữ cái Latinh để gây nhầm lẫn cho kẻ thù và công chúng nước ngoài". Các phương tiện truyền thông của Ukraine cũng viết về điều này. Nói chung, tất cả những ý kiến thảo luận nhằm làm sáng tỏ những dấu hiệu bất thường trên các thiết bị quân sự Nga đều khá nực cười. Một số tác giả phương Tây giải thích với độc giả rằng, chữ Z bất thường có trên các thiết bị quân sự của Nga là vì nó không có trong bảng chữ cái Nga. Trong số các độc giả của báo chí Mỹ, có ý kiến cho rằng thiết bị của Nga được đánh dấu bằng biểu tượng này được gọi là “Biệt đội Zorro”. Vẫn chưa biết chính xác ý nghĩa của những chữ Z này, nhưng chiến thuật này của Nga cũng đã khiến giới chuyên gia phương Tây phải đâu đầu suy đoán. Nguồn ảnh: Foxt.

