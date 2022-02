Clip chi tiết vụ xe bọc thép Ukraine bị bắn cháy

Cơ quan thông tấn TASS của Nga cho hay, hai xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy trong khi cố gắng xâm nhập lãnh thổ Nga. Ngoài ra năm "kẻ xâm nhập" cũng đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ, đây là một sự cố được cho là có thể thổi bùng căng thẳng vốn đã lên cao giữa hai nước cũng như phương Tây. Các đơn vị của Quân khu phía Nam cùng với một đơn vị bộ đội biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới quốc gia của Nga bởi một nhóm phá hoại và do thám từ lãnh thổ Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các xe bọc thép này đã tiến vào Nga "để giải cứu những kẻ phá hoại" đã bị bắt trước đó vì cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Cả hai chiếc xe đều bị hất tung. Năm binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt, không có thương vong trong quân đội Nga. Sự việc xảy ra lúc 6h ngày 21/2 (giờ địa phương) ở vùng Rostov (Nga). Sau khi phát hiện một nhóm binh sĩ của Ukraine xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ, một đơn vị của Quân khu phía Nam cùng với lực lượng tuần tra biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã nổ súng ngăn chặn. Phản ứng trước thông tin trên, quân đội Ukraine nói rằng cáo buộc của Moscow là sai sự thật. “Điều đó không đúng”, một phát ngôn viên của chính phủ Kiev cho biết, đồng thời nói thêm rằng một thông báo chi tiết sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn. Một quan chức hàng đầu thuộc Bộ Nội vụ Ukraine đã gọi đây là tin giả, theo RIA Novosti. Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết: “Không một ai trong số những binh sĩ của chúng tôi xâm nhập biên giới Nga. Và không ai thiệt mạng trong hôm nay”. Một tuyên bố về việc pháo kích xuyên biên giới cũng đã được đưa ra, đầu ngày hôm nay 22/02, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo việc một trạm kiểm soát biên giới của Nga bị phá hủy bởi một quả đạn bắn từ lãnh thổ Ukraine. Hôm thứ Bảy ngày 19/02, Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự sau vụ pháo kích vào vùng Rostov từ Ukraine. Theo các nhà điều tra, những kẻ không xác định được danh tính đã bắn đạn từ nhiều hệ thống phóng tên lửa vào khu vực biên giới ở quận Tarasovsky. Các nhà điều tra Nga cho biết ít nhất hai tên lửa đã rơi xuống khu vực chỉ cách khu định cư Mityakinskaya 300 m. Các sự cố vẫn chưa được Cơ quan An ninh xác minh độc lập. Mỹ đã tuyên bố Nga đang cố gắng tạo ra các hành động khiêu khích - hoạt động nghi binh để biện minh cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra. Lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donetsk của Ukraine cũng đưa ra tuyên bố, về một nhóm kẻ phá hoại đã cho nổ tung một kho vũ khí tên lửa - pháo và cố gắng tiếp cận biên giới Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã phủ nhận việc nước này phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào, “Điều cuối cùng mà chúng tôi quan tâm là tình hình sẽ leo thang hơn nữa”, ông Kuleba nói vào cuối tuần trước sau các báo cáo về các cuộc pháo kích trong khu vực. Căng thẳng gia tăng đáng kể ở miền đông Ukraine vào tuần trước với các báo cáo về ngày càng nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, nhiều vụ pháo kích và việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực ly khai thân Nga như Donetsk và Luhansk. Chính quyền Mỹ cáo buộc Nga đang dồn gần 150.000 quân dọc biên giới Ukraine và tuyên bố một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra bất kỳ lúc nào. Moscow đã nhiều lần phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược Ukraine và thay vào đó cáo buộc các nước phương Tây phá hoại an ninh của Nga thông qua việc NATO mở rộng biên giới của mình. Nguồn ảnh: Pinterest.

