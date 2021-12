Phi công tiêm kích Rafale Pháp không cắt đuôi được Su-27 Nga

Bất chấp những tuyên bố của quân đội Pháp rằng, máy bay chiến đấu Rafale của nước này có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội hơn so với máy bay chiến đấu Su-30 và Su-35 của Nga; nhưng cuộc đọ tài “cao-thấp” gần đây đã “lột tả tất cả”. Trong cuộc chạm trán giữa chiến đấu cơ Rafale của Không quân Pháp ngoài khơi Crimea mới đây và được ghi hình, phi công tiêm kích Pháp đã cố gắng cắt đuôi một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga từ phía sau; nhưng mọi nỗ lực thực hiện trong nửa giờ của phi công Pháp đều vô ích. Được biết, vụ việc diễn ra vào tuần trước, trong khi phi công tiêm kích Pháp đăng tải đoạn video, quay cảnh anh ta cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tiêm kích Nga. Cuối cùng, có lẽ trong tuyệt vọng, phi công chiến đấu Pháp đã quyết định chụp ảnh chiếc máy bay chiến đấu của Nga, có thể là để đổ lỗi cho các phi công Nga sau này, vì lỡ có xảy ra một cuộc đụng độ nguy hiểm. Cần lưu ý rằng trong tuần qua, các máy bay chiến đấu của Pháp đã liên tục xuất hiện tại biên giới của bán đảo Crimea; nhất là khi chiếc tàu U-500 Donbass của Hải quân Ukraine, cố gắng vượt qua eo biển Kerch để vào Biển Đen. Tuy nhiên mục tiêu của những hành động như vậy của phi công Pháp, được Nga coi là hành động khiêu khích. Khi chiến đấu cơ của Pháp xuất hiện trên Biển Đen, các máy bay Nga đã liên tục đeo bám và buộc phi công Pháp phải kết thúc nhiệm vụ trước thời hạn hai lần. Rafale là tiêm kích thế hệ 4++ do Dassault Aviation của Pháp chế tạo, được quảng bá máy bay chiến đấu thế hệ 4++ mới nhất; tuy nhiên về thực chất, Rafale chỉ là chiến đấu cơ hạng trung, có khả năng cơ động tương đối hạn chế; động cơ của Rafale thuộc loại yếu nhất của máy bay thế hệ 4 sử dụng hai động cơ hiện nay. Còn chiến đấu cơ Su-27 được Liên Xô sản xuất từ trong thập niên 1980, hiện đã được Nga nâng cấp; đây là chiến đấu cơ hạng nặng, được chế tạo để đối trọng với F-15 của Mỹ; Su-27 được đánh giá là có khả năng cơ động vượt trội, đặc biệt là ưu thế trong chiến đấu tầm gần. Trong khi đó phản ứng về việc NATO triển khai quân gần biên giới Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đang chuẩn bị đáp trả bằng các hoạt động quân sự, nếu NATO tiếp tục áp sát lãnh thổ và đe dọa an ninh của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, việc phớt lờ yêu cầu của Nga trong việc cung cấp các đảm bảo an ninh, sẽ không chỉ bắt đầu một vòng đối đầu mới, mà phía Nga còn sẵn sàng đáp trả bằng các hoạt động quân sự. Hiện tại, cả Mỹ và NATO đều không đáp ứng yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh, và nếu cả Mỹ và NATO tiếp tục phản ứng như vậy trong tương lai gần, thì mối quan hệ giữa Nga và NATO sẽ xấu đi nghiêm trọng. Thứ trưởng Ryabkov không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào, tuy nhiên việc triển khai thêm các máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa trực tiếp gần biên giới NATO, bao gồm cả lãnh thổ của nước láng giềng Belarus, là việc đe dọa trực tiếp an ninh của Nga. Trước đó không lâu, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, NATO không có ý định cung cấp cho Nga bất kỳ đảm bảo nào, về việc Ukraine và Gruzia sẽ không gia nhập khối quân sự này; qua đó nhấn mạnh rằng, phương Tây có ý định ủng hộ hai nước trên gia nhập NATO và phớt lờ các quyền lợi an ninh của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh đoạn video ghi lại pha rượt đuổi cực kỳ khó chịu giữa tiêm kích Su-27 Nga và Rafale Pháp. Nguồn: MerNoire.

